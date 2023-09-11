Starfield стала самой продаваемой игрой в британской рознице за прошлую неделю..

Кристофер Дринг (Christopher Dring), редактор GamesIndustry.biz, как обычно, опередил еженедельные данные о продажах в Великобритании, сообщив, что Starfield стала самой продаваемой игрой на физических носителях в Великобритании на прошлой неделе, и эта цифра может означать нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Как пояснил Дринг, это далеко не лучший запуск 2023 года, учитывая, что в порядке убывания лучшими запусками были Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi Survivor, Resident Evil 4, Final Fantasy 16 и Dead Island 2, однако результат имеет особое значение, поскольку касается розничного рынка, где Starfield в значительной степени ориентирована на цифровой рынок.
Как сообщает Dring, по продажам Starfield практически сравнялась с Diablo 4 - хотя последняя также была продана на PS4 и PS5 - платформах, которые традиционно очень привязаны к розничному рынку.
По мнению журналиста GamesIndustry.biz, если учесть, что подавляющее большинство копий Starfield были проданы в цифровом виде, а многие пользователи, вероятно, предпочли получить доступ к игре через подписку Game Pass, то, возможно, мы имеем дело с крупнейшим запуском 2023 года.
Это гипотетические рассуждения, но они еще раз показывают, что количество проданных физических копий - это показатель, который не совсем соответствует реальному положению дел, особенно для некоторых продуктов и платформ, которые сейчас очень мало зависят от такого распространения. Тем не менее, если игра, ориентированная почти исключительно на цифровые продажи, сумела добиться хороших показателей и на розничном рынке, это может свидетельствовать о положительной тенденции в целом.
Спустя несколько дней после запуска стало известно, что число игроков Starfield достигло 6 млн. человек, что стало лучшим показателем для Bethesda, а за последние несколько часов был преодолен показатель в 300 тыс. одновременных игроков в Steam, побив рекорд Skyrim, установленный той же компанией.
Надо статистику за один день (так чаще можно размещать новости об этой игре).
Неа, сильно заезженно станет, надо просто чтобы в однообразии было разнообразие! )))))
Отлично. Спасибо!
Это лишь показывает уровень развития
В Британском чарте и Saints Row была в топе))) у них вообще странный чарт)))
Когда игру ждут, она всегда в топы попадает. Тут нужно смотреть, сколько она в топе продержится.
Где там выставители диагноза о деградации игровой индустрии? Чёт притихли
Ну вот что и требовалось доказать, пустой треп хейтеров ни на что толком не повлиял, хейтеры это не выдумка если что, игру называли плохой до выхода игры, и после того как старфилд вышел очевидно этим же людям он понравится из принципа не мог, так что вся критика старфилда это по большей степени просто нытьё, хотя конечно игра звезд с неба не хватает, но очевидно что игра интересная.
Лол, в Британии в топах висит Fifa каждый год, а это буквально одна и та же игра на протяжении 10 лет, то есть им можно продать супер Марио с денди за 100£, если достаточно хорошо вложиться в рекламу.
При чем здесь Fifa вообще? Мы говорим о простой одиночной игре от Bethesda, они игры уже делают раз в 7 лет, а каждый год, о чем вообще речь.
Сектантам этого шлака бесполезно логику объяснять.Скоро продажи за час будут выцеплять..или игру за час...
Этот британский чарт и Saints Row возглавляла. А теперь Starfield. Чуешь этот запах, а?
"игра звезд с неба не хватает, но очевидно что игра интересная."
Очень интересная где сами разработчики сказали что бы прочувствовать игру надо наиграть часов 10-15))) А так да квесты интересные где надо привезти бутылку пиво с другой системы))) и это почти все такие квесты или просто поболтать)))