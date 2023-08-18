Технически вы сможете поиграть в Starfield на Xbox One

Технически в Starfield можно будет играть на Xbox One благодаря функциям облачных игр Xbox Game Pass Ultimate. Новая массивная научно-фантастическая RPG с открытым миром от Bethesda кажется слишком сложной для Xbox One, поэтому игра выпускается только на ПК и консолях Xbox Series X/S.
Несмотря на то, что консоли Xbox Series X/S доступны уже три года, можно с уверенностью сказать, что есть некоторые геймеры Xbox One, которые по какой-либо причине еще не перешли на современную консоль. Эти люди могут быть разочарованы тем, что они пропускают большой запуск Starfield, но, так уж получилось, технически они все еще могут играть в игру на Xbox One. Единственное, что им понадобится, — это подписка Xbox Game Pass Ultimate.
Одним из преимуществ Xbox Game Pass Ultimate является возможность играть в игры в облаке, благодаря чему в игры Xbox Series X Game Pass можно играть на консолях Xbox One. Это, конечно, не идеальный способ играть в Starfield, поскольку технология облачных игр еще не доведена до совершенства, но для тех, у кого нет возможности заполучить Xbox Series X до выхода игры, это всё же лучше, чем ничего. Конечно, надежное и быстрое интернет-соединение будет необходимо всем, кто планирует играть в Starfield на Xbox One благодаря облаку.
Starfield выходит 6 сентября на ПК и Xbox Series X.
такими темпами и PSшники поиграть смогут через браузер или сайт xbox там забанен ?
Нафиг он никому не впал на пс без модов и 30 фпс
На ютубе и на нинтендо свич можно его проходить)