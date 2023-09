Starfield продемонстрировала пятый крупнейший старт в году в Европе, опередив Final Fantasy 16 и Resident Evil 4 ©

Компаниям Bethesda и Microsoft есть чему порадоваться в связи с выходом космической ролевой игры. Очередной вклад в это внесли свежие данные GSD, согласно которым игра пользовалась большой популярностью в премьерную неделю.

Starfield - это игра, которую с уверенностью можно отнести к числу самых ожидаемых игр года. Совершенно новый IP от Bethesda, выход на сервисе Microsoft и общий импульс, обещанный разработчиками, обеспечили небывалый ажиотаж вокруг этой игры.

Starfield стала самой быстро продаваемая игрой в Европе года и пятый крупнейший старт в году в Европе - космическое приключение обошло Final Fantasy XVI и Resident Evil 4, но уступила Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Star Wars Jedi: Survivor.

Как отмечает Кристофер Дринг из редакции GamesIndustry.biz (по материалам GSD), сентябрьская новинка обошла Forza Horizon 5 и претендует на звание самого крупного запуска Xbox текущего поколения в Европе.

Однако не стоит забывать, что эти данные не учитывают информацию о Game Pass - а, как известно, Starfield уже успели проверить более 6 млн геймеров, что делает игру самым крупным дебютом Bethesda.

Топ-10 в Европе за неделю, окончившуюся 10 сентября:

Starfield NBA 2K23 Titanfall 2 Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Need for Speed: Heat Tom Clancy's Rainbow Six: Sieg Hogwarts Legacy FIFA 23 Sid Meier's Civilization 6

Продажи игры в Европе в первую неделю после выхода (2023 год):