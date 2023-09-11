Starfield упала ниже магического порога после более чем 60 тысяч отзывов в Steam

Можно сказать, что ситуация со Starfield напоминает фильмы Альфреда Хичкока. Игра появилась на рынке с хорошими отзывами, и теперь атмосфера вокруг нее только нагнетается. Об этом можно судить по оценкам пользователей в Steam.
На платформе Valve у Starfield уже накопилось более 60000 отзывов. Главными критическими замечаниями в адрес игры в большинстве из них являются: плохая графика, частые экраны загрузки или возникающие ошибки.
- Около 44 из 60 тыс. обзоров хвалят последнюю игру Bethesda, а почти 16 тыс. советуют отказаться от ее приобретения.
- В настоящее время положительные отзывы на игру составляют 73%, что является значительным падением с момента выхода Starfield, когда их было более 80%.
- Стоит отметить, что на главной вкладке игры в Steam отображается количество отзывов от пользователей, купивших игру непосредственно на платформе, - на данный момент их количество составляет немногим больше 38 тысяч.
На нынешнее положение Starfield в Steam, возможно, повлиял и сам Тодд Говард, который недавно подлил масла в огонь. Разработчик предложил владельцам ПК, у которых игра плохо запускается, сделать "апгрейд" своего устройства. Подобным заявлением он скорее только разозлил геймеров.
В последнее время игра также подверглась нападкам на Metacritic. Рейтинг игры на сайте стал резко меняться, появилось множество "десяток" и "нулей", что сильно повлияло на средний рейтинг как ПК-версии, так и издания для Xbox Series X.
Тем не менее, в минувшие выходные Starfield установила рекорд по числу одновременных игроков в Steam: в игру Bethesda играли 330 тысяч пользователей. В настоящее время Starfield занимает шестое место в рейтинге самых играемых на данный момент игр.
Так, где защитник старфилда, мне нужен гайды на:
-Правильное прохождение
-Моды на оптимизацию
-Кодировку, что игра "хорошая"
-Доказательная база для защиты игры
-Чтобы мой коммент попал на обзоры к ютуберам и я стал наконец популярным
Сходи на дтф там обиженок много
Ну попробуем. У меня позиция, что кроме проблем с оптимизацией и посредственного баланса, starfield обычная игра от беседки уровня fallout 4 и в чем-то даже его превосходит. Сразу говорю, то что fallout 4 далеко не шедевр это уже другой разговор, но факт остается фактом, он в свое время сопоставимой волны критики не встретил. И во всей этой ситуации мне обидно, что в целом неплохой проект хейтят из каждого утюга часто не по делу, даже не играв в игру. Жду конструктивную критику. Вот что конкретно тебе не понравилось в твоей игровой сессии в старфилд?
Только пожалуйста не нужно предъявлять игре претензии за рамками игр бесезды. В том плане, что игры у беседки никогда не были шутерами или иммерсив симами, это всегда были RPG sandbox'ы. И претензии в стиле "почему в игре 100 планет, а не 5, но хорошо проработанных" ведет нас к тому, что ты просто не любишь данный отдельно взятый поджанр.
P.S. Моя главная проблема с игрой, кроме выше озвученных это постепенный спад креативности квестов в играх беседки. И если раньше Такие игры как морровинд и обливион дарили зачастую простенькие с точки зрения геймплея, но крайне занимательные в плане нарратива квесты. Но к моменту выхода старфилда разработчики сильно исписались и запоминающихся квестов стало раза в 2-3 меньше. А дальше уже кто как относится к спаду криэйторов дело каждого. По мне это неизбежно и глупо все сваливать на халтуру, но и поддерживать очевидный творческий спад - вредить себе. Хотя старфилду далеко до подобного статуса, от сравнений с эталонными играми студии я удержаться не могу.
