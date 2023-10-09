Свежий патч для Starfield добавляет ползунки FOV и улучшает стабильность игры на графических процессорах Intel

Компания Bethesda только что выпустила новый патч для Starfield, который добавляет ползунки FOV и улучшает стабильность игры на видеокартах Intel. Кроме того, исправлена проблема, из-за которой существа, прокладывающие туннель, могли выбрать место, препятствующее прохождению.
Это небольшое обновление, поэтому не стоит ожидать серьезных исправлений ошибок или QoL-улучшений. Кроме того, патч не добавляет официальной поддержки технологии DLSS от NVIDIA.
Как обычно, Steam и Microsoft Store загрузят это обновление при следующем запуске. Вы также можете ознакомиться с полным списком изменений вот здесь.
Красиво, всей маршруткой смеялись, и главное не поспоришь все так и есть.
А знаешь почему патч для Старфилда такой маленький?
Потому что игра практически идеальна и в ней править нечего!
Это они за столько времени ползунок фова добавили ?хахаххаа что то я в голосину
Такими темпами к выходу киберпанка 2 починят
к выходу Халфлайф 3
К выходу Star Citizen.
Какой огромный... О_о
Мда, ну и патч. 1 ползунок фов за месяц капец...
Тизер.. ))
Серьезно, мододелы добавили DLSS в первый же день раннего доступа, а они уже месяц тянут.
Нужно купить видеокарту амуде просто
лучше хуидию
Даром эта параша не нужна, когда даже через коленку модом добавленный dlss на две головы выше по качеству, чем стоковое мыло fsr!
я такой патч почти каждый день выпускаю
Чёт конечно затягивают они с первым патчем, а с другой стороны один фиг в кп77 засел, так что пусть клепают по тихой.
Мда, имбицилы из беседки особо не спешат своё гуано чинить...
у этих имбицилов две недели не работал сайт поддержки, а баг репорты они только там смотрят.
удобно, не правда ли?
Сильно. Игра просто идеальна, они не знают что в патче чинить.
Стоит качать вообще?