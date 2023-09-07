на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 727 оценок

Тодд Говард об оптимизации Starfield: "Мы это сделали, и она отлично работает. Возможно, вам нужно обновить свой ПК"

©
butcher69
Новости

После презентации Starfield агентство Bloomberg провело интервью с Филом Спенсером и Тоддом Говардом, в котором задало вопрос о жалобах на плохую оптимизацию ПК, но Говард лишь ответил, что, скорее всего, вам просто нужно более совершенное оборудование.

"Я спросил у нашей аудитории, а что бы вы спросили у Тодда?" - сказал ведущий Эд Ладлоу. "Главный вопрос для многих - "Почему вы не оптимизировали эту игру для ПК?".

"Мы оптимизировали, и она отлично работает", - ответил Тодд Говард, а Фил Спенсер рассмеялся.

Это игра для ПК нового поколения, мы действительно продвигаем технологии. Так что, возможно, вам придется обновить свой ПК для этой игры, но в ней есть много замечательных вещей, и фанаты реагируют на них просто замечательно.

С момента выхода игры в раннем доступе игроки неоднозначно отзываются о производительности Starfield на ПК: одни утверждают, что у них нет проблем и стабильный fps на топовом оборудовании, в частности на RTX 4090 и 7900 xt, а другие говорят о постоянных подвисаниях и вылетах. В одной из тем в игровом сообществе был задан вопрос "Почему производительность ПК так плоха?".

Такое ощущение, что это худшая версия того, что Remnant сделала со своим "разработанным для использования DLSS" релизом. Приходится снижать разрешение и использовать FSR, чтобы хоть как-то приблизиться к 60fps.
3090ti Ryzen 7800 X3D 128 GB RAM DDR5 5600, и эта игра работает как полное дерьмо на любых настройках, кроме 1080p с низким FSR2. В 1440p она иногда показывает ниже 20 кадров в секунду.

Однако проблемы возникли не у всех. Тема с простым заголовком "Очень расстроен портом на ПК" в основном сопровождалась комментариями о положительных впечатлениях.

Очень странно, поскольку я использую 4070 и не испытываю никаких проблем.
-74
176
Комментарии: 176
Ваш комментарий
PersonaR8

Совсем чтоль чекнулся Тодик.

49
FlowingNekton

Реально рехнулся. Оптимизация дно донное, при том что графон хуже Baldur's Gate 3.

Я не для того покупал 4070 чтобы в 1080р играть, думал лет на 7 хватит, а походу нет

21
Kot9lra street FlowingNekton

на 7 лет ахаха) 2 года и будешь покупать 5070)

7
A E Kot9lra street

5060
Хуанг хотеть новый куртка.

2
LexxSentano FlowingNekton

4070 чтобы играть не в 1080?!?!?!?!?!?! ты чтоль из цирка, во что ты на ней собирался играть в выше чем фхд в супермарио чтоли?!?!?!

-5
Stas Stenin FlowingNekton

Rtx 4070 i5 13400f ddr5 560016gb установил мод на dlss 3.5 игра летает в 120-100 кадров 2к разрешение

-3
AxelDevil

За некоторое время до. Тодд залетает в маркетинговый отдел обсудить стратегию продвижения.

- Как сделать чтобы о моей игре больше говорили?

- Просто скажи, что игра имеет хорошую оптимизацию.

- Но это же чушь!

- Вот именно! Эффект будет достигнут.

30
Scorp88

Сделал мой день!

3
Jeremy_Clarcson Scorp88

И мой.

