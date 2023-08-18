Судя по утечке, в Starfield будет своеобразная "космическая магия"

Несмотря на то, что этот год и так выдался удачным для игр, многие с нетерпением ждали выхода Starfield еще с прошлого года. Вчера началась предварительная загрузка новой игры от Bethesda, а это значит, что игроки получили доступ к файлам игры и догадываются о некоторых ее содержаниях. В частности, один из пользователей утверждает, что нашел список "магии", которая будет присутствовать в игре.
Изначально утечка была опубликована на Reddit, но изображение с именами файлов можно найти на рисунке ниже. Основная серия файлов обозначена как "ArtifactVision", но далее перечислены такие вещи, как "Earthbound", "GravDash", "CreatedVac" и другие, которые могут относиться к различным способностям, таким как способность двигаться с дополнительной скоростью, создавать вакуум или держать кого-то прикованным к земле.
Единственное применение "космической магии", которую нам пока показали во время Starfield Direct, - это сила Anti Grav Field. С ее помощью игрок сможет управлять гравитацией и подбрасывать врагов в воздух в подвешенном состоянии. Теперь многие задаются вопросом, сколько именно способностей к космической магии игроков предстоит открыть в Starfield. Сражаться с инопланетными существами или одной из многочисленных враждующих фракций стало еще проще.
Всего из файлов было извлечено 24 названия космической магии. Возможно, для открытия способностей нам придется посетить несколько удаленных планет или более детально исследовать некоторые города.
- Alien
- Anti Grav Field
- CreateVac
- Creators Peace
- Earthbound
- Elemental
- Grav Dash
- Gravity Wave
- Gravity Well
- Inner Demon
- Life Forced
- Moon Form
- Parallel Self
- Particle Beam
- Personal Atmosphere
- Phased Time
- Precognition – предсказание.. чего-то?
- Reactive Shield – временный щит?
- Sense Star – что-то связанное с исследованием?
- Solar Flare – нанести урон силой Солнца?
- Sunless Space – нанести урон силой отсутствия Солнца?
- Supernova
- Void Form
В Starfield, возможно, части таинственного артефакта дадут нам эти способности к космической магии или, по крайней мере, укажут правильное направление для их поиска. А может быть, среди звезд существует школа космической магии и чародейства?
Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте без всякой магии, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
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Ну, там и религия есть. Почему бы не быть, блин, магии...
Очень классно что в игре будет использоваться механики связанные с невесомостью и гравитацией.
Кстати подобное было в недавнем Atomic Heart и Mass Effect,ещё это прикольно было реализовано в пресиквеле борды,ну и конечно в No Man Sky где можно было очень высоко прыгать на планетах с низкой гравитацией.
если там будет такая же деревянная "физика", как в Скуриме - это будет провал, а не прорыв. Невесомость и гравитация хороши, когда предметы изначально имеют вес, при чем если игрок этот вес видит и чувствует. А в Скуриме и мобы и персонажи и предметы были бумажные
В скайриме можно было делать то что в других играх и близко не реализовано.
Я уж не говорю про то что практически любой предмет в Skyrime можно было взять,в Fallout 4 практически все предметы можно было взять и использовать для строительства и крафта,они не прибиты намертво как в подавляющем большинстве игр.
Наверняка "своеобразной магии" в этом ААА проекте будет много - планеты прорисовывающиеся внезапно и лишь при непосредственном приближении, зависания в текстурах, исчезновение предметов в инвентаре, сопартийцы "улыбаны" и прочие радости "магии" мега проктов. С патчами магии будет становиться всё меньше, может быть.
Ой, какой же это слив если Bethesda в одном из своих трейлеров протезирила эту магию, те кто новостями по игре интересовались уже давно это поняли.
Магия - это круто. Особенно в сай-фай сеттинге, что-то типа биотики из МЕ
В Фаллаутах этого очень не хватало.
Ну, как бы, вообще ничего не мешает ей там быть. Главное - как впишут. Это может быть и на уровне Star Wars - в виде Силы, а могут сделать космомагию по типу Mass Effect - биотики, возникшие впоследствии с использованием нулевого элемента. Но мне кажется, что будет третий вариант - то что в наше время считается магией, но в мире выдуманного будущего объясняется техническим прогрессом. По типу стазиса Dead Space.