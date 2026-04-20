Starfield впервые с момента своего выхода возглавила еженедельные чарты продаж игр в США благодаря релизу на PS5

Несмотря на то, что Starfield на PS5 оказалась в середине списка по показателям продаж по сравнению с другими недавними портами игр, выпущенных Xbox для PlayStation, этого оказалось достаточно, чтобы вернуть игру на вершину еженедельных чартов продаж в США.
Исполнительный директор Circana и аналитик игровой индустрии Мэт Пискателла сообщил, что за неделю, закончившуюся 11 апреля 2026 года, когда Starfield вышла на PS5, она стала самой продаваемой игрой в США по еженедельным чартам продаж. Выход на PS5 не только вернул её на вершину чартов, но и стал первым случаем, когда Starfield вернулась туда с момента первоначального запуска игры в 2023 году.
Однако, пожалуй, более разочаровывает то, что неделя, в течение которой игра возглавляла чарты продаж в США непосредственно перед первоначальным запуском на Xbox Series X/S и ПК, на самом деле была неделей до её выхода. Это означает, что за первоначальной волной положительных отзывов критиков, появившихся 30 августа 2023 года, последовали масштабные предварительные продажи. Поэтому, когда игроки получили игру неделю спустя, и общественное мнение о ней ухудшилось, она больше не вернулась на вершину чартов.
Наверное у хейтеров происходит культурный шок, им столько впаривали дичь блогеры и СМИ о том, что старфилд это очень ужасная и скучная игра, что она никому не нужна, хейтеры носились как угарелые со своими скриншотами онлайна в стиме, который в контексте старфилда мало о чем говорит, столько выдумывали проблем игре, столько хоронили саму Bethesda и прописывали им проблемы которых у них нету, столько придумывали тупых мемов про Тодда Говарда и рандомные баги, а это все оказалось пшиком, лицемерием, вареньем и идиотизмом. Старфилд уже который раз показывает свой реальный успех и настоящий интерес аудитории к играм Bethesda и самому Starfield, и я очень рад что игра продолжает радоваться нас новым контентом и показывать кто сел в лужу по итогу, хейтеры ещё со времен Fallout 4 не научились думать своей головой им так же впаривали ерунду и хейт блогеры, а они верили, по итогу Fallout 4 всех своих критиков макнул в грязь лицом, Starfield сейчас делает тоже самое.
Пускай ситуация со старфилдом будет всем уроком, что критика это не когда ты выдумываешь проблемы на пустом месте, и берёшь лживые аргументы у дураков блогеров, а анализируешь рассказываешь что реально понравилось и был охорошо сделано или где игра могла быть лучше и были косяки которые мешают нормально играть, но не выставлять игру плохой только из за одной плохой или спорной вещи, это примерно и есть настоящая критика, а не псевдо аргументы чушпанов с ютьюба, которые кричат об устаревшем "геймплее" вместо реальных аргументов, о том что реально омешает получать от игры удовольствие или движке в котором они ничего не понимают и с умным видом повторяют одну и туже выдуманную претензию и ни разу не говорят хоть одну даже надуманную, проблему движка Bethesda, потому что озвучивать лживую проблему легче чем её обосновать.
