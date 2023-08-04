Starfield уже в списке самых продаваемых игр Steam

Одним из самых ожидаемых игровых релизов этого года является ролевая игра Starfield от студии Bethesda. Это первая RPG за последние годы, так что многим геймерам из разных стран не терпится оценить, чем эта игра будет отличаться от других популярных игр, таких как The Elder Scrolls и Fallout. Но к сожалению, Microsoft взяла Bethesda под свой зонтик, и это означает, что Starfield не выйдет на PlayStation 5. Однако это не означает, что игра станет эксклюзивной для Xbox Series X/S. Игра также появится на PC.
И теперь мы узнаем, что Starfield уже пользуется успехом. В разделе "Лидеры продажи" в Steam можно увидеть, какие игры покупают прямо сейчас. В списке представлен довольно приличный ассортимент, включая новые релизы, аппаратное "железо", как Steam Deck, и даже некоторые готовящиеся к релизу игры, такие как Starfield и Armored Core VI. При этом Starfield уже недалеко от вершины этого списка. На данный момент, первое место занимает Baldur's Gate 3. В этом нет ничего удивительного, ведь это также очень ожидаемая RPG. К тому же релиз этой игры уже состоялся.
Starfield выйдет только в следующем месяце, но уже сейчас она быстро становится самой продаваемой игрой в Steam. Новая AAA-игра продается по стандартной цене в $69,99. В то же время стоит отметить, что, поскольку это игра от Microsoft, Starfield будет доступна по подписке Xbox Game Pass. Причем она доступна не только на Xbox, но и на PC. Если вы уже являетесь подписчиком этого сервиса, то можете неплохо сэкономить.
В настоящее время выход Starfield, как было сказано, намечен на следующий месяц. А точнее, Starfield выйдет 6 сентября 2023 года для Xbox Series X/S и ПК. Также уже известно, что после этого планируется выход следующей игры из серии Elder Scrolls, которая, возможно, будет доступна и на PlayStation. Впрочем, об этой игре мы узнаем только после того, как Bethesda закончит работу над контентом для Starfield.
Нет локализации - нет ожидания
Ничего что SF на первом месте зависал месяц после старта предзаказов?)) PG головного мозга))
От продаваемых до провальных один шаг, как показали последние годы игроиндустрии.
Ну так главная игра в этом году же. Заодно для многих (включая самого меня) будет хороший повод вспомнить английский.
Вкусовщина, у всех своя главная игра
Ну если убрали перевод, то может его и вернут..
Если на Релизе будет норм и обещания разработчиков окажутся правдой, то третий претендент на Game of the Year
Конечно ждём!!!
Жду. Лет через пять.