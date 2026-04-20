Starfield впервые с момента своего выхода возглавила еженедельные чарты продаж игр в США благодаря релизу на PS5

Несмотря на то, что Starfield на PS5 оказалась в середине списка по показателям продаж по сравнению с другими недавними портами игр, выпущенных Xbox для PlayStation, этого оказалось достаточно, чтобы вернуть игру на вершину еженедельных чартов продаж в США.

Исполнительный директор Circana и аналитик игровой индустрии Мэт Пискателла сообщил, что за неделю, закончившуюся 11 апреля 2026 года, когда Starfield вышла на PS5, она стала самой продаваемой игрой в США по еженедельным чартам продаж. Выход на PS5 не только вернул её на вершину чартов, но и стал первым случаем, когда Starfield вернулась туда с момента первоначального запуска игры в 2023 году.

Однако, пожалуй, более разочаровывает то, что неделя, в течение которой игра возглавляла чарты продаж в США непосредственно перед первоначальным запуском на Xbox Series X/S и ПК, на самом деле была неделей до её выхода. Это означает, что за первоначальной волной положительных отзывов критиков, появившихся 30 августа 2023 года, последовали масштабные предварительные продажи. Поэтому, когда игроки получили игру неделю спустя, и общественное мнение о ней ухудшилось, она больше не вернулась на вершину чартов.