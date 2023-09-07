Тодд Говард об оптимизации Starfield: "Мы это сделали, и она отлично работает. Возможно, вам нужно обновить свой ПК"

После презентации Starfield агентство Bloomberg провело интервью с Филом Спенсером и Тоддом Говардом, в котором задало вопрос о жалобах на плохую оптимизацию ПК, но Говард лишь ответил, что, скорее всего, вам просто нужно более совершенное оборудование.
"Я спросил у нашей аудитории, а что бы вы спросили у Тодда?" - сказал ведущий Эд Ладлоу. "Главный вопрос для многих - "Почему вы не оптимизировали эту игру для ПК?".
"Мы оптимизировали, и она отлично работает", - ответил Тодд Говард, а Фил Спенсер рассмеялся.
Это игра для ПК нового поколения, мы действительно продвигаем технологии. Так что, возможно, вам придется обновить свой ПК для этой игры, но в ней есть много замечательных вещей, и фанаты реагируют на них просто замечательно.
С момента выхода игры в раннем доступе игроки неоднозначно отзываются о производительности Starfield на ПК: одни утверждают, что у них нет проблем и стабильный fps на топовом оборудовании, в частности на RTX 4090 и 7900 xt, а другие говорят о постоянных подвисаниях и вылетах. В одной из тем в игровом сообществе был задан вопрос "Почему производительность ПК так плоха?".
Такое ощущение, что это худшая версия того, что Remnant сделала со своим "разработанным для использования DLSS" релизом. Приходится снижать разрешение и использовать FSR, чтобы хоть как-то приблизиться к 60fps.
3090ti Ryzen 7800 X3D 128 GB RAM DDR5 5600, и эта игра работает как полное дерьмо на любых настройках, кроме 1080p с низким FSR2. В 1440p она иногда показывает ниже 20 кадров в секунду.
Однако проблемы возникли не у всех. Тема с простым заголовком "Очень расстроен портом на ПК" в основном сопровождалась комментариями о положительных впечатлениях.
Очень странно, поскольку я использую 4070 и не испытываю никаких проблем.
Совсем чтоль чекнулся Тодик.
Реально рехнулся. Оптимизация дно донное, при том что графон хуже Baldur's Gate 3.
Я не для того покупал 4070 чтобы в 1080р играть, думал лет на 7 хватит, а походу нет
на 7 лет ахаха) 2 года и будешь покупать 5070)
5060
Хуанг хотеть новый куртка.
4070 чтобы играть не в 1080?!?!?!?!?!?! ты чтоль из цирка, во что ты на ней собирался играть в выше чем фхд в супермарио чтоли?!?!?!
Rtx 4070 i5 13400f ddr5 560016gb установил мод на dlss 3.5 игра летает в 120-100 кадров 2к разрешение
За некоторое время до. Тодд залетает в маркетинговый отдел обсудить стратегию продвижения.
- Как сделать чтобы о моей игре больше говорили?
- Просто скажи, что игра имеет хорошую оптимизацию.
- Но это же чушь!
- Вот именно! Эффект будет достигнут.
Сделал мой день!
И мой.
Но я же только недавно обновил
ты обновил недостаточно)
Ты обновил компьютер, но обновил недостаточно уважительно
Нам учитель информатики говорил
" если вы вчера купили новое железо, то сегодня оно уже устарело"
Действительно, че я лезу со своим старьем 6950rx и 12600k да ещё на 2k Монике
Как я уже тут писал по этому поводу игра не виновата что Тоод тот ещё охреневший еба***ко
Но после такого даже если я буду ей наслаждаться все 100 часов и более, то ток халявной версией, чего и вам советую
Такую хрень я ещё наверное не от одних разрабов не слышал
Фил Спенсер рассмеялся видимо даже он тут не выдержал, как та ведущая местного телеканала чёт про прибавку пенсионерам каких то копеек
сказали же некстген технологии не для нексген игры:
i99-122600Kk 120 ядер 240 потоков
rtxXx 9090 90gb
оперативки 1024 гига
ssd на 20tb
монитор 16к
Ты забыл про куллер от NASA
Аааа, ну тогда если такое отношение к потребителю, то однозначно рефанд
Хреном ему по губам поводить надо в ответ на его "ответ".
С такой графикой игра на старушке gtx750 должна в 2к 60фпс работать без запинок...
Совсем охренели уже эти ААА разработчики... а им еще ведь люди бабки на предзаказы несут...
