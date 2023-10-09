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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 955 оценок

Свежий патч для Starfield добавляет ползунки FOV и улучшает стабильность игры на графических процессорах Intel

©
butcher69
Новости

Компания Bethesda только что выпустила новый патч для Starfield, который добавляет ползунки FOV и улучшает стабильность игры на видеокартах Intel. Кроме того, исправлена проблема, из-за которой существа, прокладывающие туннель, могли выбрать место, препятствующее прохождению.

Это небольшое обновление, поэтому не стоит ожидать серьезных исправлений ошибок или QoL-улучшений. Кроме того, патч не добавляет официальной поддержки технологии DLSS от NVIDIA.

Как обычно, Steam и Microsoft Store загрузят это обновление при следующем запуске. Вы также можете ознакомиться с полным списком изменений вот здесь.

-5
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Aellie
7
Destroited

Красиво, всей маршруткой смеялись, и главное не поспоришь все так и есть.

0
Kerrot

А знаешь почему патч для Старфилда такой маленький?

Потому что игра практически идеальна и в ней править нечего!

0
flaur74

Это они за столько времени ползунок фова добавили ?хахаххаа что то я в голосину

5
RickeyIMBA

Такими темпами к выходу киберпанка 2 починят

3
Oscilograf

к выходу Халфлайф 3

4
StarfieJId Oscilograf

К выходу Star Citizen.

1
Kerrot

Какой огромный... О_о

3
lokdogg

Мда, ну и патч. 1 ползунок фов за месяц капец...

3
SoRaS3

Тизер.. ))

1
Курьер из Вегаса

Серьезно, мододелы добавили DLSS в первый же день раннего доступа, а они уже месяц тянут.

2
luVol

Нужно купить видеокарту амуде просто

1
PGYEBAL luVol

лучше хуидию

1
neeXXXT luVol

Даром эта параша не нужна, когда даже через коленку модом добавленный dlss на две головы выше по качеству, чем стоковое мыло fsr!

0
Total Craft

я такой патч почти каждый день выпускаю

2
DenisVTR

Чёт конечно затягивают они с первым патчем, а с другой стороны один фиг в кп77 засел, так что пусть клепают по тихой.

2
UnpleasantIdriel

Мда, имбицилы из беседки особо не спешат своё гуано чинить...

1
A E

у этих имбицилов две недели не работал сайт поддержки, а баг репорты они только там смотрят.
удобно, не правда ли?

0
Scorpion_GamePlay

Сильно. Игра просто идеальна, они не знают что в патче чинить.

1
TIMetal

Стоит качать вообще?

0