-1
PixelSPB

Но я же только недавно обновил

20
Kot9lra street

ты обновил недостаточно)

6
HellowRainbow Kot9lra street

Ты обновил компьютер, но обновил недостаточно уважительно

4
-zotik-

Нам учитель информатики говорил

" если вы вчера купили новое железо, то сегодня оно уже устарело"

0
DenisVTR

Действительно, че я лезу со своим старьем 6950rx и 12600k да ещё на 2k Монике
Как я уже тут писал по этому поводу игра не виновата что Тоод тот ещё охреневший еба***ко
Но после такого даже если я буду ей наслаждаться все 100 часов и более, то ток халявной версией, чего и вам советую

Такую хрень я ещё наверное не от одних разрабов не слышал
Фил Спенсер рассмеялся видимо даже он тут не выдержал, как та ведущая местного телеканала чёт про прибавку пенсионерам каких то копеек

18
JohnTornton

сказали же некстген технологии не для нексген игры:

i99-122600Kk 120 ядер 240 потоков
rtxXx 9090 90gb
оперативки 1024 гига
ssd на 20tb
монитор 16к

-1
Alex Gordn JohnTornton

Ты забыл про куллер от NASA

0
w0oozy

Аааа, ну тогда если такое отношение к потребителю, то однозначно рефанд

17
FlyRazer

Хреном ему по губам поводить надо в ответ на его "ответ".
С такой графикой игра на старушке gtx750 должна в 2к 60фпс работать без запинок...
Совсем охренели уже эти ААА разработчики... а им еще ведь люди бабки на предзаказы несут...

16
Klaid85

вот вот я на 3060 играю в 4к 60 фпс в киберпанк на средне высоких (спасибо длсс) а тут эти же 60 на минимальных в 2к - просто смех какой то

1
FlyRazer Klaid85

ага, при том кибер даже на простом харде 13 года работает отлично с открытым миром без постоянных загрузок, а это подобие игры от Говарда даже на ssd (хоть и с sata интерфейсом) грузится при каждом переходе по неск.секунд.

увы, теперь даже TES6 нет никакого смысла ждать.

С вероятностью 95% игроков снова окунут в нужник.

1
Кей Овальд

У вас что, топового компа нет? (с)

14
МАХАН МАХАНОВИЧ
"Мы оптимизировали, и она отлично работает", - ответил Тодд Говард, а Фил Спенсер рассмеялся.
12
OculusMortem

Обновить свой пк ради чего игрокам нужно? Чтобы игра с качеством графики уровня второго батлфронта, а то и хуже, выдавала приемлемый стабильный фреймрейт? Чушь собачья какая то, в этой игре нет абсолютно никакой выдающейся графики, это же просто абсолютное нежелание смотреть на факты.

Отдельное внимание сейчас вообще стоит уделить технологии DLSS, которая призвана дать иллюзию хорошей картинки, скрывая понижение качества исходного изображения в связи с недостаточным уровнем оптимизации. Сама по себе технология конечно потрясающая, вот только из-за нее разработчики начали попросту халатно подходить к оптимизации своих продуктов, махая рукой со словами "да и ладно, DLSS само понизит качество графики для повышения фпс и сделает вид, что качество графики не упало". DLSS благодаря отличной технологии используют просто как призму розовых очков, вы только посмотрите, современные игры без нее уже попросту неиграбельными становятся.

11
jax baron

Стар ворса батлефронта 2 какого если 2005- то да, если 2017- то Говард такой графон в жизни не видал

1
-zotik-

У вас что нет 5090, ссд 16тб/с, 160гб оперативной памяти и процессора из наса?? Это ваши проблемы, у нас все работает на боксе в 30фпс, я все правильно сказал господин Спенсер?

11
JohnTornton

ты видел это интервью? там филя на этих словах тодда просто взрывается со смеха)))
они уже в открытую плюют игрокам в лицо
слава богу, игру реально не стали скупать

8
-zotik- JohnTornton

Нет, но получается это то еще шоу.

0
luVol JohnTornton

Мне кажется, или я узнаю лица нпц из старфилда

1
ShockBurst luVol

У нее походу игра лагает=)

0
Fer Sam JohnTornton

Только третий слева на фото ржёт от того что Тодд говорит игра совершенство-спалился блин.