UPD То, что я хотел, я уже услышал. Спасибо всем, кто написал, особенно по делу, но если вы читаете это то я уже не буду больше отвечать на критику или её отсутствие, даже если вы напишете что-то действительно стоящее. Для всех тех, кто считает меня г@вноедом, ведь я за компанию не поливаю помоями игру в лучшем случае проведя в ней час или не скидываю скрин с страшными геймфейсами, которые в игре нужно ещё поискать, а просто говорю то что увидел в игре за 50+ часов, вот вам видео, жаль что я не наткнулся на него раньше:
А я думаю ,если мы сравниваем Starfield с фоллычем . То можно сравнить ведьмак 1 и ведьмак 3. Ну и собственно будет сразу видно ,у какой студии прогресс в разработке игр.
Стоп стоп. Меня уже достал этот аргумент про "типичную игру беседки". Я услышал этот аргумент "четко" и начал играть как в "типичную" игру беседки, то есть я "ШЕЛ ТУДА КУДА ХОТЕЛ". И куда я попадал? Правильно, только на тупые аванпосты на планетах и добычу материала. И это происходило около 10 часов. И я задаюсь вопросом - где здесь типичная беседка с квестами интересными? Мне хотя бы кого то увидеть, но после корабля и взлета на нем, я ничего не увидел, в fallout 4 и skyrim я встречал людей и какие то задания они давали, я добирался до журналистки в фаллауте и проходил ее квесты которые мне были интересны, а в скайриме я шел за стражником до деревни, где мне рассказывали о том как они там живут. В старфилд я нашел наконец какой то город с высокими зданиями, я дошел до туда, но терпение у меня кончилось и я дропнул игру.
Почти 10 часов это мало оказывается, сколько мне еще терпеть? Мне кажется что у защитников старфилда просто нет вкуса, даже фанаты юбисофта дропнули фар край 6 потому что это шлак уже, и никто почему то его не дефал со словами "модами допилят, игра со временем раскроется"
Ты не правильно играл. Ты шёл отсюда туда, а надо было оттуда сюда, и вот тогда бы играла распустилась бутонами шедевральности, начала источать ароматы безграничного космоса и увлекательного исследования, а сам ты со словами "@б твою мать! красотища какая!" принял внутриигровую религию и улетел жить на пятое кольцо Татуина.
Новый мем сделал ) После выхода старфилд ,Тод ушел на Вальбирис
👍
33 часа наиграно, дальше играть только под какими нибудь антидипресантами - как овощь. Очень скучно всё, часа 2 из этих 33 я потратил на сборку корабля, прям залип), мне это показалось единственным положительным моментом. А так - всё однообразно, по планетам пёхом бегать вообще жесть. Мне нравится тематика космоса, игру ждал. Пока отложу дальнейшее прохождение до тех пор пока не допилят. Слишком много косяков и лагов, подгрузки, дёрганья. Отвлекает и бесит.
Пойду делать опгрейд, выкину Ryzen 7 и 1080TI,
Я к игре, наверно, вернусь после Нового года, может к тому времени игра станет более-менее удобоваримой. Осталась надежда на Star Wars: Outlaws, от выпущенных видео прям веет космической романтикой: украл, выпил, в тюрьму нее-ет, сбежал от копов.
А какой конкретно у тебя Ryzen 7?
5800X
Можно сказать, что ситуация со Starfield напоминает фильмы Альфреда Хичкока.
Нет, не напоминает, если вы про саспенс и напряжение. Все стандартно и предсказуемо как с любой ожидаемой игрой, которая вышла сырой и забагованной.
тоже мне неожиданность. игра ни о чем и отзывы соответствующие.
Хейтят либо заслуженно за плохую оптимизацию устаревшего графона, с чем я согласен, либо субъективно те кто ждали прям реальный космосим, лично я любитель таких игр как Прей и бродилок как Вернуть нам Луну, мне интересней квестики поделать и лор игры поизучать, реалистичный космос не нужен, хватит и в виде декора, короче достаточно антуража космического сам космос ни к чему.
Я играю в Старфил как в сюжетную бродилку, недавно на Марсе на разрушенном заводе по производству мехов был, там делать особо не чего но атмосферно, расстроило только что пиратский корабль угнать не дали, я на него пробрался но аблямба в люк не залезть)
Щас через 2 недели поднимутся системные требования у Киберпанка и хейт владельцев гт1050 переключится на него.
