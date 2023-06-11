Стрельба в невесомости в Starfield научно обоснована ©

После Xbox Games Showcase 2023 компания Microsoft провела презентацию Starfield Direct, на которой подробно ознакомила нас с амбициозной космической ролевой игрой перед ее запуском 6 сентября этого года. В рамках презентации Bethesda сообщила, что перестрелки в условиях невесомости в игре будут научно обоснованными.

"В условиях нулевой гравитации возникает другая проблема", - объясняет ведущий дизайнер уровней Starfield Джефф Браун. "Стрельба из баллистического оружия в условиях нулевой гравитации фактически отбросит вас назад. Энергетическое оружие, с другой стороны, обеспечивает более стабильную стрельбу".

По словам Брауна, "гравитация на каждой планете разная", и "вам может потребоваться изменить ситуацию в зависимости от окружения". К счастью, в вашем распоряжении будет целый ряд инструментов, включая реактивный ранец ближнего действия для легкого перемещения. "Буст-пакеты отлично подходят для передвижения и дают преимущество в бою", - говорит Браун. "Иногда вам даже будет казаться, что вы летите".