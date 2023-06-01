Свежее фото контроллера в стиле Starfield подтверждает ранее слитый дизайн ©

На Xbox Games Showcase мы должны были увидеть обновленный контроллер, подготовленный по случаю предстоящего выхода Starfield. Однако, как выяснилось, устройство уже попало к одному геймеру, который продемонстрировал коробку.



Несколько недель назад я сообщал о фото из Китая, на которых был изображен контроллер для Xbox и ПК с тематикой Starfield. Позже один известный инсайдер упомянул, что устройство действительно появится и даже будут наушники, а теперь мы получили еще одну фотографию.

Контроллер Starfield должен дебютировать на Xbox Games Showcase, и, как сообщается, на этом мероприятии геймеры получат возможность сделать предварительный заказ.