вот вот я на 3060 играю в 4к 60 фпс в киберпанк на средне высоких (спасибо длсс) а тут эти же 60 на минимальных в 2к - просто смех какой то
ага, при том кибер даже на простом харде 13 года работает отлично с открытым миром без постоянных загрузок, а это подобие игры от Говарда даже на ssd (хоть и с sata интерфейсом) грузится при каждом переходе по неск.секунд.
увы, теперь даже TES6 нет никакого смысла ждать.
С вероятностью 95% игроков снова окунут в нужник.
У вас что, топового компа нет? (с)
Обновить свой пк ради чего игрокам нужно? Чтобы игра с качеством графики уровня второго батлфронта, а то и хуже, выдавала приемлемый стабильный фреймрейт? Чушь собачья какая то, в этой игре нет абсолютно никакой выдающейся графики, это же просто абсолютное нежелание смотреть на факты.
Отдельное внимание сейчас вообще стоит уделить технологии DLSS, которая призвана дать иллюзию хорошей картинки, скрывая понижение качества исходного изображения в связи с недостаточным уровнем оптимизации. Сама по себе технология конечно потрясающая, вот только из-за нее разработчики начали попросту халатно подходить к оптимизации своих продуктов, махая рукой со словами "да и ладно, DLSS само понизит качество графики для повышения фпс и сделает вид, что качество графики не упало". DLSS благодаря отличной технологии используют просто как призму розовых очков, вы только посмотрите, современные игры без нее уже попросту неиграбельными становятся.
Стар ворса батлефронта 2 какого если 2005- то да, если 2017- то Говард такой графон в жизни не видал
У вас что нет 5090, ссд 16тб/с, 160гб оперативной памяти и процессора из наса?? Это ваши проблемы, у нас все работает на боксе в 30фпс, я все правильно сказал господин Спенсер?
ты видел это интервью? там филя на этих словах тодда просто взрывается со смеха)))
они уже в открытую плюют игрокам в лицо
слава богу, игру реально не стали скупать
Нет, но получается это то еще шоу.
Мне кажется, или я узнаю лица нпц из старфилда
У нее походу игра лагает=)
Только третий слева на фото ржёт от того что Тодд говорит игра совершенство-спалился блин.
Ааааа..всё понятно.Несите ваши денюшки буратины.По мнению Тодда это не оптимизон гумно а ваше железо хлам.А кто то надеется на патчи....наивные.
Игроки ждут сообщения, что разрабы приступили к насыщению игрового мира контентом, новыми городами, новыми расами и т.д.
Дождутся ли ?
нет, говард и рассчитывал на мододелов, чтобы они наполняли этот кал контентом, просто оптимизация дна, а+ моды будет вообще дичь
НЕ дождутся.По мнению Тодда игра совершенство во плоти.Как всегда мододелы будут допиливать игру.А они болт положили.
есть моддеры, нафига тоду париться? он и так нехило сэкономил убрав РУ локализацию
У меня 2060 супер, все игры отлично работают на высоких пресетах, и балда в том числе (не считая лаганый город и ясли с травой), и Киберпанк спокойно 70 фпс высокие настройки без отражений, но этот шедевр у меня лагает даже в камерных помещениях, которые отдельно подгружаются через загрузочный экран..почему? Думаем.
Не удивительно, там 4070 проседает.
мне все таки кажется что это связано с одной механикой. В каком то интервью сказали что мир и его обитатели живут даже если вы находитесь в другой системе.
Странно, у меня такая же карта но все норм было и до модов, в среднем 30 ФПС в Новой Атлантиде и Цидонии, а сейчас с модами даже лучше. Проц Core i7-8700K, 24 Gb озу, ссд со скоростью чтения/записи более 3К Мб/с
А нафиг они сдались, эти тупые, страшные болванчики, ради чего? В Киберпанке намного живее и красивее выглядит население города, а лагов меньше на порядок.
Слыш, купи новый ПК!
Наглая морда Тод...
Тодд обнови мне ПК, я куплю все твои игры взамен
куда ещё то обновлять🤣🤣🤣
Обновляйте пк. Че скажут обладатели 4090 видя это? Игра не кривая и проблема в дешевом железе конечно
Проблема в основном не в том, что видеокарта не тянет, а в том, что говнокода туда напихали и проц не справляется. Как не снижай настройки, фпс не прибавится.
Это скрин с интелом 12900ks.
Вот могу скинуть скрин с ryzen 7800X3D.
Какой проц нужен Говарду интересно))
Если тебе не понятно упор в гпу в 4к был и есть. При такой графике такой фпс непонятен наверное большинству
да чет нифига, я правда пока не ковырялся, только поставил вчера и побегал минут 15 на старте, 10700к максимум до 47% грузит, может правда он тупо несколько ядер загружает до 100% и больше не хочет...
