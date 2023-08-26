Starfield стала звездой матча "Реал Мадрид" в рамках своей рекламной кампании

Маркетинговая кампания Starfield в самом разгаре, и на этот раз Microsoft сделала большую (и дорогую) ставку. Новая большая игра от Bethesda, которая теперь является частью Xbox Game Studios, получила рекламу во время футбольного матча Ла Лиги между командами "Сельта" и "Реал".
Во время перерыва была показана голограмма с изображением арта Starfield с посланием "Внимание исследователям", датой выхода и логотипами платформ: Game Pass, Xbox Series, PC и Steam, а также логотипом Bethesda. Во время показа арта один из комментаторов сказал:
Обратите внимание, начинается обратный отсчет до выхода Starfield, доступной с 6 сентября - вот видите - на Xbox и PC. Starfield!
Такая телевизионная реклама Starfield еще раз свидетельствует о том, что Xbox уверена в игре Bethesda Softworks и полностью ей доверяет, в чем можно было убедиться уже на Gamescom. Похоже, скоро мы увидим реальные кадры из игры на ТВ или на дорогах общего пользования. Прежде всего, в странах Европы и США люди стали довольно часто видеть рекламу Starfield. До того как 6 сентября состоится официальный релиз Starfield, может произойти все, что угодно.
В любом случае, всегда приятно видеть, что Microsoft делает ставку на свои игры, которые могут стать одним из ключевых факторов в этом поколении консолей.
Черт, эта реклама стоила им целое состояние
Учитывая то, что продвижением игры занимается Microsoft они могли хоть все рекламные блоки выкупить
Хорошие деньги приносит не качество игры а качество маркетинга. Таковы сегодняшние реалии
Не совсем в курсе про подобные рекламы во время матчей, но судя по реакции это космически дорого?
Мстителей на супербоулах в сша рекламировали, подозреваю что и колда хоть раз там да мелькала. Это намного дороже
Ну а что, почему бы игре не быть хорошей? Осталось только убедиться в этом самолично. Ну а хейтеров всегда хватает. Ну да ладно, у них кроме фапа в этой жизни ничего нет. Оставим их в покое, учитывая, что некоторые из них являются пациентами различных клиникклиник и они очень ранимы.
да куплена Starfield уже, куплена, успокойся Тодд...
А ты купи. Special. А ты купи. VR. А ты купи. Anniversary.
Купи Скайрим!
тоже купил)))))))) жаль вдвоём нельзя!