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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 697 оценок

Старший вице-президент Bethesda наиграл в Starfield уже около 150 часов, но даже близко не приблизился к концу

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Procy_on
Новости

После того как Тодд Говард появился на сцене Opening Night Live и представил новый трейлер Starfield, руководство Bethesda вернулось к трансляции Xbox Live прямо с выставочного зала в Кельне.

Отсюда Пит Хайнс рассказал о своем опыте работы над финальной версией Starfield, показав, что он уже потратил на игру значительное количество времени. Однако на вопрос о том, какова будет реальная продолжительность игры, руководитель не хотел давать слишком точный ответ.

Я не могу назвать время, по истечении которого можно было бы сказать: "Ну вот, теперь я увидел все, что представляет собой Starfield". На данный момент я наиграл порядка 150-160 часов, но даже отдаленно не близок к этому. Есть много вещей, которые я добровольно избегаю делать. Мы пытались объяснить, насколько велика эта игра, и одна из вещей, которую нам говорят люди, которые в нее играют, - это просто: "окей, вы не шутили".
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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Саня Цукино Усаги

Неудивительно. Многие сотни часов в Скайрим или Фоллаут 4 наигрывали, но так и не добирались до финала

13
altair_nur

я в скайриме за 11 лет даже до первого сюжетного квеста который идет после побега из хелгена добрался только 1 раз, а потом забил на основной сюжет

5
Goodvini

Пади в редакторе завис ))

4
Augustus Pablo

давай уже быстреее!!!!!! 9 дней несчастных осталось

3
HITMAN 5

в космос вышел изучать так и завис там

3
h1fter

Молодец чел,54 года а наиграл уже 160 часов,это всего то по 5 часов в течении месяца каждый день,успевает ещё компанией руководить, не забывать про семью и отдых,не то что другие начальники которые по 12 часов сидят на работе по 6 дней в неделю

3
RTYWD

То что игра обширная и долгая это хорошо, скайрим и фолыч 4 игрались долговато из-за сайд квестов, в общем ждем 6 сентября чтобы пощупать грядущей шедевр

3
Artery Kaulitz

Хочется, что-бы у игры был Релиз без особых проблем. А разнообразие контента - оценим

2
tvorog8088

Врёт поди...

2
JohnTornton

ох уж эта реклама

1
dead2dog

да куплена, куплена, хватит расхваливать...

0
h1fter

это чтобы ты на уровне подсознания понял что игра потрясная,а если игра покажется гoвном то думал что это что то с тобой не так,ведь все её хвалят:))

1
Real Slim Shady

Кто нибудь скажите этому старшему вице-президенту что время подгрузки локаций не считается за сумму времени прохождения.

0
Ded Chelyabinsk

Офигеть не встать!

0
Лариан Яна

Ларианы тоже говорили, что прохождение займет 80-100 часов. В итоге первое прохождение заняло 50 часов, второе 30 тк уже знаю где что

0
pokemonizm

220 часов в игре пишет стим, с учетом бетки минус часов 20-30, еще есть что делать в 3м акте, так что Ларианы не соврали

0
Китобой на Луне

Чувак просто влип в циклические радиантные миссии))

0
Freund Benno

Она не должна быть большой, она должна быть разнообразной и интересной

0
ratte88

Просто в главном меню сидит.

0
Paul Shepard

Я так понимаю вице-президент работающий за 15k рублей лицо не заинтересованное?

-1
pokemonizm

Вопрос что он эти 150 часов делал... убивал 10 кабанов и собирал 20 растений или был занят прописанными сайдами и другой активностью

-1
warp 37

Жаль, что в игре такого масштаба всего лишь 50 ачивментов.

-2