а 2080ти сидит стабильно на 98% загрузки и фпс в городе (взял сейв) гуляет в районе 40-50, фхд без апскейла на высоких
Ты смотри какой гондон, ПК обновите, 4080 что уже не канон
Забанить могут
самое страшное что это не во вкладке "юмор"...
На самом деле это вообще самая дерьмовая оптимизация в играх которую я только видел за последние годы (UE5 просто отдыхает),так тут прикол ещё в том что если в других играх снижать настройки графики то графон не так сильно отличается,а тут стоит немного снизить и картинка вообще превращается в какую то мутную срань.
Только это никак на производительность не повлияет (за исключением если у тебя GPU совсем дно)
Кстати да. Вспоминая все недавние игры с убогой производительностью, там траблы спокойно решались вкл FFSR или DLSS ну и понижением одной/нескольких настроек, это если ПК норм. А тут игре вообще пох
У вас что 4090 нет? )))
Ну а что? Оптимизировали под 30 кадров просто. Хочешь 60 покупай 4090, но фср все равно не выключай
Ток прикол в том что в игре даже нет возможности залочить эти 30 фпс, в основной части игр есть настройка с выбором фпс, но тут..
На фоне всего этого уже даже Питер Молинье извинился.
Ну так типичная беседка. Сделать лютое дерьмище и всем рассказывать какое оно замечательное.
Продвигает он технологии блять...Какие? 2010 года технлогий? Я такой убогой графики давно не видел.
ТЕС6 если Тод внезапно не сгинет, ждет та же учесть.
2001*
Даже если это и так, такого говорить нельзя )
возможно вам нужно обновить ваш помойный движок уже наконец-то?
Так они обновили. И минимальные системные требования заодно. Каких-то визуальных или иного рода улучшений это не привнесло в игру, но хотя бы загрузки быстрые. Как инди-студия смогла сделать NMS без постоянных подгрузок и свободному изучению на корабле планет не иначе, как магия 21 века
обновили, вы упарили повторять за кем то как обезьяны, двигло само по себе тут не при чем вообще, проблема походу в том что они выпилили из него Umbra в угоду процедурной генерации, если раньше графический движок обсчитывал все через прекомбы-превисы, то сейчас он лопатит весь мир, и, внезапно, все стало раком
странно то что при таких раскладах это было прогнозируемо, можно было отрубить умбру в том же фо4 и посмотреть на фпс в бостоне с 2к ретекстуром
не знаю была ли там умбра. по идее если это то о чем я думаю то это убивает невидимые объекты как за камерой так и при пересчете на пресечении геометрии. поскольку там у зданий нет интерьеров то и технологии типа умбры не особо нужны. отдельная тема это травон только если за пределами углов обора камеры.
у меня другая теория на основе ф4. похоже движок просто рисует каждую тень и вызовы отрисовки для этого линейно в ом числе и потому что непонятно есть и там ленивая погрузка или до сих пор тайловая. все эт окромя травона. он скорей всего работать за 1 вызов все таки но он в свою очередь уже стандартно греет видеокарту на сортировку прозрачности вместе с деревьями возможно.
Что за супер технологии в этой игре?
Киберпанк на фоне этой поделки в разы технологичнее.
Там и там если честно двигло не очень. У бесезды так вообще старье от 3го квейка
Я говорил, что игра будет каловая, потому что нереально 1000 планет сделать на каловом движке еще и проработать каждую. И все мои такие посты нещадно минусовали местные фанаты, говорили, что это будет игра тысячелетия. Ну вот получите 1000 пустых планет с унылой беготнёй и убогим гриндом.
Ты наверное забыл добавить - и убитым шрафоном Аля 2011 года.
И хер всем а не обнова на оптимизацию))) "Жуйте г***о" вот что сказал Тод)))
аххахаххахаххахахаххахахххахаххахахаххахаххахххой ржуууууу ой бл ржуууууууууууууу сууууууууукккккккаххахаххахаххаххахаххахх это база
Тодд: вы не понимаете, эта игра для нового поколения железа) которое выйдет через пару лет
Ага лет так через 10
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал замечательные строки по этому поводу: а не пошёл бы на хер Тодд Говард
Пускай сравнит свою древнюю парашу с RDR2 и поймет какая игра нового поколения, где системные требования в разы меньше))))
в рдр2 на ПеКа очень высокие системные требования. это если не самая жрущая игра на дх11 поколении то одна из них точно. на полных ультрачках
Пошел ты нах...,тыквоголовый.
