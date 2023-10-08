Одним из элементов Starfield, который может быть несколько утомительным, является возвращение на корабль после того, как вы далеко зашли пешком во время исследования. Новый мод решает эту проблему в захватывающей форме.
Мод позволяет просто вызвать свой корабль в любое время и из любого места, если вы находитесь на открытой местности. Он взлетит с того места, где вы его оставили, и приземлится перед вами, готовый к тому, чтобы вы забрались на него и улетели без всяких проблем.
После вызова кораблю потребуется несколько секунд, чтобы достичь вашей позиции, что даст вам время найти хорошую ровную поверхность для посадки.
Ниже вы можете увидеть мод в действии в видеоролике, созданном его автором, а скачать его можно бесплатно с нашего сайта.
Теперь вы можете призвать свой корабль в Starfield благодаря этому моду©
Одним из элементов Starfield, который может быть несколько утомительным, является возвращение на корабль после того, как вы далеко зашли пешком во время исследования. Новый мод решает эту проблему в захватывающей форме.
загрузка, загрузка, загрузка
Мда, оказывается разработчики такой простой функции даже не придумали
Нет, дело не в этом, у них есть специальные места посадки где корабль аккуратно не проваливаясь через текстуры стоит, и проблема именно в этом сделать так что бы корабль мог сесть в любом подходящем месте и это не выглядело бы так кринжово как в этом моде, так что это не разу не простая функция.
З.Ы а на корабль можно в любой момент с поверхности планеты переместиться при условии что ты не перегружен, вот чего беседка реально зажала по известным лиж им причинам это какой нибудь простенький транспорт, какой нибудь летающий "мотоцикл" чтобы не было лишних проблем с физикой колесной техники, тут они конечно зря решил не делать транспорт.
Кстати да. Не понятен совершенно смысл этого мода если есть простое перемещение на корабль
Да, мини транспорт для планет не помешал бы, ибо выглядит странно, что в таком то будущем до любого места топать надо
А когда мод на то чтобы оптимизацию вызвать выйдет, ну или хотябы чтобы эта поделка на коленке сделанная аутсорсерами из индии за один вечер на отвали перестала быть складом мыльных текстур ?
Когда выйдет creation kit для него, уже по традиции это будут оптимизация текстур, удаление мусорных моделек, дубликатов и пр. Мб еще Воронцов ENBoost запилит под него
Можешь назвать свою систему?
Че там, мод на ТАРДИС уже вышел?
скора заделают чтоб на корабле можно было летать по городу
и чтоб были специальные штаны которые превращали тебя в машину и можно было бегать 100 километров в час и возить тонну лута.
Бред, открыл карту и тп на корабль, 10 секунд и ты там.
С перегрузом тоже тп сделаешь?
Проще тогда мод на тп с перегрузом поставить, вроде на нексусе видел такой.
вот здесь уже переведен на русский язык
Call Your Ship - Simplified Russian Translation
*Фьють* Плотва!
Воооооооо, вот это другое дело. Если не ручные взлёт и посадка, то хоть так.
Проблем не испытываю с этим. Далеко зашёл, тп'шнулся на корабль. Другое дело, если перегруз, то да - ножками топай
Очень полезный мод, чтобы не пришлось тащится далеко со всем лутом в инвентаре. Когда перегруз инвентаря, та еще боль для любителей лут таскать на продажу.
А есть мод который позволяет задействовать мозг додикам что в это катают?
Когда сказать что то дельное и умное ты не можешь, пытаешься самоутвердится за счет обсирания других из за того что им понравилось то, что не нравится тебе.
И при чём тут самоутверждение?
Да и что такого дельного и умного я должен написать то сейчас? Адреса клиник с хорошими специалистами?
Дегенераты хаватают, многим нравится, а из-за того что дегенераты хаватают и им нравится, ну просто днище-лох ни когда не найдёт в себе сил признать что свои бабки проёбаны зря, и игра, квинтэссенция балабольства. Всё это увеличивает шансы, в очередной раз, что в этом году, следующем и последующих, вполне могут выходить очередные старфилды, только хуже ещё раза в два, а потом ещё хуже и так до бесконечно.
Подумай об этой стороне вопроса на досуге.
Тут, скорее, недостаток ума
Ооо а покажи пример достатка ума, с радостью бы увидел.
Уже зае.али, честное слово, новости засорять этим мусором
Новая "фишка" копипастеров - засирать всю страницу новостями о очередном моде для этой параши
Лучшие моды, для лучшей игры!)
жаль мода или заклинания нет чтоб игру хорошую призвать а не стырфильд