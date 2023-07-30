Судя по всему, при запуске Starfield будет иметь 50 достижений в Steam

В субботу в социальных сетях появились изображения со счетчиком достижений для грядущей космической ролевой игры Starfield от Bethesda в Steam. Он показывает 50 возможных достижений — столько же, сколько в другой недавней ролевой игре разработчика, Fallout 4.
Хотя эта утечка показывает предполагаемое количество достижений, доступных в Starfield, она не указывает, что конкретно потребуется от игроков для получения тех или иных достижений. Тем не менее, в Steam размещены другие ролевые игры Bethesda, включая обычную и виртуальную версии Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim. Судя по спискам достижений в этих играх, в список, скорее всего, войдут достижения за прохождение основной квестовой линии, квестов, связанных с конкретными фракциями, и различных побочных заданий, а также достижения, основанные на цифрах, как, например, достижение Delver из Skyrim, которое требует от игрока пройти 50 подземелий.
Судя по всему, в Starfield нам будет что показать: и посещение 1000 планет, которые будут отличаться друг от друга в каждой игре, и кастомизацию персонажей и кораблей, и возможность идти по прямой дороге или стать пиратом-изгоем.
Подробнее о том, что ждет игроков на просторах космоса, мы узнаем 6 сентября, когда Starfield выйдет на Xbox Series X|S и ПК.
Надо добавить достижение "Покупка игры в РУ регионе."
игра в gamepass'е будет с первого дня
Речь в статье идет о достижениях в Steam, вы хоть заголовок статьи прочитайте внимательно.
Дороговатое достижение, но реальное, Bethesda не блокала по региону
Мы с вами, видимо, в параллельных вселенных живем. У меня, в Стиме, в ру. регионе, при обращении к странице игры пишет, что "Данный товар недоступен в вашем регионе."
Можно было бы и больше, учитывая масштабы игры.
Дело не в масштабах. 50 -- негласно общепринятое кол-во достижений для консольных больших игр еще со старта данной программы, для аркад или инди, соответственно, меньше. Бывает конечно больше, вплоть до 80, но тот же Киберпанк не дотянул даже до полусотни, с выходом ДЛС можно добавить еще десяток другой. В экосистеме Майков за ачивки давались очки, максимум 1000, на плойке есть свой нюанс с платиновым трофеем, как правило за сбор всех остальных.
Нет никакой необходимости делать тысячи оных, как скажем было в том же стим, где подобным способом всякие мусорные проекты привлекали внимание, обещая 5К ачивок просто за клики. Не зря позже попытались сократить. На консолях реально есть ограничения как технические, так и с привязкой к соответствующим программам для ачивкохантеров.
Разработчики создают одинаковое число достижений для своей игры на всех платформах, это логично и понятно. 50 -- вполне достаточное кол-во, особенно если среди них будет много креативных ачивок, связанных со сложным выбором или какими-нить пасхалками, а не банальных по типу сбора предметов или вообще сюжетных. Скорее всего будет 50/50, в трипл-А проектах редко экспериментируют, потому как достижения тоже один из факторов увлечения в игру, полного прохождения или реиграбельности оной. А вот инди частенько отличаются и порой "вознаграждают" игрока за неправильные действия, но это отдельная история.
достижение 1 - купил Skyrim
достижение 2 - купил fallout 4
Достижение 3 - купил Skyrim во второй раз
Это ж сколько надо свободного времени иметь, чтобы ачивки выбивать, да и вообще на них обращать внимание, к тому же никакой ценности не несут...
Зависит от игры и мотивации игрока. Ачивменты несут чисто моральное удовлетворение и мотивацию провести чуть больше времени в игре.
Например, я при выборе уровня сложности проверяю, есть ли с ним связанные достижения. Если есть - ставлю выше, нет - ставлю самый низкий.
Так в игре 1000 планет нужно 1000 достижений....
достижение которое есть у 0,0000001% игроков- посетить все планеты в Старфилед)
перевод текста будет вообще?
да... когда нибудь)
чет маловато для тысячи планет..
почему именно 50, а не 52 или 49?
Очень интересная и полезная информация (нет)
Объясните старому пирату, на кой хрен нужны эти "достижения"? Они что-то дают пользователям Steam?
Это скорее для личного удовлетворения в плане что добился в этой игре какой либо цели. Ко всему прочему Steam позволяет свои достижения выставлять на показ в профиле.
Это даёт повод в понравившейся игре задержаться чуть подольше, собрать всякую хероту, которую без ачивок собирать нет мотивации. Я в основном прохожу на все ачивки соулс игры, они располагают к задрачиванию)) Понятно, что в проходных играх нет никакого желания делать все эти ачивки.
Если обобщенно, то они дают мотивацию задержаться в игре подольше, т.е. пройти её еще раз на более высокой сложности, применить необычный подход к выполнению тех или иных задач, попробовать что-то новое - новый класс или фракцию в игре и так далее.
Дают тебе возможность показать другим, насколько ты большой фанат игры)
чтобы чуваки с ОКР открывали все "вопросики" на карте
мало так-то.
старфилд будет провалом скринте вангу
достижение 4090 не тянет в 60 фпс будет?