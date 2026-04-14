Starfield продалась тиражом около 140 тысяч копий на PS5 за первую неделю

Космическая RPG Starfield от Bethesda недавно появилась на PlayStation 5, и появились первые оценки её продаж на платформе. По данным аналитической компании Alinea Analytics, за первую неделю игра разошлась тиражом примерно 140 тысяч копий.

Такие показатели нельзя назвать ни провальными, ни выдающимися — по сравнению с другими проектами Xbox Game Studios, недавно выпущенными на PS5, Starfield заняла примерно среднюю позицию по стартовым продажам.

Среди игр Microsoft, вышедших на консоли Sony за последние месяцы, проект уступил таким релизам, как Ninja Gaiden 4 и Microsoft Flight Simulator 2024, но при этом опередил Avowed, Age of Empires IV и South of Midnight. По объёму продаж Starfield также находится недалеко от The Outer Worlds 2.

При этом аналитики отмечают интересную деталь: несмотря на средний общий результат, Starfield быстрее остальных игр из этого списка достигла отметки в 100 тысяч проданных копий на PS5. Для сравнения, ближайший конкурент — Ninja Gaiden 4 — достиг похожего результата заметно медленнее.

Тем не менее игре ещё далеко до крупнейших успехов Microsoft на платформе Sony. Например, Forza Horizon 5, по оценкам аналитиков, уже превысила 5,7 миллиона проданных копий на PlayStation.

Также исследование показало, что большинство игроков Starfield на PS5 уже знакомы с другими проектами Bethesda. Среди них особенно популярны Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim и Oblivion Remastered. Кроме того, значительная часть аудитории ранее играла в No Man’s Sky, что объяснимо схожей космической тематикой.

По мнению аналитиков, старт Starfield на PS5 оказался умеренным, однако продажи продолжают постепенно расти, и со временем игра может улучшить свои позиции среди других релизов Xbox на платформе Sony.