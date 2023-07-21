Starfield существенно изменит механику карманных краж в играх Bethesda ©

Пользователи, не игравшие в знаменитые RPG от Bethesda, могут не знать, что во время карманных краж время в игре всегда замирало, давая игроку понять, что можно украсть. В Starfield все изменилось: карманные кражи будут происходить в реальном времени, в то время как мир вокруг вас по-прежнему живет своим ритмом, о чем можно судить по приведенному ролику.

Дни, когда можно было незаметно подкрасться и стащить вещи у кого попало, очевидно, прошли. Похоже, для того чтобы совершить карманную кражу, нужно будет довольно быстро соображать, следуя по заданному маршруту и находясь в непосредственной близости от объекта.

Теперь фанаты задаются вопросом, не коснется ли подобный элемент и механики взлома замков в игре. Сославшись на то, что механика взлома замков в Dying Light работала в реальном времени и добавляла немало тревоги при попытке взломать замок, когда рядом находятся злодеи. Вполне справедливое замечание - взлом замков станет гораздо более опасным, если все вокруг не будут внезапно замирать, чтобы дать нам возможность проникнуть в в чужое помещение.

Невольно возникает вопрос, сколько еще функций Bethesda без лишнего шума изменила в Starfield. Быть может, наконец-то будет изменена и классическая система слежки с приседанием для повышения навыка "Скрытность"? А ведь это действительно проверенный и испытанный метод из Oblivion, Skyrim, Fallout 4 и многих других замечательных ролевых игр Bethesda.

Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series.