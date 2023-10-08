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Starfield 06.09.2023
6.7 3 928 оценок

Теперь вы можете призвать свой корабль в Starfield благодаря этому моду

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Procy_on
Новости

Одним из элементов Starfield, который может быть несколько утомительным, является возвращение на корабль после того, как вы далеко зашли пешком во время исследования. Новый мод решает эту проблему в захватывающей форме.

Мод позволяет просто вызвать свой корабль в любое время и из любого места, если вы находитесь на открытой местности. Он взлетит с того места, где вы его оставили, и приземлится перед вами, готовый к тому, чтобы вы забрались на него и улетели без всяких проблем.

После вызова кораблю потребуется несколько секунд, чтобы достичь вашей позиции, что даст вам время найти хорошую ровную поверхность для посадки.

Ниже вы можете увидеть мод в действии в видеоролике, созданном его автором, а скачать его можно бесплатно с нашего сайта.

20
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Gargantua Int

загрузка, загрузка, загрузка

6
z8TiREX8z

Мда, оказывается разработчики такой простой функции даже не придумали

6
worys

Нет, дело не в этом, у них есть специальные места посадки где корабль аккуратно не проваливаясь через текстуры стоит, и проблема именно в этом сделать так что бы корабль мог сесть в любом подходящем месте и это не выглядело бы так кринжово как в этом моде, так что это не разу не простая функция.

З.Ы а на корабль можно в любой момент с поверхности планеты переместиться при условии что ты не перегружен, вот чего беседка реально зажала по известным лиж им причинам это какой нибудь простенький транспорт, какой нибудь летающий "мотоцикл" чтобы не было лишних проблем с физикой колесной техники, тут они конечно зря решил не делать транспорт.

3
Николай Ололай worys

Кстати да. Не понятен совершенно смысл этого мода если есть простое перемещение на корабль

0
BDmitriy worys

Да, мини транспорт для планет не помешал бы, ибо выглядит странно, что в таком то будущем до любого места топать надо

0
Destroited

А когда мод на то чтобы оптимизацию вызвать выйдет, ну или хотябы чтобы эта поделка на коленке сделанная аутсорсерами из индии за один вечер на отвали перестала быть складом мыльных текстур ?

3
Sunset_Neko

Когда выйдет creation kit для него, уже по традиции это будут оптимизация текстур, удаление мусорных моделек, дубликатов и пр. Мб еще Воронцов ENBoost запилит под него

0
LORDIGROMAN

Можешь назвать свою систему?

0
Spillik

Че там, мод на ТАРДИС уже вышел?

2
MunchkiN 616

скора заделают чтоб на корабле можно было летать по городу
и чтоб были специальные штаны которые превращали тебя в машину и можно было бегать 100 километров в час и возить тонну лута.

1
ka4o4ek

Бред, открыл карту и тп на корабль, 10 секунд и ты там.

1
SR388

С перегрузом тоже тп сделаешь?

2
Ardolon SR388

Проще тогда мод на тп с перегрузом поставить, вроде на нексусе видел такой.

0
Phoenix-SHADOW

вот здесь уже переведен на русский язык

Спойлер

Call Your Ship - Simplified Russian Translation

1
Бенедикт Вольфрамович

*Фьють* Плотва!

1
JustA_NiceGuy

Воооооооо, вот это другое дело. Если не ручные взлёт и посадка, то хоть так.

1
BDmitriy

Проблем не испытываю с этим. Далеко зашёл, тп'шнулся на корабль. Другое дело, если перегруз, то да - ножками топай

0
ДолойГетероориентация

Очень полезный мод, чтобы не пришлось тащится далеко со всем лутом в инвентаре. Когда перегруз инвентаря, та еще боль для любителей лут таскать на продажу.

0
Zodiac169

А есть мод который позволяет задействовать мозг додикам что в это катают?

-1
HiRuKo14

Когда сказать что то дельное и умное ты не можешь, пытаешься самоутвердится за счет обсирания других из за того что им понравилось то, что не нравится тебе.

-1
Zodiac169 HiRuKo14

И при чём тут самоутверждение?
Да и что такого дельного и умного я должен написать то сейчас? Адреса клиник с хорошими специалистами?

Дегенераты хаватают, многим нравится, а из-за того что дегенераты хаватают и им нравится, ну просто днище-лох ни когда не найдёт в себе сил признать что свои бабки проёбаны зря, и игра, квинтэссенция балабольства. Всё это увеличивает шансы, в очередной раз, что в этом году, следующем и последующих, вполне могут выходить очередные старфилды, только хуже ещё раза в два, а потом ещё хуже и так до бесконечно.

Подумай об этой стороне вопроса на досуге.

-1
BDmitriy HiRuKo14

Тут, скорее, недостаток ума

0
Zodiac169 BDmitriy

Ооо а покажи пример достатка ума, с радостью бы увидел.

0
RomanV87

Уже зае.али, честное слово, новости засорять этим мусором

-2
Executor666

Новая "фишка" копипастеров - засирать всю страницу новостями о очередном моде для этой параши

-2
HiRuKo14

Лучшие моды, для лучшей игры!)

-3
Wolfenstein

жаль мода или заклинания нет чтоб игру хорошую призвать а не стырфильд

-3