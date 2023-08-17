Стартовала предварительная загрузка Starfield на Xbox и ПК

Предварительная загрузка Starfield стала доступна для Xbox Series и ПК в Microsoft Store. Игрокам в Steam придётся подождать до 30 августа. Размер загрузки составляет более 125 ГБ, что дает игрокам с более медленным подключением к Интернету достаточно времени, чтобы загрузить игру.
Игра занимает здоровенные 139,84 ГБ на ПК и 126,1 ГБ на консоли, поэтому вам нужно будет освободить много места, чтобы установить новейшую космическую RPG.
Starfield, без сомнения, является одной из самых ожидаемых игр 2023 года для консолей Xbox Series и ПК.
Релиз Starfield для консолей Xbox Series и ПК состоится 6 сентября 2023 года.
Главное чтобы потом не появился патч первого дня, вынуждающий перекачивать гигабайт 60...
А где такое было ? Рили интересно)
Атомик херт на релизе больше пол игры качалось у меня
Что то на sx пока нету, 300+ мб скачалось и всё.
оп оп оп. качаем
За буквально 2 недели они запустили пред.загрузку? 🤦🏻 Я однажды киберсрак качал в пред.загрузки, потом офигел от того, как она долго файлы перепроверила 😐
устанавливай на скоростной ссд и не жди по часу
Шо то фигня, шо это фигня. Обе фигни одна фигня. Всё это фигня, скоростной ссд или медленный ссд. Всё зависит от распаковки самих файлов
ща скорость у народа будет на скачку 64 Кбит/с:DDD
Из 500 Мбит выдает 420, что неплохо. Ну это на приставке.
Вот молодцы дали скачать до релиза.
А то вышла игрулька Балдур 3 и смотришь как стример или блогер качает игру в Дату релиза!
Не реклама Балдура.
Похрен. Пока не выложат на торренты с локализацией, игры для меня все равно что нет. А куколды без собственного достоинства пускай покупают, коль им так нравятся коты в мешке без перевода.