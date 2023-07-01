Тодд Говард доволен графикой Starfield, над движком Creation Engine 2 проделана большая работа ©

Появившись на Xbox Games Showcase 2023, Starfield сумела поразить всех и прежде всего благодаря своему графическому рендерингу, не преминув вызвать некоторые споры из-за 30 fps. Но, несмотря на это, Тодд Говард остался очень доволен графикой своей игры.



Разработка Starfield началась восемь лет назад, и на протяжении всего этого времени движок Creation Engine 2, который несколько раз эволюционировал благодаря вмешательству технической команды, также был предметом пристального внимания. В начале 2022 года к основной команде даже присоединилась группа передовых технологий Microsoft, которая предоставила свои знания на службу графической команде Bethesda, чтобы помочь им оптимизировать игру на Xbox Series X и Series S.



В недавнем интервью Тодд Говард похвалил своих ребят за графическую производительность Starfield и потенциал Creation Engine 2:

Мы действительно довольны новым движком, его создание заняло у нас много времени. Члены нашей технической команды во главе с Крисом Родригесом и Джоэлом Динолтом - просто волшебники. То, что мы смогли сделать в игре, эти фантастические вещи, симулированные объекты в космических кораблях людей, планеты, модель освещения, все это просто фантастика... это глобальное освещение в реальном времени.

Говард с нетерпением ждет, когда игроки смогут насладиться взаимодействием света с объемным туманом на планетах, а также системой физики и тем, как на игровой процесс влияет гравитация.