Starfield 06.09.2023
8.2 468 оценок

Starfield в верхнем результате поиска Google предлагает поучаствовать в открытой бете "прямо сейчас"

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R_Mor
Новости

Если в поиск Google вбить "Starfield open beta", первый результат может заставить вас поверить в то, что можно сыграть в ролевую игру Bethesda, которая выйдет только через четыре месяца. К сожалению, это ложь. Открытой беты Starfield не существует.

"Не пропустите это захватывающее приключение. Играйте сейчас. Наслаждайтесь действием вместе с друзьями. Открытый мир", - гласит описание под спонсируемым результатом поиска Google, который обещает, что вы можете "играть в Starfield прямо сейчас".

PC Gamer первыми заметили эту очевидную аферу. Сайт, распространяющий эту ложь, называется bizongrow dot com, и вам определенно не стоит туда заходить. Если вы все же нажмете на ссылку, вас перенаправят на сайт "starfięld dot com", хитроумно закодированный с ударением на "е" в URL. Там вы найдете очень небрежно выглядящую кнопку "демо", которая, если нажать на нее, загрузит на ваш компьютер исполняемый файл, который, к вашему огорчению, окажется вовсе не бета-версией Starfield.

Публичная бета-версия для такой однопользовательской игры, как Starfield, была бы странной, хотя Bethesda не исключает возможности проведения демо-версии перед сентябрьским выходом игры. Тем не менее, у нас нет никаких признаков того, что нечто подобное действительно произойдет.

Starfield выйдет на Xbox Series X/S и ПК 6 сентября.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сyberpunk

Если в игре не будет ру сабов, то ждать её смысла нет. Когда-нибудь умельцы переведут, вот тогда и поиграем. Тем более к этому времени, возможно, поправят все баги.

2
Destroited

Согласен полностью.

-3
AlexFullBeast

Там же фейк какой-то. StarField, ссылка на левый сайт и так далее. Не забывайте, что эту рекламу может дать кто угодно.

0