0
Skorskis
"Мы это сделали, и она отлично работает. Возможно, вам нужно обновить свой ПК" ©
10
Fer Sam

Ааааа..всё понятно.Несите ваши денюшки буратины.По мнению Тодда это не оптимизон гумно а ваше железо хлам.А кто то надеется на патчи....наивные.

8
Ивасик

Игроки ждут сообщения, что разрабы приступили к насыщению игрового мира контентом, новыми городами, новыми расами и т.д.

Дождутся ли ?

1
Kot9lra street Ивасик

нет, говард и рассчитывал на мододелов, чтобы они наполняли этот кал контентом, просто оптимизация дна, а+ моды будет вообще дичь

1
Fer Sam Ивасик

НЕ дождутся.По мнению Тодда игра совершенство во плоти.Как всегда мододелы будут допиливать игру.А они болт положили.

1
LexxSentano Ивасик

есть моддеры, нафига тоду париться? он и так нехило сэкономил убрав РУ локализацию

1
Кей Овальд
8
Егор Бурдулюк

У меня 2060 супер, все игры отлично работают на высоких пресетах, и балда в том числе (не считая лаганый город и ясли с травой), и Киберпанк спокойно 70 фпс высокие настройки без отражений, но этот шедевр у меня лагает даже в камерных помещениях, которые отдельно подгружаются через загрузочный экран..почему? Думаем.

8
jax baron

Не удивительно, там 4070 проседает.

1
Alex Gordn

мне все таки кажется что это связано с одной механикой. В каком то интервью сказали что мир и его обитатели живут даже если вы находитесь в другой системе.

0
Outer survived the EOW

Странно, у меня такая же карта но все норм было и до модов, в среднем 30 ФПС в Новой Атлантиде и Цидонии, а сейчас с модами даже лучше. Проц Core i7-8700K, 24 Gb озу, ссд со скоростью чтения/записи более 3К Мб/с

0
LeVoNDeM Alex Gordn

А нафиг они сдались, эти тупые, страшные болванчики, ради чего? В Киберпанке намного живее и красивее выглядит население города, а лагов меньше на порядок.

0
cuckold

Слыш, купи новый ПК!

7
Иван Георгиев

Наглая морда Тод...

7
Анжелика04

Тодд обнови мне ПК, я куплю все твои игры взамен

6
MeduzaRUS

куда ещё то обновлять🤣🤣🤣

1
luVol

Обновляйте пк. Че скажут обладатели 4090 видя это? Игра не кривая и проблема в дешевом железе конечно

6
Nephth Renar

Проблема в основном не в том, что видеокарта не тянет, а в том, что гов𝅴нокода туда напихали и проц не справляется. Как не снижай настройки, фпс не прибавится.

3
luVol Nephth Renar

Это скрин с интелом 12900ks.
Вот могу скинуть скрин с ryzen 7800X3D.
Какой проц нужен Говарду интересно))
Если тебе не понятно упор в гпу в 4к был и есть. При такой графике такой фпс непонятен наверное большинству

1
Jim_son Nephth Renar

да чет нифига, я правда пока не ковырялся, только поставил вчера и побегал минут 15 на старте, 10700к максимум до 47% грузит, может правда он тупо несколько ядер загружает до 100% и больше не хочет...
а 2080ти сидит стабильно на 98% загрузки и фпс в городе (взял сейв) гуляет в районе 40-50, фхд без апскейла на высоких

0
Gargantua Int

Ты смотри какой гондон, ПК обновите, 4080 что уже не канон

6
-zotik-

Забанить могут

1
Дворф

самое страшное что это не во вкладке "юмор"...

6
saa0891

На самом деле это вообще самая дерьмовая оптимизация в играх которую я только видел за последние годы (UE5 просто отдыхает),так тут прикол ещё в том что если в других играх снижать настройки графики то графон не так сильно отличается,а тут стоит немного снизить и картинка вообще превращается в какую то мутную срань.

