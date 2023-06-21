Starfield при 30 fps на Xbox Series X|S может иметь смысл, говорит анализ IGN

Starfield работает при 30 fps на Xbox Series X|S, и это вполне логично, согласно анализу IGN: американское издание изучило историю и особенности Creation Engine, протестировало предыдущие игры Bethesda на консоли Microsoft и оценило требования игры на ПК.
Как вы помните, несколько дней назад Digital Foundry объяснила, почему Starfield будет работать на Xbox Series X|S при 30 фпс, и выводы здесь схожи: глобальное освещение и другие технологии рендеринга, используемые разработчиками, вряд ли могут работать на консолях с более 30 фпс.
История Bethesda Game Studios, безусловно, не пестрит выдающимися достижениями в плане оптимизации графики, и предыдущие продукты команды для Xbox доказывают это, с ситуациями, которые все еще требуют доработки в плане обратной совместимости.
Здесь Starfield может похвастаться целым рядом технических улучшений, которые явно влияют на ее вес, а также подходом авторов к более чем тысяче планет, реализованных частично с помощью процедурных систем, а частично с помощью традиционных методов.
К этому следует добавить и высокую степень детализации, которую Bethesda хотела получить для каждого объекта в Starfield, от еды до оружия, от костюмов до кораблей, а также физическую визуализацию того же самого в игре .
Наконец, в анализе IGN говорится о том, что разрешение, которое можно увидеть в геймплее Starfield, далеко от реального 4K на Xbox Series X, характеризующегося динамической реконструкцией и системами масштабирования, которые адаптируют количество пикселей к различным ситуациям, но которые, на данный момент, не кажутся достаточно агрессивными, чтобы предотвратить падение игры ниже роковых 30 фпс в самых напряженных фазах.
Конечно имеет смысл, а иначе-то как играть?
Теперь будут оправдывать эти 30 фпс) На выходе консолей обещали 4к и 60 фпс, где они)
Отмазки уже заказывают на стороне, вообще не понимаю что мешает сделать выбор качество или производительность, развели канитель в оправдании 30 кадров, хотя бы на 40 лочили, в любом случае будут просадки, тогда бы они были до 30 а тут до 20 будут, запас бы хоть сделали, а не на грани когда 30 кадров ещё кое как а 29 уже не играбельно.
40 FPS - вообще оптимальная отметка. Плавность достаточная, время кадра - тоже.
если код в основном процессорный оптимизирован под статичный фреймрейт то смысл есть так как не нужно вычислять длину кадра для операций а просто привязать к обновлению в секунду. такое можно было ели бы написать второй варант для произвольного фпс. типа хочешь много фпс - у тебя игра будет разгонятся до любого максимального фпс но с нелинейной нагрузкой те хуже по производительности. но в основном для ПеКа будет полезно для пека но там я так понимаю 60 фпс и там может быть необязательно высокий и стабильный фпс что означает что для стабильной игры нужен более нормальный прожорливый код либо так же ограничить пека версию до 30 фпс снизив при этом сложность разработки системные требования для процессора. но вспоминая ломающиеся по-разному в зависимости от фпс отмычки в скайриме и фаллауте 4 а так же ускоряющуюся с фпс физику как то по моему используется не пекарский код с двойным просчетом.
а из консоли скорей всего выжали ее производительность. может там есть процессорная разница между старшим и младшим боксом и младший положил прокрустовым ложем но там был не всегда стабильный 60 фпс с большой вероятностью. было бы лок 40 или 50 фпс не учитывая что на гпу можно накинуть графонсуса чтоб уже не пускал за 30 фпс.
что что,если даже для 30 фпс приходиться использовать динамическое разрешение то для увеличения его в 2 раза игру бы пришлось в режим картошки превратить, вот и весь ответ.
40 явно лучше 30, просто вертикальная синхронизация работает при 30 фпс, половина от 60
Ну, насчет физического влияния объектов, скорее всего правда. Все таки во всех играх Bethesda много объектов, которые лежат по физике и не прибиты к полкам/полу и т.д. и т.п., в отличии от большинства современных игр. Казалось бы, графика с годами становится лучше, детализация как моделей, так и их текстур улучшается, а физика хуже чем в Half-Life 2 2004 года выпуска
Мне кажется, что у них мало времени, чтобы оптимизировать её под 60 фпс. Это очень долгая работа. Майки не дают им переносить игру еще раз. Может позже выйдет апдейт на 60 фпс для консоли
Это какая то очень тухлая отмазка, если честно. Хорошо у них мало времени до релиза. В чем проблема, отказываетесь от одной из версий на старте (пк, xbox) на выбор, все силы бросаете на оптимизацию на одной платформе. Ах да деньги. Или кто нибудь обратился или сбунтовался из разработчиков, что им не хватает времени сделать качественный продукт. Нет, они вот рассказывают офигенные истории. Мол и так проглотят
Ничего страшного не вижу в 30 FPS. Сам блокирую фреймрейт на этой отметке, когда играю за пределами дома для экономии батареи. Дома играю с локом на 40 FPS.
Я не понял, нам обещали "заговор" журналистов и что они будут хейтить старфилд... И тут соврали?
Тут скорее не смогли в оптимизации, можете ещё обвинить xbox series S как другие говорят что за него 30 фпс.
В чём проблема с Series S? Он рассчитан на FHD, Series X - на 4K. Кроме графического чипа, консоли особо не отличаются ничем. Объём памяти вряд ли влияет на фреймрейт.
Процессор тоже вряд ли причиной является. У X/S он одинаковый и достаточно мощный.
В том что терафлопсов зажали и памяти, по итогу можем получить игры в 900P и 30 фпс.
30 кадров имеет смысл????? АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХА
30 фпс уже давно прошлый век. Я понимаю, если бы хотя бы 40 фпс были, но 30.
Процитирую одного блогера. " а помните, что в 2020 году все шутили : что выйдут новые консоли и видеокарты, и разработчики вместо того, что бы делать игры с прорывной графикой, забьют на оптимизацию. Ну так вот оказалось, что это не шутка"
30 ФПС в современных играх не имеет смысла никакого и нигде. Это позор.
Русские сабы верните скоты, черт бы побрал эти 30 фпс