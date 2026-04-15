Starfield 06.09.2023
Страница Starfield для Nintendo Switch 2 появилась на сайте рейтингового агентства на Тайване

monk70 monk70

Самое убедительное доказательство выхода Starfield на Nintendo Switch 2 появилось после обнаружения нового рейтинга. Недавно появилась новая запись об игре для консоли Nintendo на сайте тайваньского рейтингового агентства. Классификация не содержит никакой важной информации, кроме того, неясно, когда выйдет порт.

Предыдущие слухи намекали на то, что Starfield может появиться на Nintendo Switch 2. Спекуляции начались ещё прошлым летом, когда NateTheHate утверждал, что Xbox планировала выпустить игру на этой платформе. В прошлом месяце NateTheHate повторил, что порт «находится в разработке, но процесс не был гладким».

Даже с сегодняшним рейтингом помните, что это не анонс.

Aresss Ffall

Стим дек может 30фпс, если свитч не слабее то возможно будет играбельно.