Был бы там графон супер офигенный, вообще вопросов нет, но с такой старой графикой такая оптимизация - перебор.
плюс делёжка на локации, где если не ошибаюсь система и работает ток с той локацией где находится игрок
Вы ещё все забыли тонны загрузки.
Графон 2005 года -> обновите свой пк. Ты должно быть вот так неудачно шутишь, да?
Смеёшься? Там на максималках графика уровня Киберпанка 2077-ого. По видео с Ютуба ты это не рассмотришь, только лицевые анимации хуже, но при этом они заметно лучше, чем в предыдущих проектах Бетесды.
Чего? Иди запусти кибер и эту фигню, глаза протри. На худой конец фаллаут 4 на ультах включи
Че? я играю на максималках и этой "игре " далеко до киберпанка, ей бы хотя бы до фолыча 76 дотянуть а то мне кажется что в некоторых местах графа хуже чем фолыча 76. Да в масс эфект андрамеде графа раза в 5 лучше чем в старфилд( ну кроме моделек персов как в и в самой старфилд) защищают игру и кушают калл те кто купил игру, смеритесь игра вышла полное овно.
Ерунду пишешь.
Так я и прошёл на ультрах Киберпанк и поэтому и сравниваю, разницы нет, только в анимациях лиц. Фаллаут 4 уже выглядит слабо в графическом плане.
Контора пи*****
А какие технологии они в Starfield продвигают? там даже RTX нет..
Может быть кто то длсс не стал добавлять...
Пока эта игра только для разрешения 1080.
Я смотрю они начинают Близов копировать с ихним :У вас что,нет телефона?
и теми и теми майкрасофт владеет, там и не такое потом услышишь))
Тодд Говард об оптимизации Starfield: "Эээээ, а скайрим вы купили?"
Наличие 1 или более версий скайрима плюс 5фпс за каждую. У вас изначально 20фпс, хотите больше купите все игры бесезда)
Новость заминусили, как будто автор и есть Тодд Говард 😂
Так плюсы и минусы не работают, все равно в активноть бонусов идет
Считай это тупо недовольством новостью
Не для данного автора тут уже реал а не бонусы.
Ужас, эти копипастеры еще и сотрудники
Количество новостей важнее качества.
Естественно а кто бонусы накручивает сами же себе админы.
Возможно пора движок древний сменить а?
запустил на 3Dfx Voodoo в 4K на ультрах, полёт нормальный, не знаю что у вас там подтормаживает
Человек оторван от реальности)
Игра может кому-то нравится, может нет, но восторгов явно не столько как он описывает и не на такой прием рассчитывала студия 100%. А уж про оптимизацию лучше бы молчал или признал, что нужны патчи. На рекомендуемой конфигурации проблемы производительности есть серьезные.
они будут врать врать и врать у них такая политика. они только враньем могут этот высер защитить от окончательного провала . Я говорил патчей не ждите их не будет
Тодд, поменяй движок. и подход к геймдизайну.
Ты чурбан обнови свои мозги эта унылая игра должна на 1060 в 4к летать не умеешь делать игры вали на пенсию
он точно графон видел ?))) новое поколение уродства ?
ТОДД поим........ ВСЕХ
ну да rx 580 fallout 4 ultra skyrim ultra teso ultra starfield low круто. подозреваю что загружается вся локация целиком со всеми нпс а двери загрузки так потролить толпу и скоро их уберут
Да вы просто не поняли.Игра изначально делалась под мобилки.А Тодд специально для нас её на ПК портанул.А мы хейт развели.)
👍 во во.
"Мы это сделали и оставили её себе, а она отлично работает. Но вам мы впариваем другую игру, ведь вы, лохи, и так схаваете"
на каком движке эта поделка?
gamebryo, слегка подкрашеный. Ему уже лет 20 наверное.
А консоли хбокс??? болван ты тупой
Эти люди даже моды не смогут поставить пкашные. Они обречены
Тодд то космосе летает что ли? Почему у меня Киберпанк выдавал 100 фпс, а тут 50 фпс на средних?
Пусть обновит свои мозги.
Дождемся FSR3 и мод для игры с ним, и будет всем генерация кадров и +60фпс. Если дождемся... А пока буду на средних гонять время от времени на своей 3050☺️
Это как фаллоут 4 с пс 4 когда ему мордой в экран тыкали - он сказал у вас консоль овно, сказачники многие я сам видел как 4070 до глотки берёт - оптимизация нет.
