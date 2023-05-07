В последние дни, между ожиданиями Bethesda по поводу классификации Starfield и многочисленными проблемами, связанными с последней продукцией Arkane Austin, у пользователей мира Xbox возникли некоторые сомнения и недоумения по поводу будущего их игр, в том числе долгожданной научно-фантастической ролевой игры.
Хотя Фил Спенсер уже заверил поклонников в том, что Starfield не будет иметь проблем на релизе, как Redfall, игровое подразделение Редмонда заявило, что вся информация о технической стороне Starfield на Xbox будет сообщена заблаговременно.
Поэтому мы можем ожидать много информации о Starfield до ее фактического запуска 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК, но когда именно? Безопасно и логично предположить, что больше подробностей (включая технические) может быть раскрыто на Xbox Showcase и Starfield Direct, которые состоятся 11 июня 2023 года. Однако также возможно, что вышеупомянутая информация может быть более подробной в течение недель между 11 июня и 6 сентября.
Технические подробности Starfield будут сообщены заблаговременно до релиза, а не как было с Redfall©
В последние дни, между ожиданиями Bethesda по поводу классификации Starfield и многочисленными проблемами, связанными с последней продукцией Arkane Austin, у пользователей мира Xbox возникли некоторые сомнения и недоумения по поводу будущего их игр, в том числе долгожданной научно-фантастической ролевой игры.
Забаговременно ))
Спасибо хомякам донатерам что заплатили за наше спокойствие и сберегли наши деньги, лохам деньги не нужны а нам спокойнее
это Ранний доступ! а настоящий релиз (проходимая версия) будет доступна 6 сентября 2024 года
Вангую щас сидят там и в панике режут графон у старфилда что бы на любых чайниках запускался.
Чего же за Sony, с их портом LoU так не переживали? Опять инфоповоды притягиваю за уши.
верую что у звездфилда не будет существенных опрокидывающих проблем на релизе в ПеКа версии.
Есть вероятность, что на это теперь майки будут обращать внимание и скорее всего опять перенесут игру. Зафакапиться ещё раз с такой крупной игрой - смерти подобно. Очень важный и хайповый проект. Забить на его качество - выстрелить себе в живот.
Спасибо за то, что мы узнаем заблаговременно о проблемах игры на Релизе и купим её через пару патчей
На лошадях скайрима будут теперь поднимать частоту кадров до 60 за эти 4 месяца
Снова провал?
У Starfield только одна проблема, олени донатеры которые верят что набор ассетов в убогой демке недопиленной разрабами когда-нибудь превратится в что-то похожее на хотя-бы альфа-версию, пока это даже не альфа, это альфа альфы пробившая дно где лежит пре альфа версиии.
странно, только у них все игры почти готи