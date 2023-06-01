Starfield 06.09.2023
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Свежее фото контроллера в стиле Starfield подтверждает ранее слитый дизайн

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Procy_on
Новости

На Xbox Games Showcase мы должны были увидеть обновленный контроллер, подготовленный по случаю предстоящего выхода Starfield. Однако, как выяснилось, устройство уже попало к одному геймеру, который продемонстрировал коробку.

Несколько недель назад я сообщал о фото из Китая, на которых был изображен контроллер для Xbox и ПК с тематикой Starfield. Позже один известный инсайдер упомянул, что устройство действительно появится и даже будут наушники, а теперь мы получили еще одну фотографию.

Контроллер Starfield должен дебютировать на Xbox Games Showcase, и, как сообщается, на этом мероприятии геймеры получат возможность сделать предварительный заказ.

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