Посмотрим. Перед выходом киберпанк тоже кричали обновлять железо. 200+ часов нормально наиграл на i5 4440 gtx970
Защитники этого кала говорят что типичная игра беседки мол как фолыч 4, так нет не какой прогрессии у компании они встали на месте со времен 3 фолыча и не продвигаются вперед, кто смотрел презентацию Тода что он нам врал? что бесшовный мир, что гг не избранный, исследование космоса и в этой игре нет не чего этого просто такое ощущение что это слили билд года 2017 не доработанный. Ну теперь модеры будут допиливать этот калл.
Наиграл часов 8 и снес( может потом поиграю) и мне тут умники говорят ( которые овно ложками жрут) что надо наиграть 10-15 часов что бы проникнутся игрой))))
Ну, зато теперь начнут шевелиться. Одни плюсы
Сумасшедшие хейтеры сидят и каждые 10 сек обновляют страницу в стиме, чтобы не пропустить долгожданные падение рейтинга на пару процентиков)
Пройдет пару месяцев, и онлайн упадет ниже 100-тки. С новинками всегда так. 1-ое впечатление всегда будет ошибочным, особенно если люди ждали игру. Но время покажет кто был прав, а кто нет.
А со 100к не перегнул?Сколько вообще не онлайновых игр держало такой онлайн в стиме больше пару месяцев?Штук 5?
Наиграл 30 часов и графика по большей пойдет, поставил мод-решейд "Улучшенная цветокоррекция и уровни черного", резкость и зернистость подкорректировал, ДЛСС 2 мод поставил. Оптимизация плохая. Загрузки тоже особо не парят, да, их много но на обычном ССД это не слишком долго, 10-15 секунд, но вот действительно проблема это сюжет и остальные квесты, что то пока довольно все скучно с этим делом. То есть пока играю, но что то прогноз совсем плохой, скорее всего так и не будет чего то захватывающего.
Пройди второстепенный квест UC Vanguard, фракция такая, у бородатого чела с хвостиком и планшетом в руках в Атлантисе берётся, в принципе это единственный интересный и довольно длинный сторилайн
330 723 000?
Поздравляю Тодда и Фила, 330 миллионов это мощно, хейтеры выкусите.
UPD. исправили
"Голосом Дроздова"
Вот смотрите, перед вами обычный homo marketingus. Посмотрите как он радуется, что очередная капиталистическая монополия впарила ему очередную игрушку. Вот понаблюдайте как он находит таких же как он, и они вместе доказывают как прекрасна игра. Это просто замечательно. Но вот смотрите, кажется к этой толпе в чем-то коричневом прибегает другой человек и пытается что-то доказать, а нет, показалось. Это одни из них, он только что прошёл Вальхалу и хвастается приобретением новой Фифы.
Ой, а что это здесь? Кажется в сторонке мы видим кучку плачущих похожих на них, они вроде бы очень недовольны происходящим. Смотрите, как им это всё надоело и они одеваются в кожанки и берут в руки маузер...
Аудитория киберсраки 77 и скуфстара очень похожи. Такие же неадекваты защищающие игру которые базируются на аргументах то что предыдущие игры были якобы шедеврами
У автора смотрю, все посты что каксается Старфилд одни негативные. Не завилась?
тут больше половины PG негативно относятся к этой игре
Хомяки хейтеры просмотры делают хорошо) Хейтер крутится -лавеха мутится)
В любом случае, игра вышла замечательной и лучшей в этом году даже несмотря на недостатки. Да и продажи высокие и люди будут играть.
Так что нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
Чего в ней замечательного? Она пуста и скучна. Лучше еще раз фол 4 или скурим перепройти с модами, чем играть в ЭТО.
Пополнение в коллекцию)
Я наиграл 28-ть часов, больше не хочу, скучно и однообразно. Кто ещё юзает присмотритесь размещение пиратов на разных базах, тупо скопированы с других планет. Все планеты однотипны, животные одинаковые на всех планетах.
))) Эта картинка относится ко многим играм, которые вышли в последние пару лет (и в этом году тоже)... )))