Starfield при 30 fps на Xbox Series X|S может иметь смысл, говорит анализ IGN ©

Starfield работает при 30 fps на Xbox Series X|S, и это вполне логично, согласно анализу IGN: американское издание изучило историю и особенности Creation Engine, протестировало предыдущие игры Bethesda на консоли Microsoft и оценило требования игры на ПК.



Как вы помните, несколько дней назад Digital Foundry объяснила, почему Starfield будет работать на Xbox Series X|S при 30 фпс, и выводы здесь схожи: глобальное освещение и другие технологии рендеринга, используемые разработчиками, вряд ли могут работать на консолях с более 30 фпс.

История Bethesda Game Studios, безусловно, не пестрит выдающимися достижениями в плане оптимизации графики, и предыдущие продукты команды для Xbox доказывают это, с ситуациями, которые все еще требуют доработки в плане обратной совместимости.

Здесь Starfield может похвастаться целым рядом технических улучшений, которые явно влияют на ее вес, а также подходом авторов к более чем тысяче планет, реализованных частично с помощью процедурных систем, а частично с помощью традиционных методов.



К этому следует добавить и высокую степень детализации, которую Bethesda хотела получить для каждого объекта в Starfield, от еды до оружия, от костюмов до кораблей, а также физическую визуализацию того же самого в игре .

Наконец, в анализе IGN говорится о том, что разрешение, которое можно увидеть в геймплее Starfield, далеко от реального 4K на Xbox Series X, характеризующегося динамической реконструкцией и системами масштабирования, которые адаптируют количество пикселей к различным ситуациям, но которые, на данный момент, не кажутся достаточно агрессивными, чтобы предотвратить падение игры ниже роковых 30 фпс в самых напряженных фазах.