Starfield стала доступна для потоковой передачи через NVIDIA GeForce NOW даже для подписчиков Game Pass

NVIDIA не смогла дождаться четверга и сообщила, что Starfield, новая научно-фантастическая ролевая игра, выпущенная неделю назад компанией Bethesda Game Studios, теперь доступна для потоковой передачи через облако GeForce NOW.
NVIDIA и Microsoft подписали партнерство по переносу всех игр последней в облачный сервис первой в рамках попыток Microsoft развеять опасения регулирующих органов, связанных с приобретением Activision Blizzard. Поскольку пару лет назад Bethesda была приобретена Microsoft примерно за 7,5 миллиардов долларов, сюда входят такие игры, как Deathloop.
Тем не менее, не было никакой гарантии, когда Starfield действительно будет доступен на GeForce NOW. В конце концов, в списке все еще отсутствуют многие игры, опубликованные Microsoft. Таким образом, сегодняшние новости будут приветствоваться всеми, кто заинтересован в игре через облако.
В то время как в Starfield уже могли играть подписчики Game Pass Ultimate благодаря встроенной функции потоковой передачи, качество GeForce NOW намного выше: разрешение до 4K или 120 кадров в секунду для уровня Ultimate, оснащенного графическим процессором класса RTX 4080.
Это какой-то машинный перевод или мне уже просто кажется?