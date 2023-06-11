Стрельба в невесомости в Starfield научно обоснована

После Xbox Games Showcase 2023 компания Microsoft провела презентацию Starfield Direct, на которой подробно ознакомила нас с амбициозной космической ролевой игрой перед ее запуском 6 сентября этого года. В рамках презентации Bethesda сообщила, что перестрелки в условиях невесомости в игре будут научно обоснованными.
"В условиях нулевой гравитации возникает другая проблема", - объясняет ведущий дизайнер уровней Starfield Джефф Браун. "Стрельба из баллистического оружия в условиях нулевой гравитации фактически отбросит вас назад. Энергетическое оружие, с другой стороны, обеспечивает более стабильную стрельбу".
По словам Брауна, "гравитация на каждой планете разная", и "вам может потребоваться изменить ситуацию в зависимости от окружения". К счастью, в вашем распоряжении будет целый ряд инструментов, включая реактивный ранец ближнего действия для легкого перемещения. "Буст-пакеты отлично подходят для передвижения и дают преимущество в бою", - говорит Браун. "Иногда вам даже будет казаться, что вы летите".
Стрелять внутри космического корабля? Находясь в космосе? Энергетическое оружие, обеспечивает более стабильную стрельбу? ВНУТРИ КОСМИЧЕСКОГО КОРОБЛЯ!?
У энергетического оружия отдачи нет, у баллистического есть. Что такого?
Это же не стрельба из ARX-160 в открытом космосе, как в Call of Duty: Ghosts.
Просто человек не дружит с законами физики.
Да как-то пофигу вообще, если честно. Игра не НФ.
По поводу стрельбы в невесомости, разрабы не то, что умных наук не изучали, а даже сказок не читали.
" – Расчет оказался верным, – продолжал рассказ полицейский Мшигль. Вскоре на дороге показался возвращавшийся Колосок с мешком, в котором, без сомнения, были гигантские семена. Подпустив его поближе, мы выскочили из засады, но мерзкий преступник пустился бежать от нас. Мы преследовали его, пока не увидели вдали ракету. Поскольку приближаться к ракете было небезопасно, я отдал приказ остановиться и стрелять по Колоску залпами. Но как только мы дали первый залп, какая-то необъяснимая сила отбросила нас назад и понесла по воздуху с такой страшной скоростью, что каски на наших головах раскалились от трения и стали дымиться. В несколько секунд мы домчались до Фантомаса, в одно мгновение пронеслись над городом и, попав в какую-то пустынную местность, угодили в болото. Результат: все пятеро получили ожоги от нагревшихся касок – у Кхигля, как вы сами можете убедиться, повреждена рука; у Чхигля поврежден спинной хребет; у Гнигля отбиты внутренности; у меня, как видите, повреждена нога; что же касается Вшигля, то он обгорел так сильно, что его пришлось оставить в больнице." (Н. Носов. "Незнайка на луне")
В Infinite Warfare уже видели, но всё равно интересно. Всё же, это RPG в открытом мире, а не линейный шутер.
А по итогу будет линейный шутер, в псевдо открытом мире