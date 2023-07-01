Тодд Говард доволен графикой Starfield, над движком Creation Engine 2 проделана большая работа

Появившись на Xbox Games Showcase 2023, Starfield сумела поразить всех и прежде всего благодаря своему графическому рендерингу, не преминув вызвать некоторые споры из-за 30 fps. Но, несмотря на это, Тодд Говард остался очень доволен графикой своей игры.
Разработка Starfield началась восемь лет назад, и на протяжении всего этого времени движок Creation Engine 2, который несколько раз эволюционировал благодаря вмешательству технической команды, также был предметом пристального внимания. В начале 2022 года к основной команде даже присоединилась группа передовых технологий Microsoft, которая предоставила свои знания на службу графической команде Bethesda, чтобы помочь им оптимизировать игру на Xbox Series X и Series S.
В недавнем интервью Тодд Говард похвалил своих ребят за графическую производительность Starfield и потенциал Creation Engine 2:
Мы действительно довольны новым движком, его создание заняло у нас много времени. Члены нашей технической команды во главе с Крисом Родригесом и Джоэлом Динолтом - просто волшебники. То, что мы смогли сделать в игре, эти фантастические вещи, симулированные объекты в космических кораблях людей, планеты, модель освещения, все это просто фантастика... это глобальное освещение в реальном времени.
Говард с нетерпением ждет, когда игроки смогут насладиться взаимодействием света с объемным туманом на планетах, а также системой физики и тем, как на игровой процесс влияет гравитация.
А я не доволен...
Ща наобещают, в итоге выйдет неоптимизованный кал) Мод мейкеры и то красивее делают
Ну главное что Тодд доволен, а мы потерпим
Каждый день новая новость о Старфилд)))))
Пока все это слова,как выйдет будем смотреть.
Ну если САМ Слыш Купи доволен! Конечно же бегу роняя кал делать предзаказ!
клоуны
я один вижу на скриншоте графику 2010?
Тодд, поделись соусом с которым так восторгаешься?
Мыльное гуано этот ваш новый движок...не вижу я там никакой восхитительной графики...Неужели все что то видят или же просто вас загипнотизировали как обычно?????
Что бы быть таким же довольным Creation Engine 2 как Тодд, нужно будет иметь как минимум RTX 4080
Приписать циферку "2" к названию трижды переименованного движка - это не большая работа.
Ну Тодд доволен и 30fps на "...Creation Engine 2, который несколько раз эволюционировал благодаря вмешательству технической команды". В любом случаи, игры от бетезды измеряются количеством багов и дыр, а не графикой.
Графика конечно сумасшедшая!
Тод, забей на старфилд, переноси скорее скайрим на новый движок