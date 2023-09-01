СТРИМ: Играем в Starfield, ищем русский язык и баги

Стой! Куда ты?! Ну ты и соня! Как тебя зовут? Тебя даже вчерашний варп-прыжок не разбудил. Говорят мы уже прибыли на Марс. Нас выпустят, это точно. Тихо, Тодд Говард идет.
Свершилось! Новая игра от Bethesda, рождение новой игровой вселенной происходит на наших глазах! Больше не нужно покупать Skyrim каждый год! Да, сегодня в 17:00 мы отправляемся в мир Starfield. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK или Twitch!
плеер с трансляцией появится после ее начала
Игра стала доступна этой ночью, для всех кто предзаказал (или проявил смекалку). Русского языка в игре нет, но мы постараемся решить эту проблему при помощи модов и сторонних программ. Что готовит нам игра? Как работает TGM? Как быстро моды превратят игру в сон под запрещенными веществами? Давайте вместе ответим на эти вопросы!
Меня негры не только на улице задолбали, но и в играх, их наглость уже не имеет границ, эх жаль что я купил квартиру рядом с международным университетом! =((
Что готовит нам игра? Как работает TGM? Как быстро моды превратят игру в сон под запрещенными веществами? Давайте вместе ответим на эти вопросы!\
Проснитесь. Это не первая игра беседки, всё уже и так давно понятно и все необходимые ответы, что из себя представляет игра, давно даны, слита куча инфы. Интригу тут, даже если сильно поднатужиться, не выдавить.
Абсолютно верно, вторичность прет во всем, весьма скучновато.
Проснись, это не первая игра в истории. И так понятно, что из себя она будет представлять! Интриги и быть не может — все игры одинаковые, только названия меняют! Ничего оригинальнее Pong так и не смогли придумать...бездари бесталанные
Полгода постили негатив по игре, а теперь вдруг кинулись стримить) Шли бы.. в балдур)
Угу, в Балдуре хоть садомитство расцветает, не то что в Звёздном поле! =))