Starfield возвращает самую известную и самую ненавистную вещь из Fallout 4 ©

Форпосты Starfield будут служить связующим звеном для многих функций ролевой игры, управляемых игроками. Прежде всего, вам нужно будет исследовать галактику, чтобы найти богатые ресурсами планеты. После этого вам нужно будет нанять NPC для работы на форпосте и добычи множества доступных материалов, приносящих деньги. Новые подробности Starfield говорят о том, что строительство форпостов может быть еще более сложным, напоминая иногда забавную, иногда ненавистную систему поселений в Fallout 4. В преддверии даты выхода Starfield, если вы никогда больше не хотели услышать слова "еще одно поселение нуждается в нашей помощи", то, возможно, это не ваш день.



Последние несколько недель принесли нам кучу новой информации. Мы знаем о миссиях, прокачке, луте и даже о еде. Однако, экономика все еще остается туманной. Мы знаем, что вы можете создавать форпосты. Мы знаем, что вы можете продавать сырье. Естественно, в огромном космосе Bethesda будут десятки способов заработать деньги.



Однако если вы внимательно изучите официальное описание Starfield в магазине Microsoft, то, судя по всему, там также будет возможность организовать крупномасштабные бизнес-операции, объединив свои добывающие предприятия в один большой торговый маршрут.

Исследуйте планеты и найдите фауну, флору и ресурсы, необходимые для создания всего - от лекарств и еды до оборудования и оружия. Стройте форпосты и нанимайте команду для пассивной добычи материалов и налаживайте грузовые связи для передачи ресурсов между ними.

В Fallout 4 вы могли перемещать ресурсы между поселениями с помощью караванных постов. Если у вас есть перк "Местный лидер", вы также могли создавать линии снабжения. Однако, как было показано в недавнем геймплее Starfield, все вражеские корабли, которые вам удастся захватить, могут быть добавлены к вашему личному флоту. Поскольку в Starfield вам предстоит "наладить грузовые связи", похоже, что вы также будете отвечать за распределение кораблей в своем флоте для перевозки товаров и материалов по торговым маршрутам.

С одной стороны, это здорово - помимо всех квестов и городов, которые нужно исследовать, мы получаем еще больше возможностей для построения собственной истории, создавая собственные предприятия. С другой стороны, есть вероятность, что нас постоянно будут отрывать от того, чем мы занимаемся, чтобы отправиться защищать форнпост от пиратов и Багрового флота. Возможно, все будет не настолько рутинно, как кажется. А если нет, всегда есть кнопка Rage Quit.