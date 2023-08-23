Старший вице-президент Bethesda наиграл в Starfield уже около 150 часов, но даже близко не приблизился к концу

После того как Тодд Говард появился на сцене Opening Night Live и представил новый трейлер Starfield, руководство Bethesda вернулось к трансляции Xbox Live прямо с выставочного зала в Кельне.
Отсюда Пит Хайнс рассказал о своем опыте работы над финальной версией Starfield, показав, что он уже потратил на игру значительное количество времени. Однако на вопрос о том, какова будет реальная продолжительность игры, руководитель не хотел давать слишком точный ответ.
Я не могу назвать время, по истечении которого можно было бы сказать: "Ну вот, теперь я увидел все, что представляет собой Starfield". На данный момент я наиграл порядка 150-160 часов, но даже отдаленно не близок к этому. Есть много вещей, которые я добровольно избегаю делать. Мы пытались объяснить, насколько велика эта игра, и одна из вещей, которую нам говорят люди, которые в нее играют, - это просто: "окей, вы не шутили".
Неудивительно. Многие сотни часов в Скайрим или Фоллаут 4 наигрывали, но так и не добирались до финала
я в скайриме за 11 лет даже до первого сюжетного квеста который идет после побега из хелгена добрался только 1 раз, а потом забил на основной сюжет
Пади в редакторе завис ))
давай уже быстреее!!!!!! 9 дней несчастных осталось
в космос вышел изучать так и завис там
Молодец чел,54 года а наиграл уже 160 часов,это всего то по 5 часов в течении месяца каждый день,успевает ещё компанией руководить, не забывать про семью и отдых,не то что другие начальники которые по 12 часов сидят на работе по 6 дней в неделю
То что игра обширная и долгая это хорошо, скайрим и фолыч 4 игрались долговато из-за сайд квестов, в общем ждем 6 сентября чтобы пощупать грядущей шедевр
Хочется, что-бы у игры был Релиз без особых проблем. А разнообразие контента - оценим
Врёт поди...
ох уж эта реклама
да куплена, куплена, хватит расхваливать...
это чтобы ты на уровне подсознания понял что игра потрясная,а если игра покажется гoвном то думал что это что то с тобой не так,ведь все её хвалят:))
Кто нибудь скажите этому старшему вице-президенту что время подгрузки локаций не считается за сумму времени прохождения.
Офигеть не встать!
Ларианы тоже говорили, что прохождение займет 80-100 часов. В итоге первое прохождение заняло 50 часов, второе 30 тк уже знаю где что
220 часов в игре пишет стим, с учетом бетки минус часов 20-30, еще есть что делать в 3м акте, так что Ларианы не соврали
Чувак просто влип в циклические радиантные миссии))
Она не должна быть большой, она должна быть разнообразной и интересной
Просто в главном меню сидит.
Я так понимаю вице-президент работающий за 15k рублей лицо не заинтересованное?
Вопрос что он эти 150 часов делал... убивал 10 кабанов и собирал 20 растений или был занят прописанными сайдами и другой активностью
Жаль, что в игре такого масштаба всего лишь 50 ачивментов.