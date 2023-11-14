на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 602 оценки

Starfield продолжает переживать кризис: пользователи переключаются на Skyrim

Gruz_
Новости

Реакция фанатов на появление Starfield после стольких лет ожидания была просто потрясающей: новая ролевая игра Bethesda сразу же установила новые рекорды не только для самой студии, но и для Microsoft, благодаря включению ее в сервис подписки.

Впрочем, за бурным ажиотажем последовал и глубокий спад: отзывы пользователей в Steam по-прежнему продолжают падать, как и продажи, а вместе с ними и количество активных игроков, которые сейчас предпочитают бежать к другим играм Bethesda.

В последние несколько недель сообщалось, например, о возрождении энтузиазма по отношению к Fallout 76, а в последние дни в центре внимания оказалась и та ролевая игра, наследницей которой должна была стать Starfield: речь идет, прежде всего, о Skyrim.

Как сообщает Rock Paper Shotgun, за прошедшие сутки Skyrim неожиданно обогнала по количеству одновременных пользователей новую ролевую игру от Bethesda: в Skyrim одновременно играли 12 705 человек, а в Starfield - 12 334. Подобные цифры лишний раз подтверждают, что с дебютом новой IP компании Bethesda, которая, в отличие от других своих грандиозных проектов, не может удержать игроков, что-то явно пошло не так.

Чтобы провести сравнение, вспомним, что Starfield на старте успела набрать около 300 тысяч человек, и хотя падение неизбежно по прошествии нескольких месяцев после релиза, но такой спад, который переживает игра, на которую Тодд Говард и Ко возлагали почти "бесконечные" надежды, определенно настораживает.

В подтверждение явно непростой ситуации не будем забывать, что грядущей The Game Awards 2023 игра получила всего одну номинацию. А с учетом жесткой конкуренции победить ей также будет очень и очень тяжело.

0
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Protocol10

Starfield продолжает переживать кризис

Почему просто не назвать вещи своими именами? Игра получилась на 6-6.5 из 10, то есть средним, ничем не выдающимся, проддуктом. Народу просто не интересно в нёё играть. Какое "переживание кризиса", аллё?!

12
nemezzzz

Согласен
если игра изначально на дне, то и падать некуда

1
Klaus Mortan nemezzzz

Ключевое - ПАДАТЬ БОЛЬШЕ НЕКУДА...

0
Hitrus6 Klaus Mortan

Игре некуда, а разработчикам есть

1
TAPAKAH222

Нынче оценки ничего не значат и в какой-нибудь кал по оценкам и по сути будут играть.

-1
TAPAKAH222 nemezzzz

У какой-нибудь игры на Metacritic оценка меньше 1, что как бы дно, а потом приходят настоящие игроки...

-1
Кей Овальд

Иронично, блин. :)
Впрочем, и логично. Скайрим-то Беседка и фанаты уже максимально доделали.

А Старфилд играть лет через пять.

1
saa0891

Это даже смешно сравнивать,Скайрим изначально был в разы лучше этого шлака,она уже вошла в историю игропрома как одна из лучших экшен RPG (для меня это вообще одна из лучших игр) в отличии от этого куска.

2
Кей Овальд saa0891

Согласен.

0
Madiark

Не в этом дело, скайрим как и обливион и без модов интересно играть

0
sergeu78

Они наверно кроме Скайрима других подобных игр не знают

1
AndralStormborn

Скайрим вечен, что и говорить. Тоже нужно будет однажды его опять перепройти

1
Kot Obormott

Исследование в игре унылое, к сожалению...

1
Ansaphone

Многие говорили что Старфилд быстро забудут, но до сих пор по несколько новостей каждый день о нём выходит)))

1
saa0891

Когда разработчик который чуть ли не единственный мог выдавать такие масштабные RPG так обсерается и выдаёт такой шлак быстро это точно не забудется.

2
nemezzzz

Только все чаще выходят новости подобные этой
Да и 2 месяца - это мало чтоб прошел интерес к одной из самых ожидаемых игр года, какой бы она не вышла

0
saa0891 nemezzzz
Да и 2 месяца - это мало чтоб прошел интерес к одной из самых ожидаемых игр года

Тут не интерес а просто люди угорают и топчутся на этом трупе.

1
B e s i k

" пользователи переключаются на Skyrim "

Я вначале думал - ты потратил столько времени на создание своей сборки Скайрима в то время когда вышло и выходит столько современных РПГ эх..А после как я прошелся по всем современных РПГ мне отлегло)Боже на сколько же этот Скайрим прекрасен я не чуть не жалею потраченного времени на свою сборку я балдею это моя моя любимая игра как же я её реально люблю Скайрим со мной навсегда.Как только захожу в свой любимый Скайрим сразу чувствую себя ребёнком.Это прекрасные невероятные ощущения не одна другая игра не может такого мне передать.Скайрим это для меня вс!)

0
Retro Ranger

эх.. старфилду до скайрима как до самой дальней звездной системы пешком, без экранов загрузок и быстрого перемещения

0
HiRuKo14

Старфилд настолько в кризисе, что уже вторая новость за день об этом плохом старфилде.

-1
AT_Sagor

Какой может быть кризис, если игра окупила себя и приносит прибыль?

Кризис у игрока, раз он видеться на это дерьмо.

-1
HomeWork

потому что дэбилы! Надо геймить в космос

-4