5
Nephth Renar

Только это никак на производительность не повлияет (за исключением если у тебя GPU совсем дно)

2
DenisVTR

Кстати да. Вспоминая все недавние игры с убогой производительностью, там траблы спокойно решались вкл FFSR или DLSS ну и понижением одной/нескольких настроек, это если ПК норм. А тут игре вообще пох

1
UnRus

У вас что 4090 нет? )))

5
caliskan

Ну а что? Оптимизировали под 30 кадров просто. Хочешь 60 покупай 4090, но фср все равно не выключай

4
DenisVTR

Ток прикол в том что в игре даже нет возможности залочить эти 30 фпс, в основной части игр есть настройка с выбором фпс, но тут..

0
Наёмник

На фоне всего этого уже даже Питер Молинье извинился.

4
Retro_Gamer91

Ну так типичная беседка. Сделать лютое дерьмище и всем рассказывать какое оно замечательное.

Продвигает он технологии блять...Какие? 2010 года технлогий? Я такой убогой графики давно не видел.

ТЕС6 если Тод внезапно не сгинет, ждет та же учесть.

4
JohnTornton

2001*

0
smallhell

Даже если это и так, такого говорить нельзя )

4
JohnTornton

возможно вам нужно обновить ваш помойный движок уже наконец-то?

4
luVol

Так они обновили. И минимальные системные требования заодно. Каких-то визуальных или иного рода улучшений это не привнесло в игру, но хотя бы загрузки быстрые. Как инди-студия смогла сделать NMS без постоянных подгрузок и свободному изучению на корабле планет не иначе, как магия 21 века

0
Jim_son

обновили, вы упарили повторять за кем то как обезьяны, двигло само по себе тут не при чем вообще, проблема походу в том что они выпилили из него Umbra в угоду процедурной генерации, если раньше графический движок обсчитывал все через прекомбы-превисы, то сейчас он лопатит весь мир, и, внезапно, все стало раком
странно то что при таких раскладах это было прогнозируемо, можно было отрубить умбру в том же фо4 и посмотреть на фпс в бостоне с 2к ретекстуром

0
MunchkiN 616 Jim_son

не знаю была ли там умбра. по идее если это то о чем я думаю то это убивает невидимые объекты как за камерой так и при пересчете на пресечении геометрии. поскольку там у зданий нет интерьеров то и технологии типа умбры не особо нужны. отдельная тема это травон только если за пределами углов обора камеры.
у меня другая теория на основе ф4. похоже движок просто рисует каждую тень и вызовы отрисовки для этого линейно в ом числе и потому что непонятно есть и там ленивая погрузка или до сих пор тайловая. все эт окромя травона. он скорей всего работать за 1 вызов все таки но он в свою очередь уже стандартно греет видеокарту на сортировку прозрачности вместе с деревьями возможно.

0
wianewa

Что за супер технологии в этой игре?
Киберпанк на фоне этой поделки в разы технологичнее.

4
-zotik-

Там и там если честно двигло не очень. У бесезды так вообще старье от 3го квейка

2
Protocol10

Я говорил, что игра будет каловая, потому что нереально 1000 планет сделать на каловом движке еще и проработать каждую. И все мои такие посты нещадно минусовали местные фанаты, говорили, что это будет игра тысячелетия. Ну вот получите 1000 пустых планет с унылой беготнёй и убогим гриндом.

4
jax baron

Ты наверное забыл добавить - и убитым шрафоном Аля 2011 года.

