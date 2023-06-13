Starfield проверяется на ошибки буквально каждым сотрудником отдела контроля качества в Xbox ©

Starfield должна стать одной из крупнейших ролевых игр, и все в Bethesda и Xbox знают это. После многочисленных задержек и недавней Xbox Showcase, мы также слышим о том, что практически каждый сотрудник отдела контроля из Xbox и Bethesda работает над Starfield, чтобы сделать ее лучшей версией себя.

У нас каждый сотрудник отдела контроля качества во всей нашей компании играет в Starfield прямо сейчас, смотрит на количество ошибок, смотрит на качество и на то, где мы находимся.

Сотрудники, занимающиеся этой работой, в основном выявляют технические проблемы и передают их остальным членам команды для устранения.

"Мы играли в игру довольно долго, и это [то, что мы увидели на Xbox Showcase] и есть игра", - добавляет Спенсер. "Когда вы смотрите на такие вещи, как Skyrim, нельзя сказать, что эта команда не запускала игры, которые поразили уровень ожиданий, мне нравится предвкушение".

И предвкушение настолько велико, что предзаказы Starfield уже превзошли все остальные в Steam, так что, похоже, то, что Xbox смогла показать после многочисленных задержек, приносит свои плоды.