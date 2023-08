Starfield знакомит нас с Сарой Морган и Барретом и их актерами озвучки ©

Официальный аккаунт Starfield в X начал знакомить нас с ключевыми персонажами долгожданной ролевой игры, рассказывая о предыстории и актерах озвучивания.



Первые два посвящены членам Созвездия, программы космических исследований, к которой (если захотим) мы можем присоединиться, чтобы раскрыть секреты космоса.



Первый обзор посвящен Саре Морган - руководителю "Созвездия", ярому стороннику программы, а также бесспорному лидеру группы исследователей, ученых, авантюристов и "мечтателей", с которыми она работает над разгадкой тайн космоса. Лидера "Созвездия" озвучивает Эмили О'Брайен, актриса и исполнительница голоса, которая озвучивала Мэри-Энн Ронан из Tell Me Why, Сэнди из Exoprimal, Веранди из God of War Ragnarok, а также персонажей таких видеоигр, как Marvel's Midnight Suns, Gotham Knights, Saints Row и NieR Reincarnation.

Второй посвящен Баррету, одному из первых членов Созвездия, с которым мы столкнемся в ходе основной кампании. Его страсть к космическим путешествиям уступает лишь его обаянию - две черты характера, которые обещают сделать его путешествия по космосу еще более интересными, поскольку он переживает постоянно меняющиеся приключения. Барретта озвучит Барри Уиггинс, разноплановый актер, в прошлом сотрудничавший с разработчиками Mafia 3.