0
oozzii68

И хер всем а не обнова на оптимизацию))) "Жуйте г***о" вот что сказал Тод)))

4
fox nemets

аххахаххахаххахахаххахахххахаххахахаххахаххахххой ржуууууу ой бл ржуууууууууууууу сууууууууукккккккаххахаххахаххаххахаххахх это база

3
Kot9lra street

Тодд: вы не понимаете, эта игра для нового поколения железа) которое выйдет через пару лет

3
jax baron

Ага лет так через 10

0
Купи Starfield
а Фил Спенсер рассмеялся


3
pohyall

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал замечательные строки по этому поводу: а не пошёл бы на хер Тодд Говард

3
Денис Сидоров 5

Пускай сравнит свою древнюю парашу с RDR2 и поймет какая игра нового поколения, где системные требования в разы меньше))))

3
MunchkiN 616

в рдр2 на ПеКа очень высокие системные требования. это если не самая жрущая игра на дх11 поколении то одна из них точно. на полных ультрачках

0
pudovik1704

Пошел ты нах...,тыквоголовый.

2
Tlister

Был бы там графон супер офигенный, вообще вопросов нет, но с такой старой графикой такая оптимизация - перебор.

2
DenisVTR

плюс делёжка на локации, где если не ошибаюсь система и работает ток с той локацией где находится игрок

0
jax baron DenisVTR

Вы ещё все забыли тонны загрузки.

0
Гомер11

Графон 2005 года -> обновите свой пк. Ты должно быть вот так неудачно шутишь, да?

2
StarfieJId

Смеёшься? Там на максималках графика уровня Киберпанка 2077-ого. По видео с Ютуба ты это не рассмотришь, только лицевые анимации хуже, но при этом они заметно лучше, чем в предыдущих проектах Бетесды.

-4
jax baron StarfieJId

Чего? Иди запусти кибер и эту фигню, глаза протри. На худой конец фаллаут 4 на ультах включи

0
oozzii68 StarfieJId

Че? я играю на максималках и этой "игре " далеко до киберпанка, ей бы хотя бы до фолыча 76 дотянуть а то мне кажется что в некоторых местах графа хуже чем фолыча 76. Да в масс эфект андрамеде графа раза в 5 лучше чем в старфилд( ну кроме моделек персов как в и в самой старфилд) защищают игру и кушают калл те кто купил игру, смеритесь игра вышла полное овно.

1
StarfieJId oozzii68

Ерунду пишешь.

-2
StarfieJId jax baron

Так я и прошёл на ультрах Киберпанк и поэтому и сравниваю, разницы нет, только в анимациях лиц. Фаллаут 4 уже выглядит слабо в графическом плане.

0
JoyS2337

Контора пи*****

2
HoganHog
2
boevayakiska

А какие технологии они в Starfield продвигают? там даже RTX нет..

2
tvorog8088

Может быть кто то длсс не стал добавлять...

Пока эта игра только для разрешения 1080.

1
Мелинар

Я смотрю они начинают Близов копировать с ихним :У вас что,нет телефона?

1
JohnTornton

и теми и теми майкрасофт владеет, там и не такое потом услышишь))

1
Malady

Тодд Говард об оптимизации Starfield: "Эээээ, а скайрим вы купили?"

1
-zotik-

Наличие 1 или более версий скайрима плюс 5фпс за каждую. У вас изначально 20фпс, хотите больше купите все игры бесезда)

2
AlexFullBeast

Новость заминусили, как будто автор и есть Тодд Говард 😂

1
-zotik-

Так плюсы и минусы не работают, все равно в активноть бонусов идет

Считай это тупо недовольством новостью

1
kotasha -zotik-

Не для данного автора тут уже реал а не бонусы.

0
-zotik- kotasha

Ужас, эти копипастеры еще и сотрудники

0
kotasha -zotik-

Количество новостей важнее качества.

1
jax baron -zotik-

Естественно а кто бонусы накручивает сами же себе админы.

0
kotasha

Возможно пора движок древний сменить а?

