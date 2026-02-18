Тодд Говард опроверг слухи о Starfield 2.0 и пообещал скорый анонс новых обновлений для Starfield

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард опроверг слухи о подготовке масштабного перезапуска под условным названием Starfield 2.0 и пообещал, что подробности о будущем проекта появятся уже «в ближайшее время».

Поводом для обсуждений стали закрытые презентации студии, после которых в соцсетях начали говорить о некой «второй версии» космической RPG. Однако Говард в интервью Kinda Funny дал понять: речь не идет о радикальном перерождении игры. По его словам, студия действительно активно работает над новым контентом для Starfield, но это будут обновления и улучшения, а не глобальный перезапуск.

Он подчеркнул, что в последние месяцы фокус компании смещался на другие франшизы, в том числе на проекты, связанные с Fallout 76 и успехом сериала по мотивам Fallout. Теперь же команда возвращается к активной поддержке Starfield и готовится «правильно показать», что ждет игроков дальше.

При этом Говард честно отметил: грядущие изменения вряд ли кардинально переубедят тех, кому игра изначально не понравилась. Нововведения затронут систему и «мета»-аспекты геймплея, расширяя использование космического пространства и механик, но фундамент проекта останется прежним. Зато поклонникам Starfield, по словам главы студии, обновления должны прийтись по душе.

После релиза в сентябре 2023 года игра получила лишь одно крупное дополнение — Shattered Space, а дальнейшая поддержка выглядела неопределенной. Теперь же Bethesda обещает в скором времени раскрыть планы более подробно.