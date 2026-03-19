Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 757 оценок

Starfield вошел в топ предзаказов PS Store, подтверждая высокий интерес аудитории PlayStation к проектам Xbox

Gruz_ Gruz_

Успех Forza Horizon 5 на PS5 подтвердил огромный интерес аудитории к играм Xbox Game Studios, но показатели Starfield могут стать еще масштабнее. Космическая RPG от Bethesda способна не только повторить успех гоночного симулятора, но и установить новые рекорды для бывших эксклюзивов Microsoft.

Хотя релиз на консоли Sony намечен только на 7 апреля, игра уже занимает вторую строчку в чарте предзаказов PS Store, уступая лишь сегодняшней новинке — Crimson Desert. Примечательно, что игроки активно выбирают расширенное Premium-издание за $69,99 вместо стандартного за $49,99, подтверждая готовность доплачивать за ранний доступ и бонусы.

Лояльность экосистемы PlayStation к проектам внутренних студий Xbox доказывают и другие хиты: Sea of Thieves, Hi-Fi RUSH и недавно вышедшая Avowed (8,9/10 в PS Store). Эти успешные запуски закладывают фундамент для Starfield, чьи продажи на платформе Sony могут окончательно закрепить мультиплатформенную стратегию Microsoft.

magomed.gasanow.2000

Тоже жду обновы

sa1958

Во как бывает.

ОгурчикЮрец

Ну не удивился, игроками SONY.

Интересно, вот когда на сони выходят после всех, они это так же считают победой?

(шутка)

Властелин Сосцов

чего какой старфилд, ааа потом вспомнил это же ТОдд

Egik81

Эхх не дорабатывает сониковская пропаганда, да и контрпропаганда тоже, похоже, зря свой хлеб с икрой. Иначе как это понимать граждане сони и смотря на проекты мелких. Где патриотизм.))))

