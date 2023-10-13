Тодд Говард хотел бы, чтобы мы играли в Starfield годами, но даже некоторым суперфанам Bethesda она успела надоесть

Еще задолго до выхода Starfield, новой игры Bethesda ее руководитель Тодд Говард заявил, что одна из целей этого ролевого шедевра с открытым миром - стать игрой, в которую игроки смогут "играть много лет". Впрочем, как сообщает издание gamesradar, по истечении шести недель после релиза Starfield некоторые игроки обнаружили, что в игре нет той "устойчивой жизненной силы", о которой говорилось ранее.
И даже некоторым ярым приверженцам Bethesda становится все труднее получать от игры удовольствие, не говоря уже о том, чтобы играть в нее на протяжении многих лет. Напротив, The Elder Scrolls V: Skyrim от той же Bethesda может подарить людям совсем другие ощущения.
Недавнее сообщение на форуме Reddit пользователя CarefulMode привлекло внимание многих игроков и за один день набрало почти 10 000 "лайков".
В посте автор примерно описал свои ощущения от Starfield, отметив, что после того, как он отыграл 50 часов, он пришел к выводу, что она ему не подходит:
Starfield не хватает тех качеств, которыми обычно обладают игры Bethesda, да и планеты в ней постоянно вызывают у людей ощущение "повторяемости", при этом большую часть игрового времени приходится просто созерцать пустое межзвездное пространство.
В целом, некоторые фанаты надеялись, что Starfield станет их следующей The Elder Scrolls V, их новым захватывающим приключением, однако это оказалось далеко не так.
По количеству "лайков" хорошо заметно, что многие игроки также отмечали, что сталкивались с подобными ситуациями и испытывали трудности с адаптацией к Starfield. В числе проблем были названы многочисленные экраны загрузки, процедурно создаваемый дублируемый контент, отсутствие интересного игрового процесса и т.д.
А некоторые из игроков даже заявили, что после 80 часов игры в Starfield они снова вернулись к TES V и по-прежнему могут получать от нее удовольствие. Созданные вручную сюжеты в TES V гораздо интереснее, чем "скопированный и вставленный" контент в Starfield.
Потому что это отнюдь не типичная игра беседки, как бормочут на форумах полоумные тоддовские боты. И она совершенно не похожа ни на фоллы, ни на свитки.
Я свитки начал с Обливиона, который на момент выхода для меня был просто отвал башки. Огромный мир, иди куда хочешь, делай что хочешь, будь кем ты хочешь. Боевка, квесты, гильдии, исследования — все это вызывало почти детский восторг. Беседке удалось с головой погрузить меня в ее фэнтезийный мир, из которого просто не хотелось выходить.
Скайрим был почти тем же Обливионом, но значительно улучшенным в плане проработки игрового мира. Да, урезанные возможности бросались в глаза, но главное — приключение, исследование интересного игрового мира не только остались, но и вышли на новый уровень. Теперь каждая пещера, каждый донжончик были интересны и по-своему уникальны, и каждый хранил в себе какую-то тайну, которую мне хотелось исследовать.
А что Старфилд... вроде мир есть, но он пуст. Локации есть, но они неинтересны. Квесты есть, но они практически все в формате принеси-подай, иди-убей. Враги есть, но это одни и те же космонавты и жуки. Стрельба есть, но она дико душная. Бои в космосе есть, но они предельно аркадны, даже в старом Баттлфронте 2005 года они были интереснее. Какие преимущества имеет Старфилд над свитками? Ну, кораблик можно сделать, аванпостик построить... вот только нахрена?
Я начала с Морровинда и могу сказать, что Обла это сильно урезанная Морра, только с улучшенным графоном и симуляцией рутины НПС (кстати, даже симуляцию рутины НПС они в СФ убрали😄).
Простой пример из моего последнего прохождения Морры. Забралась в дом какого-то работорговца, увидела у него на полке ДАЭДРИЧЕСКИЕ ПОНОЖИ! А он стоит так, что не подберешься, все палит, гад. Я побежала, украла пару зелий невидимости, через 15-20 перезагрузок смогла их стырить. Обнаружилось, что сильно они мне не прибавляют статов, ибо я еще не умею пользоваться тяжелой броней так хорошо. Пришлось качаться. А в прибавок, занимают половину моего нубского инвентаря😂 Пришлось качаться. 🖤
Но я с гордостью их носила всю оставшуюся игру (и, кстати, хрен ты найдешь где еще эти поножи, разве что снять с одного из могущественнейших (и важных) персов в игре. Мучалась поначалу, но носила.
Вот такой ролеплей, вот такой продуманный, но не насилующий игрока баланс когда-то был у беседки. Просто на случай, если ты не знаешь, почему это легендарная студия.
Даже в Обле уже такого не было. Там можно через пару часов снять даэдрик с рандомного бандита. А в Скайриме выковать даэдрик самой, прокачав кузнечку на железных кинжальчиках -_-.
Записку в конце) Хотелось знать, что за история стоит за этим) По крайней мере, в фолыче это подкупало. А так, вообще, все одинаковые данжи с одинаковыми монстрами, будем честны...
Согласен. Сюжет надо было делать в стиле сериала Star Track, а не в стиле Doom или космической стрелялки StarWars от Lucas Art из 90-х. TES - это приключения, в которые погружаешься как в художественный роман, а StarField - это стрелялка и сплошные криминальные разборки...
Хватит нести этот бред про старфилд. Игрушка соответствует поколению, она как минимум не хуже того что выходило в этом году. Ваши ожидания это ваши проблемы, факты говорят о том что старфилд это первоклассный игровой опыт с огромным миром и историей, в который погрузились миллионы игроков по всему миру.
