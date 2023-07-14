Starfield увлечёт пожилых людей ©

Судя по открытой ветке Reddit, которая собирает вместе всех «пожилых людей», очарованных Starfield, игра может завлечь и эту возрастную категорию игроков. Автор темы — 71-летний пенсионер, который говорит, что не может дождаться выхода Starfield, спрашивая, есть ли другие люди его возраста в такой же ситуации, как он.

«Мне 71 год, и мне интересно, сколько еще таких стариков, как я, ждут Starfield, — написал пользователь jpcox3981, — Мне было 5 лет, когда запустили спутник, чего я не могу вспомнить, но я помню, как в третьем классе мой учитель принес радио в класс, чтобы следить за Аланом Шепардом в первом пилотируемом космическом полете, все 15 минут».

Тема увлекательная и вызвала отклик у нескольких других «стариков». Выясняется, что Starfield — это космическая видеоигра, которой нужно «развлекаться на пенсии», что, вероятно, также приемлемо, учитывая время, которое потребуется игрокам, исследуя более 1000 планет в новом творении Тодда Говарда. По крайней мере, это демонстрирует, что игра действительно нацелена на широкую аудиторию и позволяет по-разному подходить к ней и обсуждать ее с разных точек зрения.