Starfield уже удивляет экономикой - космический корабль в игре можно купить по цене нескольких бутербродов ©

До выхода Starfield, следующей большой ролевой игры от Bethesda, осталось менее двух месяцев. Тем, кто ждет эту игру, должно быть интересно узнать об удивительной экономике.

На Reddit игроки отмечают удивительные цены на некоторые товары в Starfield. Так, например, бутерброд с мясом, съев который, можно получить 15 очков жизни, стоит 295 кредитов. Для сравнения, самый дешевый космический корабль, показанный во время недавней игровой демонстрации, стоил 7375 кредитов.

Таким образом, этот корабль стоит 25 бутербродов. А более крутая версия, за 19 054, обойдется в целых 65 бутербродов. Непонятно, то ли в мире Starfield корабли такие дешевые, то ли бутерброды такие дорогие. Однако еда в целом кажется очень дорогой — упомянутый дешевый корабль стоит столько же, сколько 48 бифштексов, 210 ломтиков тостового хлеба или 98 упаковок апельсинового сока.

Это тем более забавно, что некоторое время назад один из разработчиков признался, что заполнил трюм своего корабля в игре бутербродами. Тогда это казалось просто забавной шуткой, но теперь, узнав их стоимость, это можно считать интересным способом вложения виртуальной прибыли.

Напомним, что Starfield разрабатывается для ПК и консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Релиз запланирован на 6 сентября этого года. С момента дебюта на рынке игра также будет доступна по подписке Game Pass - как на ПК, так и на консолях Xbox.