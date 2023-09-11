Starfield за выходные обновила свой рекордный онлайн в Steam, но он ещё далек от Fallout 4

Прошедшие выходные оказались особо успешными для недавно вышедшей игры Bethesda Softworks. Научно-фантастический ролевой экшен Starfield, с момента своего полноценного релиза — с 6 сентября, уверенно набирал активных игроков и достиг своего нового рекорда. Спустя пять дней после релиза проект преодолел отметку в 300 тысяч игроков одновременно в Steam, что является отличным результатом для совершенно нового IP.
Как показывает аналитический портал SteamDB, новый рекорд по онлайну Starfield был установлен в воскресенье вечером. В этот момент, покорять открытый космос отправилось больше 330 тысяч авторизированных пользователей Steam. С учетом доступности игры для подписчиков Game Pass на ПК и консольных игроков на Xbox Series S|X, активных игроков может быть в несколько раз больше.
Примечательно, что новая сюжетно ориентированная игра от Bethesda не смогла превзойти рекорд прошлого проекта разработчиков по показателям Steam. Starfield со своим рекордом в 330 тысяч игроков всё ещё сильно отстает от Fallout 4, в который на запуске играли больше 472 тысяч пользователей.
Вероятно, Starfield уже достигла своего пика популярности в Steam. Значительного роста игроков в ближайшее время точно не предвидется, а проект уже явно не сможет тягаться с другим главным хитом этого года — Baldur's Gate 3, которая может похвастаться онлайном в 800 тысяч игроков. Тем не менее у вас еще есть возможность обзавестись цифровой копией новинки от Bethesda, если получить копию Starfield в Steam с помощью бонусов.
Играет же народ, или опять накрутка 😁
он еще и отзывы обновил)
и как там дела по отзывам?
В стимдб 73 положит, в стиме хз, но последний раз смотрел вчера, были - в основном пложительные. (я вернулся в Россию, симка уже наша, не могу посмотреть на данный момент)
Но для меня оценка стимдб более весомая. Они оценивают игру со всех акков стима, оставивших отзыв, не важно купил, подарили, дали, стим же считает только купленные.
я прошол сюжет и удалил игру смысел
Стим не мерило онлайна в данной игре, смысл новости.
Тут для 90% мирило исключительно стим,независимо от того,где и на каких условиях игра выходит,даже если сами игра только с торрентов скачивают.
А что мерило?