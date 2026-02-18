Тодд Говард опроверг слухи о Starfield 2.0 и пообещал скорый анонс новых обновлений для Starfield

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард опроверг слухи о подготовке масштабного перезапуска под условным названием Starfield 2.0 и пообещал, что подробности о будущем проекта появятся уже «в ближайшее время».
Поводом для обсуждений стали закрытые презентации студии, после которых в соцсетях начали говорить о некой «второй версии» космической RPG. Однако Говард в интервью Kinda Funny дал понять: речь не идет о радикальном перерождении игры. По его словам, студия действительно активно работает над новым контентом для Starfield, но это будут обновления и улучшения, а не глобальный перезапуск.
Он подчеркнул, что в последние месяцы фокус компании смещался на другие франшизы, в том числе на проекты, связанные с Fallout 76 и успехом сериала по мотивам Fallout. Теперь же команда возвращается к активной поддержке Starfield и готовится «правильно показать», что ждет игроков дальше.
При этом Говард честно отметил: грядущие изменения вряд ли кардинально переубедят тех, кому игра изначально не понравилась. Нововведения затронут систему и «мета»-аспекты геймплея, расширяя использование космического пространства и механик, но фундамент проекта останется прежним. Зато поклонникам Starfield, по словам главы студии, обновления должны прийтись по душе.
После релиза в сентябре 2023 года игра получила лишь одно крупное дополнение — Shattered Space, а дальнейшая поддержка выглядела неопределенной. Теперь же Bethesda обещает в скором времени раскрыть планы более подробно.
Ну хоть корвалолом закупаться не нужно опять, второго такого шедевра я не переживу.
Так, 2.0 можно и назвать обновлением.
Он наверно сам не знает, что они делают с этой игрой.
Я был бы сильно удивлён, если слухи о перезапуске оказались правдой. У Бесезды не та корпоративная этика чтобы таким заниматься.
Не 2.0, а 1.98.
Так давно уже понятно что они ни хрена не будут переделывать, к большому сожалению это так и останется кастрированным унылым поделием, единственное где Беседка за последние годы действительно потратила кучу ресурсов и проделала много работы это ММО F76, там у них даже приличные дорожные карты были, а на Старфилд они еще на этапе разработки положили огромный болт.