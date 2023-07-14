Starfield увлечёт пожилых людей

Судя по открытой ветке Reddit, которая собирает вместе всех «пожилых людей», очарованных Starfield, игра может завлечь и эту возрастную категорию игроков. Автор темы — 71-летний пенсионер, который говорит, что не может дождаться выхода Starfield, спрашивая, есть ли другие люди его возраста в такой же ситуации, как он.
«Мне 71 год, и мне интересно, сколько еще таких стариков, как я, ждут Starfield, — написал пользователь jpcox3981, — Мне было 5 лет, когда запустили спутник, чего я не могу вспомнить, но я помню, как в третьем классе мой учитель принес радио в класс, чтобы следить за Аланом Шепардом в первом пилотируемом космическом полете, все 15 минут».
Тема увлекательная и вызвала отклик у нескольких других «стариков». Выясняется, что Starfield — это космическая видеоигра, которой нужно «развлекаться на пенсии», что, вероятно, также приемлемо, учитывая время, которое потребуется игрокам, исследуя более 1000 планет в новом творении Тодда Говарда. По крайней мере, это демонстрирует, что игра действительно нацелена на широкую аудиторию и позволяет по-разному подходить к ней и обсуждать ее с разных точек зрения.
альцгеймер поможет радоваться каждой новой планете, потому что забыл что старая такая же, а паркинсон поможет быстро закликать врагов в ближнем бою?
Минутка черного юмора, спасибо, поржал. xD
видимо только их...
СТАРфилд. "Стар" - от слова "старость")
Уже не знают как распиарить эту игру. Любой чувак из отдела маркетинга может взять и 150 подобных тем насоздавать.
а как иначе смотивировать на предзаказ? Денюжек то хочется. Вот как с ДЖА-3 было - распиарили где только можно, купили журналистов, нарезали красивых видосов, а вышло и оказалось шляпой. Тут тот же принцип - надо продавать игру, пока нет реальных обзоров.
Ага, так и вижу наших пенсионеров, способных купить пекарню на свою пеньзию, которая потянет это глючное мыло от Говарда.
Пенсионеры разные есть - кто-то и на северах пахал, кто-то в море. Да и дети могут помочь.
Все кто работал на северах или ходил в загранку на судне, конечно зарабатывали, но в один прекрасный день эти деньги обесценились. Да да , стали ни кому не нужными бумажками. Да и страна наша распалась и мы остались без родины. Дети ...хм, сами смотрят как бы с пенсии родителей что то им перепало. Я не говорю про всех детей. Есть и нормальные, но большинство ждёт помощи от родителей. Жениться не хотят и работать тоже, вот и приходится на нищую пенсию тащить себя и детей , ещё и квартплату платить. С ужасом сознаю...а вдруг что со мной или (не дай бог ) с супругой...у меня и на чёрный день то ничегошеньки не отложено. Вот так и живём пенсионеры..
Про страны третьего мира и так все понятно, зачем их вспоминать без надобности?