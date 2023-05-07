Технические подробности Starfield будут сообщены заблаговременно до релиза, а не как было с Redfall ©

В последние дни, между ожиданиями Bethesda по поводу классификации Starfield и многочисленными проблемами, связанными с последней продукцией Arkane Austin, у пользователей мира Xbox возникли некоторые сомнения и недоумения по поводу будущего их игр, в том числе долгожданной научно-фантастической ролевой игры.



Хотя Фил Спенсер уже заверил поклонников в том, что Starfield не будет иметь проблем на релизе, как Redfall, игровое подразделение Редмонда заявило, что вся информация о технической стороне Starfield на Xbox будет сообщена заблаговременно.



Поэтому мы можем ожидать много информации о Starfield до ее фактического запуска 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК, но когда именно? Безопасно и логично предположить, что больше подробностей (включая технические) может быть раскрыто на Xbox Showcase и Starfield Direct, которые состоятся 11 июня 2023 года. Однако также возможно, что вышеупомянутая информация может быть более подробной в течение недель между 11 июня и 6 сентября.