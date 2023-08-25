Тодд Говард не уверен, что подход Starfield к исследованию понравится всем, поскольку он отличается от игр Bethesda

Starfield - игра с более чем 1000 планет, подход к исследованию в ней изначально отличается от других игр Bethesda, и Тодд Говард не уверен, что это понравится всем.
Это совсем не то же самое, что бросить вас в такой мир, как Skyrim. Вы будете бродить совершенно по-другому.
В частности, Говард затрагивает опыт высадки своего корабля на планету в первый раз и знакомства с новым окружением.
Я думаю, что этот момент срабатывает почти каждый раз. Когда вы смотрите на пейзаж, а звезда садится. Это все в некоторой степени смоделировано. В этой игре это просто происходит.
Вероятно, не нужно говорить, что Starfield - это очень масштабная игра, настолько масштабная, что Говард сам был удивлен, насколько большой она получилась, но с таким количеством различных планет, которые нужно исследовать, она будет выглядеть не как один огромный бесшовный мир, а как целая тонна разных миров, между которыми можно путешествовать.
Это забавно. особенно лицо Тодда в конце 🤣
пхахахахахахаахахахах
ахахва, тодд готов уничтожить этого горе-девелопера
Я несколько раз пересмотрел и ощущение было, что он готов был ему втащить)
Со словами "Камеру вырубай, Филя не проигрывает"
Ну естественно, если в Skyrim-е были уже смоделированные ландшавты, персонажи, квесты то в Starfield всё будет рандомно. Не удивлюсь если будет квест слетать на один конец системы планет и забрать оттуда камень, и принести на другую планету в противоположной стороне.
это будет основной сюжет
А он не знал, какого объема он игру делает?
Да он походу в офис забегал только на покурить-попи@деть а игру делала толпа индусов. Откуда ему было что-то там знать, его дело идею вбросить, а там будь что будет.
Тод Говард это Шон Мюррей на минималках. Велком ту no man's sky
Может быть это и неплохо, лично я ни Скайрим ни фолычи никогда не исследовал досканально, быстро мне они наскучивали. Может старфилд зайдет
Перевожу: большой и пустой открытый мир, то что любит современная аудитория, но это понравится не всем.
Не надоело одно и тоже в каждой новости к этой игре писать? Пластинку заело?))
Как говорится ждём и надеемся на лучшее.