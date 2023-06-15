Starfield уже взлетает - Продажи Xbox Series X во Франции выросли на 1335% после презентации игры

Starfield Direct, по-видимому, действительно убедил многих геймеров потянуться к последней консоли американской корпорации. На одном из рынков интерес к устройству очень сильно возрос.
Согласно данным французского Amazon, продажи Xbox Series X выросли на 1335% по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время это самая покупаемая консоль в этом магазине.
Мы должны учитывать, что это только один магазин и продажи в одной стране, но никто особенно не удивится, если ситуация будет похожей и в других странах.
Нам еще предстоит дождаться официальных данных, но, как видите, достаточно одной хорошей презентации и двух игр, выходящих на рынок в этом году, чтобы геймеры бросились на Xbox.
тут очевидно заслуга не только старфилда, а геймпасса в целом, почти все будущие ааа игры по цене пачки жвачек
Из ААА там по сути две-три игры максимум, остальные как раз фантики от жвачек.
Теперь понятно, почему Сони так верещит насчёт продажи Активиженов.
у япошек ,разрыв прямой кишки
Продавали условные 1000 консолей, теперь 13 000, ну все, Сони наверное место себе найти не может от этого.
Они же в курсе что там 30 фпс будет?)
помню хайп по киберпанку вышло такое что пару лет еше допиливали . вот выйдет а после можно покупать а не кота в мешке . просто может выйти неоптимизированный хлам и после опять будут ныть . подождите выхода вы ничего не потеряете
Сами роют себе яму, покупая игру до релиза. Качество неизбежно падает при такой ситуации. Жду от игры пшик галактического масштаба. Единственный здравый подход для крупных студий - это концепция от Лариан, когда на основе большого куска от игры мы покупаем ранний доступ и тестируем ее, улучшая качество конечного продукта. Кто играл в первый билд, знает насколько порядков улучшилась игра. Это называется грамотной работой с потребителем. Ни одна крупная студия с репутацией больше так не делает и только единицы вроде Рокстар и Ноти Дог могут позволить себе это не делать в принципе. Представьте, если бы Киберпанк разрабатывался таким образом, сколько г...на на них вылилось в раннем доступе и ещё до релиза многие огрехи были бы исправлены.
В сравнении с киберпанком или тлоупрт1, вообще изменений по минимуму, но почему то возникают какие то мифы о порядках. Максимум 10-20%. Общее качество проекта закладывалось в тот момент когда компания начинает верстать свой бюджет, обычно его нехило так колбасит в сторону рекламы в ущерб просто всему...