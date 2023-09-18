Starfield продемонстрировала пятый крупнейший старт в году в Европе, опередив Final Fantasy 16 и Resident Evil 4

Компаниям Bethesda и Microsoft есть чему порадоваться в связи с выходом космической ролевой игры. Очередной вклад в это внесли свежие данные GSD, согласно которым игра пользовалась большой популярностью в премьерную неделю.
Starfield - это игра, которую с уверенностью можно отнести к числу самых ожидаемых игр года. Совершенно новый IP от Bethesda, выход на сервисе Microsoft и общий импульс, обещанный разработчиками, обеспечили небывалый ажиотаж вокруг этой игры.
Starfield стала самой быстро продаваемая игрой в Европе года и пятый крупнейший старт в году в Европе - космическое приключение обошло Final Fantasy XVI и Resident Evil 4, но уступила Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Star Wars Jedi: Survivor.
Как отмечает Кристофер Дринг из редакции GamesIndustry.biz (по материалам GSD), сентябрьская новинка обошла Forza Horizon 5 и претендует на звание самого крупного запуска Xbox текущего поколения в Европе.
Однако не стоит забывать, что эти данные не учитывают информацию о Game Pass - а, как известно, Starfield уже успели проверить более 6 млн геймеров, что делает игру самым крупным дебютом Bethesda.
Топ-10 в Европе за неделю, окончившуюся 10 сентября:
- Starfield
- NBA 2K23
- Titanfall 2
- Grand Theft Auto 5
- Red Dead Redemption 2
- Need for Speed: Heat
- Tom Clancy's Rainbow Six: Sieg
- Hogwarts Legacy
- FIFA 23
- Sid Meier's Civilization 6
Продажи игры в Европе в первую неделю после выхода (2023 год):
- Hogwarts Legacy
- Diablo 4
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
- Ремейк Resident Evil 4
- Final Fantasy XVI
- F1 23
- Dead Island 2
- NBA 2K23
Старфилед это разочарование года, в том плане что от неё ожидали большего, но разрабы даже не смогли в стабильность и в оптимизацию, игра лагает из за того что забит инвентарь разным оружием, достаешь пушку с модулями-минус фпс)
Ну так это личные проблемы ждунов большего. От Беседки трудно было ждать большего, зная их предыдущие релизы. Так что, все вполне вышло предсказуемо.
А что некоторые ждали от Старфилда грандиозной смеси МЕ, Евы и Номенская - то про таких можно сказать, что вы судари - удивительные простофили)
нашли чем хвастаться
Тупо хайп. Resident Evil 4 в разы лучше. Final Fantasy 16 по началу интересна, дальше скучная растянутая с миллионом бесполезных диалогов и мерцаний света
Тупо хейт. Ладно, не буду на тебя время тратить, лучше пойду Starfield запущу.
И поиграю в загрузку))) без открытого мира с модульными локациями и убогими квестами с страшными НПЦ, с просадками фпс в городах, унылой шутер состовляющий, с однообразными противниками, игра про космос но без него, фарм ресов на пустых планетах, фарм одинаковых аванпостов. Там ещё даполните что ещё есть в этой топовой игре а то у меня игра не раскрылась после 12 часов, снёс этот кусок кала.
Фигасе из анабиоза вылез - "9. Dead Island 2", она всё ж вышла Оо
Подскажет кто, мб я ещё и выход Star citizen проспал?
Весной вышла. А вот релиз Star Citizen не проспите даже заснув вечным сном.
Её и взломали уже тоже давно обзоры не врали игра нудная и гипертрофированная в ней система поломки оружия. В дед райзинг как-то интереснее играть и взаимодействовать с окружением
Да то что не ок выйдет, оно было предсказуемо, просто столько драмы было по разработке, интересно было, что в итоге получится, и прослакал как-то выход(
А я лучше Final Fantasy 16 и Resident Evil 4 ещё раз пройду, чем буду время тратить на Старфилд. Конечно, в Старфилде есть и хорошие вещи. Но даже хорошие вещи выглядят зачастую странно и совсем не на том уровне, которого ждёшь от топовой игры Беседки. Как инди проект Старфилд неплох. Как топовый ААА проект очень странный во всех смыслах.
Я так понял BG3 недоступен в Европе.
Что это за список такой без балдура ? он явно должен был попасть в десятку
Беседка умеет делает залипательные игры, вот и продажи хорошие, как обычно.
Самая ожидаемая игра года от разработчиков лучших игр в открытом мире - чего удивляться?
Старфилд безусловно ожидаемый, но это оказался разочаровывающий опыт.
Жаль ремейк готики в этом году не выйдет не сложно было бы утереть нос старфилду.
Хотя обновление и длц выходит в сентябре для киберпанка хоть будет во что поиграть помимо бг3
У меня друг играет и говорит, что лучше игр уже не будет. Да, там есть косяки, но геймплейно и по погружению она отличная.
Да, при условии, если вам нравится посещать пустые мертвые планеты и уничтожать тупых болванчиков на сотнях аванпостов. Для всех остальных это унылая тягомотина.