Starfield в верхнем результате поиска Google предлагает поучаствовать в открытой бете "прямо сейчас" ©

Если в поиск Google вбить "Starfield open beta", первый результат может заставить вас поверить в то, что можно сыграть в ролевую игру Bethesda, которая выйдет только через четыре месяца. К сожалению, это ложь. Открытой беты Starfield не существует.

"Не пропустите это захватывающее приключение. Играйте сейчас. Наслаждайтесь действием вместе с друзьями. Открытый мир", - гласит описание под спонсируемым результатом поиска Google, который обещает, что вы можете "играть в Starfield прямо сейчас".

PC Gamer первыми заметили эту очевидную аферу. Сайт, распространяющий эту ложь, называется bizongrow dot com, и вам определенно не стоит туда заходить. Если вы все же нажмете на ссылку, вас перенаправят на сайт "starfięld dot com", хитроумно закодированный с ударением на "е" в URL. Там вы найдете очень небрежно выглядящую кнопку "демо", которая, если нажать на нее, загрузит на ваш компьютер исполняемый файл, который, к вашему огорчению, окажется вовсе не бета-версией Starfield.

Публичная бета-версия для такой однопользовательской игры, как Starfield, была бы странной, хотя Bethesda не исключает возможности проведения демо-версии перед сентябрьским выходом игры. Тем не менее, у нас нет никаких признаков того, что нечто подобное действительно произойдет.

Starfield выйдет на Xbox Series X/S и ПК 6 сентября.