1
Snake Snaake Snaaaaaake

запустил на 3Dfx Voodoo в 4K на ультрах, полёт нормальный, не знаю что у вас там подтормаживает

1
JackReacher

Человек оторван от реальности)

Игра может кому-то нравится, может нет, но восторгов явно не столько как он описывает и не на такой прием рассчитывала студия 100%. А уж про оптимизацию лучше бы молчал или признал, что нужны патчи. На рекомендуемой конфигурации проблемы производительности есть серьезные.

1
Diablonos
1
brutaliskus

они будут врать врать и врать у них такая политика. они только враньем могут этот высер защитить от окончательного провала . Я говорил патчей не ждите их не будет

1
ZackSnyder

Тодд, поменяй движок. и подход к геймдизайну.

1
lesorub88

Ты чурбан обнови свои мозги эта унылая игра должна на 1060 в 4к летать не умеешь делать игры вали на пенсию

1
gliga142

он точно графон видел ?))) новое поколение уродства ?

1
Bugai90

ТОДД поим........ ВСЕХ

0
Alex40001

ну да rx 580 fallout 4 ultra skyrim ultra teso ultra starfield low круто. подозреваю что загружается вся локация целиком со всеми нпс а двери загрузки так потролить толпу и скоро их уберут

0
Lvinomord

Да вы просто не поняли.Игра изначально делалась под мобилки.А Тодд специально для нас её на ПК портанул.А мы хейт развели.)

0
jax baron

👍 во во.

0
A E

"Мы это сделали и оставили её себе, а она отлично работает. Но вам мы впариваем другую игру, ведь вы, лохи, и так схаваете"

0
SkyraX

на каком движке эта поделка?

0
Mark500

gamebryo, слегка подкрашеный. Ему уже лет 20 наверное.

3
211186

А консоли хбокс??? болван ты тупой

0
luVol

Эти люди даже моды не смогут поставить пкашные. Они обречены

0
Mark500

Тодд то космосе летает что ли? Почему у меня Киберпанк выдавал 100 фпс, а тут 50 фпс на средних?

0
merdec_

Пусть обновит свои мозги.

0
Ben Green

Дождемся FSR3 и мод для игры с ним, и будет всем генерация кадров и +60фпс. Если дождемся... А пока буду на средних гонять время от времени на своей 3050☺️

0
jax baron

Это как фаллоут 4 с пс 4 когда ему мордой в экран тыкали - он сказал у вас консоль овно, сказачники многие я сам видел как 4070 до глотки берёт - оптимизация нет.

0
TAPAKAH222

Подождите, как люди тогда в Fallout 4 играют и ещё 1001 мод на графику ставят?

0
Sheglov 555

Ну, что тут скажешь ? Только одно "Когда вы говорить, впечатление такое, что вы бередите"

P.S Как бы грубо не прозвучало но походу жопа игроиндустрии приходит, у меня мягко сказать не очень мощный комп, но тогда почему процессор и память нагружаются всего на 28-30 процентов, причём на любых настройках , тогда как видеокарта долбить под все 100 ? , Ведь тогда по логике, если железо вообще не тянет уж тогда всё должно долить на 100 разве нет ?

0
JackReacher

Проц у тебя мощней карты и вся производительность упирается в видео. Меняй карту

0
MunchkiN 616

процессор раскрывает видеокарту просто. и не является бутылочным голышом. если конечно в действительности игра не мало порочная или там есть главный поток, который и ограничивает фпс по типу однопотока. так например у скурима есть такой предел больше чем производительности 2х ядер его не разогнать и если у процессора овер 20 ядер он будет работать процентов на 10 и при этом ото будет упор в процессор ак кк производительность можно будет увиливать за счет комплексного разгонума системы.

0
TIMetal

У меня на 3060, i710k,16gb всё отлично работает на высоких в основном, пара настроек на средних стоит. Оптимизация отличная, никаких фризов и лагов не наблюдаю. Картинка плавная. Может конечно я собрал идеальную конфигурацию, но откуда столько шума, не понимаю.

