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Starfield 06.09.2023
7.9 670 оценок

Технически вы сможете поиграть в Starfield на Xbox One

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monk70
Новости

Технически в Starfield можно будет играть на Xbox One благодаря функциям облачных игр Xbox Game Pass Ultimate. Новая массивная научно-фантастическая RPG с открытым миром от Bethesda кажется слишком сложной для Xbox One, поэтому игра выпускается только на ПК и консолях Xbox Series X/S.

Несмотря на то, что консоли Xbox Series X/S доступны уже три года, можно с уверенностью сказать, что есть некоторые геймеры Xbox One, которые по какой-либо причине еще не перешли на современную консоль. Эти люди могут быть разочарованы тем, что они пропускают большой запуск Starfield, но, так уж получилось, технически они все еще могут играть в игру на Xbox One. Единственное, что им понадобится, — это подписка Xbox Game Pass Ultimate.

Одним из преимуществ Xbox Game Pass Ultimate является возможность играть в игры в облаке, благодаря чему в игры Xbox Series X Game Pass можно играть на консолях Xbox One. Это, конечно, не идеальный способ играть в Starfield, поскольку технология облачных игр еще не доведена до совершенства, но для тех, у кого нет возможности заполучить Xbox Series X до выхода игры, это всё же лучше, чем ничего. Конечно, надежное и быстрое интернет-соединение будет необходимо всем, кто планирует играть в Starfield на Xbox One благодаря облаку.

Starfield выходит 6 сентября на ПК и Xbox Series X.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
TomasJonson

такими темпами и PSшники поиграть смогут через браузер или сайт xbox там забанен ?

1
MullenRuz

Нафиг он никому не впал на пс без модов и 30 фпс

0
evil_capcha

На ютубе и на нинтендо свич можно его проходить)

0