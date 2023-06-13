Starfield проверяется на ошибки буквально каждым сотрудником отдела контроля качества в Xbox

Starfield должна стать одной из крупнейших ролевых игр, и все в Bethesda и Xbox знают это. После многочисленных задержек и недавней Xbox Showcase, мы также слышим о том, что практически каждый сотрудник отдела контроля из Xbox и Bethesda работает над Starfield, чтобы сделать ее лучшей версией себя.
У нас каждый сотрудник отдела контроля качества во всей нашей компании играет в Starfield прямо сейчас, смотрит на количество ошибок, смотрит на качество и на то, где мы находимся.
Сотрудники, занимающиеся этой работой, в основном выявляют технические проблемы и передают их остальным членам команды для устранения.
"Мы играли в игру довольно долго, и это [то, что мы увидели на Xbox Showcase] и есть игра", - добавляет Спенсер. "Когда вы смотрите на такие вещи, как Skyrim, нельзя сказать, что эта команда не запускала игры, которые поразили уровень ожиданий, мне нравится предвкушение".
И предвкушение настолько велико, что предзаказы Starfield уже превзошли все остальные в Steam, так что, похоже, то, что Xbox смогла показать после многочисленных задержек, приносит свои плоды.
Это конечно будет весело, если на фоне всего что выходит в последние пару лет мы получим вылизанную и отполированную игру от Беседки. Ну или хотя бы нормально работающую на релизе.
отдела контроля качества в Xbox
Он у них ещё есть?) Помнится они всех "оптимизировали", а значит похоже на очередное балабольство.
Посредственный же графон, зато системки жесть
Как же смешно будет, когда это будет очередной бета-тест вместо релиза.
Игроки всегда за платно тестируют и довольны тем мусором, что им дают)
У Bethesda всегда выходили игры с огромным количеством багов. Это их особенность. Все из-за движка, его тяжело оптимизировать
И не только. Игры очень масштабные.
Ну как говорится легко проблему скидывать на что-то, что это не может иначе. Однако когда, например, в Скайриме спустя 10+ лет продолжает работать дюп (причем случайный, не специальный из-за "дыр" в защите как в ММО) брони на манекенах, извините, сложно понять - это просто один маленький пример, кот. может многие даже и не заметили, представьте сколько "багов-фич" всего, наверное досконально так и не подсчитано.
забыли добавить "но вы имейте ввиду, что эти же люди следили за исправностью Redfall"
Всё на нужном уровне вышло. Они считают это крутой полировкой)
ясно, пойду вздремну пару часиков, у нас в психушке после обеда скучно, если инфа будет по этой игре кидай сюда или в личку
Ноу мен скай намного красочнее выглядит. Это как я понимаю блеклая пародия с более частыми перестрелками. И да, у ская есть русский!