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Starfield 06.09.2023
7.9 667 оценок

Стартовала предварительная загрузка Starfield на Xbox и ПК

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monk70
Новости

Предварительная загрузка Starfield стала доступна для Xbox Series и ПК в Microsoft Store. Игрокам в Steam придётся подождать до 30 августа. Размер загрузки составляет более 125 ГБ, что дает игрокам с более медленным подключением к Интернету достаточно времени, чтобы загрузить игру.

Игра занимает здоровенные 139,84 ГБ на ПК и 126,1 ГБ на консоли, поэтому вам нужно будет освободить много места, чтобы установить новейшую космическую RPG.

Starfield, без сомнения, является одной из самых ожидаемых игр 2023 года для консолей Xbox Series и ПК.

Релиз Starfield для консолей Xbox Series и ПК состоится 6 сентября 2023 года.

13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Rey Harley

Главное чтобы потом не появился патч первого дня, вынуждающий перекачивать гигабайт 60...

4
Tlister

А где такое было ? Рили интересно)

-1
RickeyIMBA Tlister

Атомик херт на релизе больше пол игры качалось у меня

0
NovoNek

Что то на sx пока нету, 300+ мб скачалось и всё.

0
NovoNek
0
Scorpion_GamePlay

оп оп оп. качаем

0
Nell_0071

За буквально 2 недели они запустили пред.загрузку? 🤦🏻 Я однажды киберсрак качал в пред.загрузки, потом офигел от того, как она долго файлы перепроверила 😐

0
Юркец

устанавливай на скоростной ссд и не жди по часу

0
Nell_0071 Юркец

Шо то фигня, шо это фигня. Обе фигни одна фигня. Всё это фигня, скоростной ссд или медленный ссд. Всё зависит от распаковки самих файлов

0
in the void

ща скорость у народа будет на скачку 64 Кбит/с:DDD

0
NovoNek

Из 500 Мбит выдает 420, что неплохо. Ну это на приставке.

0
Да не важно

Вот молодцы дали скачать до релиза.

А то вышла игрулька Балдур 3 и смотришь как стример или блогер качает игру в Дату релиза!

Не реклама Балдура.

-2
0ncnjqybr

Похрен. Пока не выложат на торренты с локализацией, игры для меня все равно что нет. А куколды без собственного достоинства пускай покупают, коль им так нравятся коты в мешке без перевода.

-3