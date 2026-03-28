Starfield займёт на PS5 почти 140 ГБ

Starfield уже доступна на Xbox Series X|S и ПК, но теперь проект Bethesda также выходит на PlayStation 5. Релиз запланирован на 7 апреля 2026 года, так что владельцы консоли Sony отправятся в большое приключение уже через несколько дней.

Однако, похоже, заинтересованным потребуется подготовить значительное количество свободного места на диске. Согласно данным, полученным PlayStationSize, предварительная загрузка версии Starfield для PS5 начнётся 5 апреля, а сам файл базовой игры займёт колоссальные 123,347 ГБ. Это уже огромная цифра, но на этом всё не заканчивается.

Игра также получит дополнения. Ожидается, что Shattered Space займёт 12,502 ГБ, а Terran Armada — ещё 4,017 ГБ. На практике это означает, что полная установка быстро приблизится к 140 ГБ, поэтому игрокам следует подготовиться к значительной загрузке.

Стоит отметить, что цифровая версия игры будет предварительно загружена с текущей сборкой 01.000.001, хотя возможно, что Bethesda добавит ещё одно обновление ближе к релизу. Тем, кто приобретёт физическую версию, скорее всего, придётся загрузить патч к релизу.