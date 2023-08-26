Технические энтузиасты из Digital Foundry поделились первыми впечатлениями о техническом состоянии Starfield

Редакторы британского издания в настоящее время тестируют игру и получили специальное разрешение от Bethesda на то, чтобы поделиться первыми впечатлениями от технического тестирования Starfield.
В свое время, Digital Foundry сомневалась в хорошей работе Starfield после анализа геймплейных роликов и трейлеров, в которых действительно были заметны микрозаикания и падения частоты кадров, но, похоже, эти проблемы связаны только с роликами, возможно, из-за устаревших сборок, и не присутствуют в финальной версии игры.
Финальная версия игры судя по всему, свободна от этих проблем и демонстрирует убедительные результаты. Хотя, разумеется, мы должны дождаться более глубокого анализа от технических энтузиастов в этом отношении, но их позитивный настрой не может не радовать.
Первые обзоры на Starfield появятся вечером 31 августа, а сама игра выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Пока игра не выйдет - это всё не более чем часть рекламной кампании.
Сейчас они могут говорить что угодно, доверия таким заявлениям нет, особенно учитывая то, какими были предыдущие релизы этой студии.
У Digital Foundry сухие факты и замеры производительности, так что вероятно так и есть.
Digital Foundry скажут всё, что угодно, если им заплатят деньги издатели.
Пока игра не выйдет - это всё не более чем часть рекламной кампании.
Да какая разница всё равно в неё все будут играть в каком бы виде она не была.
Круто, нашёл много сливов, видал скриншоты мёртвой нашей земли, плюс кадры с поверхности земли, отлично, планеты не безшовные, нужно загружатся посадкой карабля в разные регионы, некторые региона сюжетные и сделаны в ручную некотрые процедурногенерируемые.
СПОЙЛЕРЫ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ (скриншоты земли из космоса и с поверхности):
Уахаха)))
На этом сайте что-то выиграть просто нереально)
Даже в Казино Лас-Вегаса проще и реальней выиграть Джекпот, нежели тут на ПГ)
Ну правильно, игра работает на 30 fps. Плюс у неё значительно более высокие требования, чем у других новинок.
эт все замечательно, но без перевода в ролевую игру играть все равно безполезно, это не линейный шутан.
30 фпс? да да да, супер стабильно
Обожаю подобные заявления без примерного описания железа на котором это тестилось. Мол на нашей сборке за 4000$ всё работает прекрасно.
Пока сами не проверим не узнаем. А технические эксперды могут быть с чемоданами и петь что угодно.
автор, поясни, про какие платформы вообще идет речь?
это мамкин блохер, копирующий новости с других сайтов за бонусы, что он тебе пояснит?
Ок
Канешна... Это усе старый билд. В финале будет коунфетка!
Сколько раз уже это слышали.
как все смачно отсасывают им ну или они чемоданы разбрасывают куда попало ну или и то и другое
слишком много "хороших новостей"
Что? Переведите на человеческий этот фокус.
даже не знаю, что тут можно было не понять
Игра работает на удивление хорошо(с)
Да да, на демонстрационные ролики же обычно выкладывают моменты которые хуже будут представлены, а на релизе будут работать лучше чем на демонстрации.. Может вы что то напутали? Скорее на демонстрации показывают что всё хорошо и идеально, а на релизе обычно бывает в два раза хуже чем на демонстрации. С какой планеты свалились эти редакторы с Digital Foundry? Позорище.
Хорошо что бесезда разрешила им сообщить такую шокирующую информацию до снятия эмбарго..