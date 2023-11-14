Starfield продолжает переживать кризис: пользователи переключаются на Skyrim

Реакция фанатов на появление Starfield после стольких лет ожидания была просто потрясающей: новая ролевая игра Bethesda сразу же установила новые рекорды не только для самой студии, но и для Microsoft, благодаря включению ее в сервис подписки.
Впрочем, за бурным ажиотажем последовал и глубокий спад: отзывы пользователей в Steam по-прежнему продолжают падать, как и продажи, а вместе с ними и количество активных игроков, которые сейчас предпочитают бежать к другим играм Bethesda.
В последние несколько недель сообщалось, например, о возрождении энтузиазма по отношению к Fallout 76, а в последние дни в центре внимания оказалась и та ролевая игра, наследницей которой должна была стать Starfield: речь идет, прежде всего, о Skyrim.
Как сообщает Rock Paper Shotgun, за прошедшие сутки Skyrim неожиданно обогнала по количеству одновременных пользователей новую ролевую игру от Bethesda: в Skyrim одновременно играли 12 705 человек, а в Starfield - 12 334. Подобные цифры лишний раз подтверждают, что с дебютом новой IP компании Bethesda, которая, в отличие от других своих грандиозных проектов, не может удержать игроков, что-то явно пошло не так.
Чтобы провести сравнение, вспомним, что Starfield на старте успела набрать около 300 тысяч человек, и хотя падение неизбежно по прошествии нескольких месяцев после релиза, но такой спад, который переживает игра, на которую Тодд Говард и Ко возлагали почти "бесконечные" надежды, определенно настораживает.
В подтверждение явно непростой ситуации не будем забывать, что грядущей The Game Awards 2023 игра получила всего одну номинацию. А с учетом жесткой конкуренции победить ей также будет очень и очень тяжело.
Starfield продолжает переживать кризис
Почему просто не назвать вещи своими именами? Игра получилась на 6-6.5 из 10, то есть средним, ничем не выдающимся, проддуктом. Народу просто не интересно в нёё играть. Какое "переживание кризиса", аллё?!
Согласен
если игра изначально на дне, то и падать некуда
Ключевое - ПАДАТЬ БОЛЬШЕ НЕКУДА...
Игре некуда, а разработчикам есть
Нынче оценки ничего не значат и в какой-нибудь кал по оценкам и по сути будут играть.
У какой-нибудь игры на Metacritic оценка меньше 1, что как бы дно, а потом приходят настоящие игроки...
Иронично, блин. :)
Впрочем, и логично. Скайрим-то Беседка и фанаты уже максимально доделали.
А Старфилд играть лет через пять.
Это даже смешно сравнивать,Скайрим изначально был в разы лучше этого шлака,она уже вошла в историю игропрома как одна из лучших экшен RPG (для меня это вообще одна из лучших игр) в отличии от этого куска.
Согласен.
Не в этом дело, скайрим как и обливион и без модов интересно играть
Они наверно кроме Скайрима других подобных игр не знают
Скайрим вечен, что и говорить. Тоже нужно будет однажды его опять перепройти
Исследование в игре унылое, к сожалению...
Многие говорили что Старфилд быстро забудут, но до сих пор по несколько новостей каждый день о нём выходит)))
Когда разработчик который чуть ли не единственный мог выдавать такие масштабные RPG так обсерается и выдаёт такой шлак быстро это точно не забудется.
Только все чаще выходят новости подобные этой
Да и 2 месяца - это мало чтоб прошел интерес к одной из самых ожидаемых игр года, какой бы она не вышла
Тут не интерес а просто люди угорают и топчутся на этом трупе.
" пользователи переключаются на Skyrim "
Я вначале думал - ты потратил столько времени на создание своей сборки Скайрима в то время когда вышло и выходит столько современных РПГ эх..А после как я прошелся по всем современных РПГ мне отлегло)Боже на сколько же этот Скайрим прекрасен я не чуть не жалею потраченного времени на свою сборку я балдею это моя моя любимая игра как же я её реально люблю Скайрим со мной навсегда.Как только захожу в свой любимый Скайрим сразу чувствую себя ребёнком.Это прекрасные невероятные ощущения не одна другая игра не может такого мне передать.Скайрим это для меня вс!)
эх.. старфилду до скайрима как до самой дальней звездной системы пешком, без экранов загрузок и быстрого перемещения
Старфилд настолько в кризисе, что уже вторая новость за день об этом плохом старфилде.
Какой может быть кризис, если игра окупила себя и приносит прибыль?
Кризис у игрока, раз он видеться на это дерьмо.
потому что дэбилы! Надо геймить в космос