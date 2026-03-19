Starfield вошел в топ предзаказов PS Store, подтверждая высокий интерес аудитории PlayStation к проектам Xbox

Успех Forza Horizon 5 на PS5 подтвердил огромный интерес аудитории к играм Xbox Game Studios, но показатели Starfield могут стать еще масштабнее. Космическая RPG от Bethesda способна не только повторить успех гоночного симулятора, но и установить новые рекорды для бывших эксклюзивов Microsoft.

Хотя релиз на консоли Sony намечен только на 7 апреля, игра уже занимает вторую строчку в чарте предзаказов PS Store, уступая лишь сегодняшней новинке — Crimson Desert. Примечательно, что игроки активно выбирают расширенное Premium-издание за $69,99 вместо стандартного за $49,99, подтверждая готовность доплачивать за ранний доступ и бонусы.

Лояльность экосистемы PlayStation к проектам внутренних студий Xbox доказывают и другие хиты: Sea of Thieves, Hi-Fi RUSH и недавно вышедшая Avowed (8,9/10 в PS Store). Эти успешные запуски закладывают фундамент для Starfield, чьи продажи на платформе Sony могут окончательно закрепить мультиплатформенную стратегию Microsoft.