Статистика Starfield показывает, какие фракции пользуются наибольшей популярностью среди игроков

Статистика Starfield показала, что UC Vanguard является самой популярной фракцией в игре на данный момент. Starfield пользовалась большим успехом в раннем доступе, а после выхода полной версии игра также доказала свою популярность.
Благодаря статистике достижений Xbox мы теперь знаем самую популярную фракцию в Starfield, по крайней мере, на данный момент. 9,13% игроков получили достижение за вступление в UC Vanguard, а 7,71% - за вступление в Freestar Rangers. В пиратскую организацию Crimson Fleet записались 5,80% игроков, а в Ryujin Industries пока вступили только 4,58%. Вполне возможно, что эти показатели изменятся по мере того, как все больше игроков начнут свои приключения в Starfield, но это маловероятно.
- UC Vanguard - 9.13%
- Freestar Rangers - 7.71%
- Crimson Fleet - 5.80%
- Ryujin Industries - 4.58%
В конце концов, вполне вероятно, что одной из главных причин того, что в UC Vanguard вступило больше игроков, чем в некоторые другие фракции игры, является время ее появления. Игроки получают квест Activity для вступления в UC Vanguard практически сразу после прибытия на Новую Атлантиду, то есть это один из самых ранних квестов, доступных для фракции. Основной квест приведет игроков в места, где им нужно будет вступить в ряды Freestar, Crimson Fleet и Ryujin Industries, но только после того, как они уже побывают на Новой Атлантиде.
Игроки могут присоединиться ко всем четырем фракциям Starfield в ходе одного прохождения игры, причем они вольны присоединяться и проходить их в любом порядке. Однако в зависимости от того, в каком порядке игроки выполняют задания фракций и какие решения они примут в рамках этих заданий, могут произойти некоторые изменения в диалогах.
Да ладно это же буквально коллегии из TES. Тут если хочешь потрогать хоть сколько-то интересный контент кроме основного, хочешь не хочешь пройдешь их все. Ибо другие побочки в 99% случаев совсем никакие. Хотя большая часть заданий фракций не сильно отличается от этих побочек.
Забавно, 90% хейтеров Старфилда даже не запускали проект. Это очевидно по комментам на игровых сайтах и отзывам на Метакритике.
Грангер с DTF ты ли это?.
Ну а если серьёзно, прошел линии за 3 фракции и моё мнение - игра объективно слабая. Жду модов с нексуса на планеты с кошкодевочками, деталями кораблей и скуффандрами из WH40k и оружием массового уничтожения...
рюджин вообще сложно найти в начале то
Они в неон сити
Ну так получение ачивментов максимально просто. Естественно, я тоже вступил в UC Vanguard ради ачивмента.
Просто Ryujin Industries те ещё тираны 😅🤫 вот работаешь на них, а сам думаешь свалить и больше не работать с ними, те ещё засранцы
а я вступил во фракцию "единая россия" и не пожалел, бабла там не меряно (знай себе сиди ничего не делай, только во время кнопку "за" нажимай) и на всех можно забить огромный болт
постное г@вн0, не советую