"Страх и ненависть в Глубоком Космосе" - компания inXile показала свой вариант трейлера к Starfield

"Страх и ненависть в Глубоком Космосе" - так называется трейлер, выпущенный компанией inXile, очевидно, под впечатлением от скорого выхода Starfield. Что тут можно сказать сказать? Мы находимся на очень высоком уровне, работа имеет огромное значение для мирового кинематографа и представляет собой смесь "Космические яйца" с "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", включая галлюциногенный подтекст.
Отметим, что в описании ролика сказано: "Мы также сделали живой трейлер", что является явной отсылкой к трейлеру Starfield, выпущенному на Gamescom 2023.
Безусловно, это не первый подобный опыт компании inXile. В недавнем прошлом компания часто выпускала ролики-комиксы, посвященные грядущим играм. Так, например, было с Diablo IV и Redfall. То же самое неизбежно должно было произойти и со Starfield, учитывая тот резонанс, который игра вызывает во всем игровом мире.
В перерывах между съемками этих высокохудожественных произведений, inXile занимается разработкой Clockwork Revolution, своей следующей ролевой игры с видом от первого лица, выходящей на ПК и Xbox Series X/S.
Кринж
Слишком жирно
Хахах, найс троллинг, уважаю, единственная нормальная новость про Starfield.