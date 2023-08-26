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Starfield 06.09.2023
7.9 716 оценок

Технические энтузиасты из Digital Foundry поделились первыми впечатлениями о техническом состоянии Starfield

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butcher69
Новости

Редакторы британского издания в настоящее время тестируют игру и получили специальное разрешение от Bethesda на то, чтобы поделиться первыми впечатлениями от технического тестирования Starfield.

В свое время, Digital Foundry сомневалась в хорошей работе Starfield после анализа геймплейных роликов и трейлеров, в которых действительно были заметны микрозаикания и падения частоты кадров, но, похоже, эти проблемы связаны только с роликами, возможно, из-за устаревших сборок, и не присутствуют в финальной версии игры.

Финальная версия игры судя по всему, свободна от этих проблем и демонстрирует убедительные результаты. Хотя, разумеется, мы должны дождаться более глубокого анализа от технических энтузиастов в этом отношении, но их позитивный настрой не может не радовать.

Первые обзоры на Starfield появятся вечером 31 августа, а сама игра выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

-3
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
SomeMark

Пока игра не выйдет - это всё не более чем часть рекламной кампании.
Сейчас они могут говорить что угодно, доверия таким заявлениям нет, особенно учитывая то, какими были предыдущие релизы этой студии.

9
OnlyWatch

У Digital Foundry сухие факты и замеры производительности, так что вероятно так и есть.

-5
Flike OnlyWatch

Digital Foundry скажут всё, что угодно, если им заплатят деньги издатели.

2
HITMAN 5

Пока игра не выйдет - это всё не более чем часть рекламной кампании.

Да какая разница всё равно в неё все будут играть в каком бы виде она не была.

0
L0iDly

Круто, нашёл много сливов, видал скриншоты мёртвой нашей земли, плюс кадры с поверхности земли, отлично, планеты не безшовные, нужно загружатся посадкой карабля в разные регионы, некторые региона сюжетные и сделаны в ручную некотрые процедурногенерируемые.

СПОЙЛЕРЫ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ (скриншоты земли из космоса и с поверхности):

Спойлер
8
hamshut
Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте

Уахаха)))
На этом сайте что-то выиграть просто нереально)
Даже в Казино Лас-Вегаса проще и реальней выиграть Джекпот, нежели тут на ПГ)

4
Сyberpunk
проблем с производительностью в Starfield нет

Ну правильно, игра работает на 30 fps. Плюс у неё значительно более высокие требования, чем у других новинок.

2
erkins007

эт все замечательно, но без перевода в ролевую игру играть все равно безполезно, это не линейный шутан.

2
Kot9lra street

30 фпс? да да да, супер стабильно

1
FROSTgm007

Обожаю подобные заявления без примерного описания железа на котором это тестилось. Мол на нашей сборке за 4000$ всё работает прекрасно.

1
Случайный Игрок

Пока сами не проверим не узнаем. А технические эксперды могут быть с чемоданами и петь что угодно.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

автор, поясни, про какие платформы вообще идет речь?

0
Protocol10

это мамкин блохер, копирующий новости с других сайтов за бонусы, что он тебе пояснит?

2
Protocol10

Ок

0
Art737

Канешна... Это усе старый билд. В финале будет коунфетка!

Сколько раз уже это слышали.

0
AGS37

как все смачно отсасывают им ну или они чемоданы разбрасывают куда попало ну или и то и другое
слишком много "хороших новостей"

0
Кибербананька
Digital Foundry: проблем с производительностью в Starfield нет, как это было в видеороликах

Что? Переведите на человеческий этот фокус.

-1
Сетеш

даже не знаю, что тут можно было не понять

0
Night Driving Avenger

Игра работает на удивление хорошо(с)

-1
Real Slim Shady

Да да, на демонстрационные ролики же обычно выкладывают моменты которые хуже будут представлены, а на релизе будут работать лучше чем на демонстрации.. Может вы что то напутали? Скорее на демонстрации показывают что всё хорошо и идеально, а на релизе обычно бывает в два раза хуже чем на демонстрации. С какой планеты свалились эти редакторы с Digital Foundry? Позорище.

-2
Freund Benno

Хорошо что бесезда разрешила им сообщить такую шокирующую информацию до снятия эмбарго..

-3