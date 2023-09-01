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об игре
Starfield 06.09.2023
7.8 767 оценок

Starfield вышла в ранний доступ на Xbox и ПК и уже взломана группой RUNE

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monk70
Новости

Starfield, новая ролевая игра от Bethesda, стала официально доступна заранее для тех, кто решил приобрести Premium Edition, Premium Edition Upgrade или Constellation Edition на Xbox Series X, Xbox Series S и ПК с Windows. Огромная галактика, полная возможностей, большое разнообразие NPC (включая потенциальных компаньонов) и обширные возможности настройки вашего персонажа и корабля — это лишь малая часть того, чего ожидать.

Для тех, кому интересно: версия Starfield для Xbox Game Pass пока недоступна — она будет выпущена вместе со стандартной версией Starfield 6 сентября.

Кроме того, группа крякеров RUNE уже сообщила об удачном взломе игры. Вероятно, вскоре она появится во всем известных "магазинах" по бесплатным раздачам игр и не только.

32
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Nick1906
32
onedrone

понеслась кста

4
Рогатый Лорд

Картинка просто убила)))

0
Гейб 30 процентный

За это я ещё больше свою страну любить стал. Вообще больше игры не покупаю)

0
ExcaliburHard onedrone

повезло со скоростью, у меня выше 2 мб не хочет подниматься...(( и прыгает до 800 кб\с

0
Тирал Гейб 30 процентный

за нищету?)

-5
Grek028

привет всем тем кто купил это за 5к без языка, а я бесплатно сегодня поиграю.

22
Alexandrovitch

С багами поиграешь. Возможно ещё игру будут долго исправлять. Это Bethesda всё таки

-15
Grek028 Alexandrovitch

все равно, главное окунуться в это с головой так сказать почувствовать на себе

1
sirGeronis Alexandrovitch

я бесплатно поиграю с багами, а ты платно за 5к ахахахаха

24
Mimocrocodil

Нищеброд, из-за таких как ты шедевров не делают. Быстро дал Тодду денег на новую курту, иначе я за себя не ручаюсь! Ничего святого нет. ХДДДДДДД

-4
Grek028 Mimocrocodil

за 2к что я отдал за фалаут 76 пусть на али себе закажет блузку и на парик еще останется

4
SomeMark

Без лишних слов.

14
Rey Harley
Starfield, новая ролевая игра от Bethesda, стала официально доступна заранее для тех, кто решил приобрести Premium Edition, Premium Edition Upgrade или Constellation Edition

и Torrent Edition :)

8
Gangsta_Dan

Всем приятной игры!

7
DenisVTR

Отлично. Осталось перевод дождаться и в путь)

4
Dasdag

https://github.com/Danily07/Translumo

3
Serpentrage

В редакторе даже что-то симпатичное можно слепить =)

3
Grek028

вкуснятинка

-2
Nanwea

да это прям огромный прогресс игровой индустрии бесетки

2
Jarvis666

Слабо. Переделывай.

-1
Paul Shepard

Крутяк, я готов пройти игру раньше, чем некоторые получат доступ

2
Уильям Аркетт

На рутрекере уже появились раздачи.
Ахах, скоро поиграем, как только перевод подвезут))))

Спойлер
2
zoomer62

Спасибо пиратам. Уже качаю))

1
stasoh322

еще залив происходит через мин 40 будет

0
sssssmokey
-2
Лариан Яна

И?

0
Сергей Понащенко Лариан Яна

Ну это, типа, мог бы быть какой нибудь Джек Воробей, а тут аналог на молодёжном анимешном.. Я так думаю)

2
sssssmokey

сирик про пиратов по совпадению вчера вышел, то есть актуальнее чем пикча с джеком воробьем 😘

но здешняя аудитория походу больше все-таки в информационном вакууме тусует))

-2
Ain Grimm Сергей Понащенко

Как раз у этого аниме больше фанов среди старичков, так как манга вроде как в 96 или 98 начала выходить. А современных детишек отпугивает графика в первых сериях.

С

0
Лариан Яна sssssmokey

кринге

0
StingerV

Бефесда шлак полный, зря купил этот кусок г, вопервых запускаешь игру а там нет поддержки 32:9, ладно через редактор значений исправил, но в игре угол обзора оружия просто ужас, оружие просто обрезано, а фов не поменять никак не робит, в общем древний век, бефесда всё ещё в прошлом, никак не научится что нужно поодерживать все форматы от 16:9 до 32:9 и всегда лепить ползунок фов в игру по стандарту, я хоть игру и купил и парится с возвратом не стану, но покупать поделки таких разрабов больше не буду и оставлю гневный отзыв в стиме, лучше пиратить, качайте бесплатно и юзайте как вам угодно, пусть продажи провалятся, игра не стоит своих денег уже на старте игры, далее юзать игру смысла не вижу, если ток когда обычные модеры выпустят исправления всех этих недоделок разрабов, ещё и ру текст вырезали, не критично но всё равно совсем уже с бодуна поехали, вот юбиков ругаю та ведь они выпускают игры часто и делают поодержку всех форматов и игры их робят отлично без танцев с бубном, и ру озвучку с текстом делают всё ещё, юбики пока и сони в поддержке техниченски игр на пк лучше всего на данный момент

-2
Сергей Понащенко

В ассасине мираж русской озвучки не будет. Я так понимаю, больше нашей озвучки в их играх не будет. Стоит, так сказать, только дать повод)

0
RickeyIMBA Сергей Понащенко

только в играх сони

0
StingerV Сергей Понащенко

Не хорошо это конечно, но хоть субтитры будут пока что, а там видать и вообще всё перестанет быть, чёт всё катится в не хорошую сторону, понятное дело почему, но да же нет никаких надежд что для нашего поколения что то в лучшую сторону изменится, в лутчшем случаее через пару поколений что то да и изменится в лучшую сторону.

-1
Dmitry_Quant

где можно таблетку взять? скиньте в лс плз

-5
Serpentrage

Ну графон и правда хороший. да и идет без фср дебильного от 80 до 150фпс

-5
sirGeronis

ааааааааа какой шлак на скриншоте, графон бабушка моя делала в молодости

-8
dem001

80-150 как бы немножко докуя разброс , будет не комфортный фрейм , на каких системках ?

-1
Ain Grimm sirGeronis

Чел, обратись к врачу, а то у тебя в голове воспоминания о том, что твоя бабушка делала такие игры, когда самая технологичная игра в мире была - змейка на чёрно-белом кирпиче.

Это явно признак сильного психоза, так что сходи к врачу.

0
Oscilograf

ну ссылку то на скачивание выложил бы :)

-6
monk70

Ссылки запрещены правилами.

1
Oscilograf monk70

ну так можно просто словесно описать, где брать.

-6
alex_jay Oscilograf

вбей в гугл два слова - skidrow reloaded

-4
KrolikAlkogolik alex_jay

и накачай вирусов

2
Комментарий удален