Подождите, как люди тогда в Fallout 4 играют и ещё 1001 мод на графику ставят?
Ну, что тут скажешь ? Только одно "Когда вы говорить, впечатление такое, что вы бередите"
P.S Как бы грубо не прозвучало но походу жопа игроиндустрии приходит, у меня мягко сказать не очень мощный комп, но тогда почему процессор и память нагружаются всего на 28-30 процентов, причём на любых настройках , тогда как видеокарта долбить под все 100 ? , Ведь тогда по логике, если железо вообще не тянет уж тогда всё должно долить на 100 разве нет ?
Проц у тебя мощней карты и вся производительность упирается в видео. Меняй карту
процессор раскрывает видеокарту просто. и не является бутылочным голышом. если конечно в действительности игра не мало порочная или там есть главный поток, который и ограничивает фпс по типу однопотока. так например у скурима есть такой предел больше чем производительности 2х ядер его не разогнать и если у процессора овер 20 ядер он будет работать процентов на 10 и при этом ото будет упор в процессор ак кк производительность можно будет увиливать за счет комплексного разгонума системы.
У меня на 3060, i710k,16gb всё отлично работает на высоких в основном, пара настроек на средних стоит. Оптимизация отличная, никаких фризов и лагов не наблюдаю. Картинка плавная. Может конечно я собрал идеальную конфигурацию, но откуда столько шума, не понимаю.
ты балабол
Поддерживаю. У меня на 3070 и 9700K игра выдает 60-100 кадров (в зависимости от локации) в 2к разрешении на высоких настройках + ультра тени. Исключение - локация Новая Атлантида, там может просесть до 42-50 кадров.
проса нада было залочить фпс как на кансолях раз они отлично тянут 30 фпс
правда то ПеКа становятся все мощнее и было бы не приятна покупая новенький и9 15900 и 6090ртх обнаружить что.
с другой стоны чтобы наказать непослушную тес 4 облу с динамической подгрузкой локации сопровождающиеся остановкой игры мне пришлось собрать довольна мощный ПеКа, помню
Маркетинг
стер к х...м собачим этот бенчмарк. говорит, купи новый комп, пошел бегать, Тод
Он все правильно сказал.Просто немного не там буквы поставил.Правильно ''Мы это сделали хреново.Возможно нам стоит обновить свой движок''
Когда будет запуск следующего поколения игр, году в 2027-2028, ПК-геймеры наверное так же будут ныть, что их вёдра из 2008 года не отображают игру в 4к/120 fps
Осень фтранно, я использую видеокарту за 70 тысяч и не испытываю никаких проблем
не стыдно понтоваться картой за 500 дошираков?
А я за 83 тысячи и испытываю, представь. Долько генерация кадров спасла положение.
Красава Тодд, пусть обновляют свои ведра, играю на 3070, отличная оптимизация, минимум багов, самая технически хорошо работающая игра беседки
Но рекомендуемые конфиги там 2080.
Так 2080 мощнее поидее чем 3070
балабол, не знаю, что у тебя за процессор, у нас разница у нас должна быть минимальная, хотя если для тебя нормально играть в 60-80 фпс на фул ашди, то ок
3070 мощнее, смотри тесты: https://www.youtube.com/watch?v=EGl8QWdyYK0&ab_channel=MarkPC
процессор i7-11700k и нвме ссд, да у меня фул hd, высокие настройки и 60+ фпс, , это отличная оптимизация, сколько точно в цифрах я не знаю потому что не вдупляю и не вижу разницу , я обычно специально даже лочу на 60 в играх чтобы просто кадры не скакали за сотню, так как я все равно разницу не воспринимаю на таком большом количестве кадров, хотя моник 144 герц. Возможно если бы я все время играл в игры в 144 кадра я бы и увидел разницу , вроде ктото способен на такое, но у меня не настолько задротский глаз
Лучшая оптимизация в истории, за 42 часа ни одного бага/вылета.
Но она реально отлично работает. Gtx1650 на разрешении 1980х1080 на высоких без фризов без подвисаний. Пробните дрова видях обновить
Ты трепло, на 1650 она идёт на низких в 20 фпс.
Трепло у тебя между ног болтается. Настрой свою систему адекватно
У меня на 3060 с последними дровами явно около 30 скачет, зависает намертво на секунды 3-7 и звук пропадает. Ну играю на ультрах, хотя по умолчанию средние ставило
Кол-во криворуких по твоему как то повлияет на производительность моего компа?) камень кстати райзен 5 1600,16гб оперативы ну и ссд само собой