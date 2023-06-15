Starfield 06.09.2023
8.1 538 оценок

Starfield уже взлетает - Продажи Xbox Series X во Франции выросли на 1335% после презентации игры

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butcher69
Новости

Starfield Direct, по-видимому, действительно убедил многих геймеров потянуться к последней консоли американской корпорации. На одном из рынков интерес к устройству очень сильно возрос.

Согласно данным французского Amazon, продажи Xbox Series X выросли на 1335% по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время это самая покупаемая консоль в этом магазине.

Мы должны учитывать, что это только один магазин и продажи в одной стране, но никто особенно не удивится, если ситуация будет похожей и в других странах.

Нам еще предстоит дождаться официальных данных, но, как видите, достаточно одной хорошей презентации и двух игр, выходящих на рынок в этом году, чтобы геймеры бросились на Xbox.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
PlatinumJack

тут очевидно заслуга не только старфилда, а геймпасса в целом, почти все будущие ааа игры по цене пачки жвачек

8
Wing42

Из ААА там по сути две-три игры максимум, остальные как раз фантики от жвачек.

-6
Hexagene

Теперь понятно, почему Сони так верещит насчёт продажи Активиженов.

6
Илья Ляпин

у япошек ,разрыв прямой кишки

4
GayFish

Продавали условные 1000 консолей, теперь 13 000, ну все, Сони наверное место себе найти не может от этого.

0
CaptainReks

Они же в курсе что там 30 фпс будет?)

0
digitalkid
-1
Magnusss

помню хайп по киберпанку вышло такое что пару лет еше допиливали . вот выйдет а после можно покупать а не кота в мешке . просто может выйти неоптимизированный хлам и после опять будут ныть . подождите выхода вы ничего не потеряете

-1
Китобой на Луне

Сами роют себе яму, покупая игру до релиза. Качество неизбежно падает при такой ситуации. Жду от игры пшик галактического масштаба. Единственный здравый подход для крупных студий - это концепция от Лариан, когда на основе большого куска от игры мы покупаем ранний доступ и тестируем ее, улучшая качество конечного продукта. Кто играл в первый билд, знает насколько порядков улучшилась игра. Это называется грамотной работой с потребителем. Ни одна крупная студия с репутацией больше так не делает и только единицы вроде Рокстар и Ноти Дог могут позволить себе это не делать в принципе. Представьте, если бы Киберпанк разрабатывался таким образом, сколько г...на на них вылилось в раннем доступе и ещё до релиза многие огрехи были бы исправлены.

-2
21SD1361

В сравнении с киберпанком или тлоупрт1, вообще изменений по минимуму, но почему то возникают какие то мифы о порядках. Максимум 10-20%. Общее качество проекта закладывалось в тот момент когда компания начинает верстать свой бюджет, обычно его нехило так колбасит в сторону рекламы в ущерб просто всему...

0
butcher69
-3