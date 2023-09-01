Starfield вышла в ранний доступ на Xbox и ПК и уже взломана группой RUNE

Starfield, новая ролевая игра от Bethesda, стала официально доступна заранее для тех, кто решил приобрести Premium Edition, Premium Edition Upgrade или Constellation Edition на Xbox Series X, Xbox Series S и ПК с Windows. Огромная галактика, полная возможностей, большое разнообразие NPC (включая потенциальных компаньонов) и обширные возможности настройки вашего персонажа и корабля — это лишь малая часть того, чего ожидать.
Для тех, кому интересно: версия Starfield для Xbox Game Pass пока недоступна — она будет выпущена вместе со стандартной версией Starfield 6 сентября.
Кроме того, группа крякеров RUNE уже сообщила об удачном взломе игры. Вероятно, вскоре она появится во всем известных "магазинах" по бесплатным раздачам игр и не только.
понеслась кста
Картинка просто убила)))
За это я ещё больше свою страну любить стал. Вообще больше игры не покупаю)
повезло со скоростью, у меня выше 2 мб не хочет подниматься...(( и прыгает до 800 кб\с
за нищету?)
привет всем тем кто купил это за 5к без языка, а я бесплатно сегодня поиграю.
С багами поиграешь. Возможно ещё игру будут долго исправлять. Это Bethesda всё таки
все равно, главное окунуться в это с головой так сказать почувствовать на себе
я бесплатно поиграю с багами, а ты платно за 5к ахахахаха
Нищеброд, из-за таких как ты шедевров не делают. Быстро дал Тодду денег на новую курту, иначе я за себя не ручаюсь! Ничего святого нет. ХДДДДДДД
за 2к что я отдал за фалаут 76 пусть на али себе закажет блузку и на парик еще останется
Без лишних слов.
и Torrent Edition :)
Всем приятной игры!
Отлично. Осталось перевод дождаться и в путь)
https://github.com/Danily07/Translumo
В редакторе даже что-то симпатичное можно слепить =)
вкуснятинка
да это прям огромный прогресс игровой индустрии бесетки
Слабо. Переделывай.
Крутяк, я готов пройти игру раньше, чем некоторые получат доступ
На рутрекере уже появились раздачи.
Ахах, скоро поиграем, как только перевод подвезут))))
Спасибо пиратам. Уже качаю))
еще залив происходит через мин 40 будет
И?
Ну это, типа, мог бы быть какой нибудь Джек Воробей, а тут аналог на молодёжном анимешном.. Я так думаю)
сирик про пиратов по совпадению вчера вышел, то есть актуальнее чем пикча с джеком воробьем 😘
но здешняя аудитория походу больше все-таки в информационном вакууме тусует))
Как раз у этого аниме больше фанов среди старичков, так как манга вроде как в 96 или 98 начала выходить. А современных детишек отпугивает графика в первых сериях.
С
кринге
Бефесда шлак полный, зря купил этот кусок г, вопервых запускаешь игру а там нет поддержки 32:9, ладно через редактор значений исправил, но в игре угол обзора оружия просто ужас, оружие просто обрезано, а фов не поменять никак не робит, в общем древний век, бефесда всё ещё в прошлом, никак не научится что нужно поодерживать все форматы от 16:9 до 32:9 и всегда лепить ползунок фов в игру по стандарту, я хоть игру и купил и парится с возвратом не стану, но покупать поделки таких разрабов больше не буду и оставлю гневный отзыв в стиме, лучше пиратить, качайте бесплатно и юзайте как вам угодно, пусть продажи провалятся, игра не стоит своих денег уже на старте игры, далее юзать игру смысла не вижу, если ток когда обычные модеры выпустят исправления всех этих недоделок разрабов, ещё и ру текст вырезали, не критично но всё равно совсем уже с бодуна поехали, вот юбиков ругаю та ведь они выпускают игры часто и делают поодержку всех форматов и игры их робят отлично без танцев с бубном, и ру озвучку с текстом делают всё ещё, юбики пока и сони в поддержке техниченски игр на пк лучше всего на данный момент
В ассасине мираж русской озвучки не будет. Я так понимаю, больше нашей озвучки в их играх не будет. Стоит, так сказать, только дать повод)
только в играх сони
Не хорошо это конечно, но хоть субтитры будут пока что, а там видать и вообще всё перестанет быть, чёт всё катится в не хорошую сторону, понятное дело почему, но да же нет никаких надежд что для нашего поколения что то в лучшую сторону изменится, в лутчшем случаее через пару поколений что то да и изменится в лучшую сторону.
где можно таблетку взять? скиньте в лс плз
Ну графон и правда хороший. да и идет без фср дебильного от 80 до 150фпс
ааааааааа какой шлак на скриншоте, графон бабушка моя делала в молодости
80-150 как бы немножко докуя разброс , будет не комфортный фрейм , на каких системках ?
Чел, обратись к врачу, а то у тебя в голове воспоминания о том, что твоя бабушка делала такие игры, когда самая технологичная игра в мире была - змейка на чёрно-белом кирпиче.
Это явно признак сильного психоза, так что сходи к врачу.
ну ссылку то на скачивание выложил бы :)
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ну так можно просто словесно описать, где брать.
вбей в гугл два слова - skidrow reloaded
и накачай вирусов