Кринж
Наиграл более 5 дней, прошел Багровый флот, цепочку заданий с терроморфами, прокачался до 50 уровня, прокачал навыки связанные с оружейным делом и харизму до максимума, улучшил понравившиеся оружие и внезапно обнаружил что вообще больше не хочется заходить в игру, хотя еще сюжета полно и побочных цепочек заданий... Утомили до предела слишком длинные диалоги и постоянные экраны загрузки, утомили пустые планеты.
Всё тоже самое 1в1
Хотели как обычно, а получилось как всегда.
Хе-хе, ну бывает)
Прошлись по камням, как и обещал Тодд
"Наиграл" наверное часов десять в "сюжет", задолбался видеть экраны загрузки. Провёл ещё пару десятков часов в конструкторе корабля и стёр на хрен. Пока не играбельно. Надеюсь на модеров, может превратят во что-то играбельное лет через пять.
Говорят, игра раскрывается после 1200 часов, слабак(
Как вообще в сингловую игру можно годами играть, для этого надо хотя бы каждые 3 месяца сюжетную компанию выпускать, когда знаешь что будет уже не интересно, разок прошёл и хватит, игр не пройденных вагон.
Толку от стольких пустых планет... В фолыче и тесе точки интереса относительно рядом, поэтому исследовать мир здорово, это захватывает. Здесь - топай десять минут пешком до непонятно чего, что окажется кратером с минералами, а потом топай обратно до корабля (ну ладно, тут вроде можно телепортнуться) или до следующей точки (ещё десять минут). Хотя бы тачку добавили что ли.
В фолыче и тесе в этих точках хотя бы иногда есть что-то интересное. И да, если ты видишь что-то похожее на что-то интересное, то там 99% что-то интересное. Хотя бы в виде записок. Хотя бы в виде чего-то. Тут нет ничего, кроме мобов и одинаковых построек.
Вот народ и бунтует.
Тодд ну ты сам то сыграй в свой кал душнявый … аутист чтоль и не понимаешь кому в здравом уме может быть интересна тема космоца с 666 тыщами мирами одинаковыми и добычей руды ? но за деньги я и многие другие таки перейдем через себя и свои принципы и таки сыграем в душню эту еще немного
Чел, как там Пасьянс Паук, в качестве майнкрафта? Тоже бесит? Ох, уж, эти игры, которые не делаются и не переписываются под тебя )
уж лучше морровинд
Надоела за 2 часа игры))
Ну как бы, 95% существующих игры, после 50 часов надоедают.
Понятно что старфилд не дотянул до уровня Скайрим, но это не значит что игра плохая.
Не так уж и много сюжетных игр, в которых хочется проводить больше 50 часов.
Даже не знаю почему...
Просто фанаты киберпанка бесятся, что их помойку обскакали.
Еще бы, если даже смысл всей игры в том, чтобы начинать ее снова и снова. Все те же 1666 одинаковых планет без ничего.
ясен пень. TES только за счет модов и выехала и до сих пор потихоньку едет. Неужели беседка так и не поняла что произошло... :facepalm:
Хватило 20 часов, лучше найти время на Skyrim и Fallout 4 с модами.
Созданные вручную сюжеты в TES V гораздо интереснее, чем "скопированный и вставленный" контент в Starfield.
Че за бред, всё что касается квестовых цепочек тоже создано в ручную и куда интереснее чем в прошлых игр. Одному из челу надоел старфилд, но на пг он будет жить вечно, так как местным "гуру индустрии" видимо никогда не даст он покоя
Честное слово, уж лучше б их создавала нейросеть. Потому как качество этих вручную созданных квестов таково, что возникает ощущение, будто их писали аутисты.
Ну тебе то явно виднее, так сказать рыбак рыбака
Обиделась, снежинка?
С чего вдруг, эт ты у нас по жизни обиженный и не только
Ох, уж этот Старфилд. Прям жить нам не даёт!
Вот кто додумался включать генерацию мира в игру? Кто решил, что разработчики имеют право создавать большую игру, вместо маленькой?
Ну, кроме там Дагерфол, где весь мир был вариацией разных наработок. Обливиона, где весь мир делали алгоритмы Скайрим, где квесты генерировалось до бесконечности. Фаллаут 4, где мы могли воевать за Престона Гарви до посинения.
Тодд, ну вот зачем ты хочешь делать игру, которую хочешь? Ты не мог подумать о нас? Тодд, где секс-моды? Фанаты всю историю их делают, а вы не добавляете их.
Мы ведь такие важные? Правда ведь? Почему, Тодд, ты не сделал Балдуру 3 от себя? Почему ты не создал Морровинд 2? Мы тут такие важные, да что там мы, я - такой важный, пишу игру для меня. Я хочу Анчартет, Ласт оф Ас, Хорайзен, Хорайзен, Хало. Фейбл и чтоб там фурри-напарники были и можно было нпс отправлять учиться в первый класс напарников и в реальной жизни выборы в квестах имели влияние. Тодд, если ты это не сделаешь завтра, то я от тебя отпишусь. Понял?! А? Я ведь такой до посинения важный
Хотели сделать Скайрим в космосе, а получился даже не то чтобы в космосе, но даже и не Скайрим
Суперфан - это = суперимбецил? Но даже им она надоела.
Хм...тогда как называть некоторых ПГшников, которые до сих пор с пеной у рта (коричневой, естественно) до сих пор защищают это поделие и пытаются кидаться на всех несогласных.
Тогда надо было делать качественно и разнообразно, а не наоборот...
Бредятина.
Вот подтянут инструменты для модов, тогда и сравнивать можно, а не сейчас.
Хватит нейтрализовывать нас логикой. Это запрещённый приём