0
kekeskrekes

ты балабол

-1
PavelDragon

Поддерживаю. У меня на 3070 и 9700K игра выдает 60-100 кадров (в зависимости от локации) в 2к разрешении на высоких настройках + ультра тени. Исключение - локация Новая Атлантида, там может просесть до 42-50 кадров.

0
MunchkiN 616

проса нада было залочить фпс как на кансолях раз они отлично тянут 30 фпс
правда то ПеКа становятся все мощнее и было бы не приятна покупая новенький и9 15900 и 6090ртх обнаружить что.
с другой стоны чтобы наказать непослушную тес 4 облу с динамической подгрузкой локации сопровождающиеся остановкой игры мне пришлось собрать довольна мощный ПеКа, помню

0
Дик Дикенс

Маркетинг

0
Юркец

стер к х...м собачим этот бенчмарк. говорит, купи новый комп, пошел бегать, Тод

0
KrolikAlkogolik

Он все правильно сказал.Просто немного не там буквы поставил.Правильно ''Мы это сделали хреново.Возможно нам стоит обновить свой движок''

0
Gradient_Zero

Когда будет запуск следующего поколения игр, году в 2027-2028, ПК-геймеры наверное так же будут ныть, что их вёдра из 2008 года не отображают игру в 4к/120 fps

-4
hKKK33

Осень фтранно, я использую видеокарту за 70 тысяч и не испытываю никаких проблем

-6
A E

не стыдно понтоваться картой за 500 дошираков?

-1
Atomicbarrel

А я за 83 тысячи и испытываю, представь. Долько генерация кадров спасла положение.

0
Contriver

Красава Тодд, пусть обновляют свои ведра, играю на 3070, отличная оптимизация, минимум багов, самая технически хорошо работающая игра беседки

-7
JackReacher

Но рекомендуемые конфиги там 2080.

0
Contriver JackReacher

Так 2080 мощнее поидее чем 3070

-1
kekeskrekes

балабол, не знаю, что у тебя за процессор, у нас разница у нас должна быть минимальная, хотя если для тебя нормально играть в 60-80 фпс на фул ашди, то ок

0
JackReacher Contriver

3070 мощнее, смотри тесты: https://www.youtube.com/watch?v=EGl8QWdyYK0&ab_channel=MarkPC

0
Contriver kekeskrekes

процессор i7-11700k и нвме ссд, да у меня фул hd, высокие настройки и 60+ фпс, , это отличная оптимизация, сколько точно в цифрах я не знаю потому что не вдупляю и не вижу разницу , я обычно специально даже лочу на 60 в играх чтобы просто кадры не скакали за сотню, так как я все равно разницу не воспринимаю на таком большом количестве кадров, хотя моник 144 герц. Возможно если бы я все время играл в игры в 144 кадра я бы и увидел разницу , вроде ктото способен на такое, но у меня не настолько задротский глаз

1
StarfieJId

Лучшая оптимизация в истории, за 42 часа ни одного бага/вылета.

-9
Gemah33579

Но она реально отлично работает. Gtx1650 на разрешении 1980х1080 на высоких без фризов без подвисаний. Пробните дрова видях обновить

-15
Serzh19

Ты трепло, на 1650 она идёт на низких в 20 фпс.

https://youtu.be/gc8PeIxtAdA?si=O1lJRXpJpKCAZHqC
1
Gemah33579 Serzh19

Трепло у тебя между ног болтается. Настрой свою систему адекватно

-5
Комментарий удален
-zotik-

У меня на 3060 с последними дровами явно около 30 скачет, зависает намертво на секунды 3-7 и звук пропадает. Ну играю на ультрах, хотя по умолчанию средние ставило

1
Gemah33579 Serzh19

Кол-во криворуких по твоему как то повлияет на производительность моего компа?) камень кстати райзен 5 1600,16гб оперативы ну и ссд само собой

-2