"Тодд Говард - это Илон Маск в игровой индустрии" - говорит музыкальный композитор Starfield ©

Инон Цур - всемирно известный композитор музыки для фильмов, телевизионных программ и компьютерных игр. Он известен по работе над такими сериями игр, как Dragon Age, Fallout, Prince of Persia, Syberia или Baldur's Gate, в настоящее время создает саундтрек к долгожданной Starfield. Недавно у него взяли интервью и спросили о долгожданной ролевой игре Bethesda.



Хотя Цур не смог раскрыть слишком много, поскольку он связан условием конфиденциальности, он не скрывал своего восторга по поводу этой игры. Композитор, который уже семь лет работает над саундтреком к Starfield, заверил, что он особенно спокоен за высокий уровень музыки в игре.

После 7 лет работы над Starfield, поверьте, я чувствую то же самое, что и вы, потому что мы тоже очень взволнованы и находимся в состоянии предвкушения. Конечно, я пока не могу говорить слишком много об игре, но могу сказать, что я очень уверен в уровне музыки, которую мы создали. Я говорю "мы", потому что это совместная работа - моя и Марка Ламперта и Тодда Говарда. Сегодня вечером, кстати, у меня была встреча с Тоддом по поводу Starfield. Производство все еще продолжается!

Поскольку композитор много лет работал с Говардом, его спросили, что он думает о легендарном дизайнере и продюсере компьютерных игр. Интересно, что Цур сравнил своего коллегу с... Илоном Маском. Однако речь идет не о том, чтобы вызвать споры, а о том, что, как и владелец Tesla, он является дальновидцев. На вопрос: "Что касается работы с Тоддом Говардом - как бы вы ее описали?", он ответил следующее:

Я считаю его гением. Он всегда на несколько шагов впереди человечества, как Илон Маск в игровом мире. Только он был Илоном Маском задолго до того, как Илон Маск стал Илоном Маском. И - что интересно - они оба знают друг друга.

Кстати, трудно не согласиться со словами Цура. Тодд Ховард уже несколько десятилетий поражает индустрию своими необычными работами. Достаточно вспомнить, что его творчество включает такие серии, как The Elder Scrolls и Fallout. IGN, в свою очередь, включил его в список 100 лучших разработчиков компьютерных игр всех времен.

