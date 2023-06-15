Starfield уже взлетает - Продажи Xbox Series X во Франции выросли на 1335% после презентации игры ©

Starfield Direct, по-видимому, действительно убедил многих геймеров потянуться к последней консоли американской корпорации. На одном из рынков интерес к устройству очень сильно возрос.

Согласно данным французского Amazon, продажи Xbox Series X выросли на 1335% по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время это самая покупаемая консоль в этом магазине.

Мы должны учитывать, что это только один магазин и продажи в одной стране, но никто особенно не удивится, если ситуация будет похожей и в других странах.

Нам еще предстоит дождаться официальных данных, но, как видите, достаточно одной хорошей презентации и двух игр, выходящих на рынок в этом году, чтобы геймеры бросились на Xbox.