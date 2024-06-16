Тодд Говард подтвердил, что Starfield продолжит получать обновления и дополнения после выхода Shattered Space

Во время часового интервью на канале MrMattyPlays глава Bethesda Game Studios Тодд Говард затронул несколько тем. Среди них были Starfield и планы студии относительно их новейшей ИС. Было предоставлено несколько сочных кусочков информации о Shattered Space, «первом» сюжетном расширении игры, и планах на 2025 год и далее.
Shattered Space, в отличие от большей части основной кампании, разворачивается в одном городе. Говард сказал, что дополнение будет похоже по масштабу на DLC Far Harbor для Fallout 4. Это DLC длилось примерно от 7 до 10 часов основного сюжета, или около 20 часов, чтобы пройти его на 100%.
Вторым пунктом было подтверждение того, что на данный момент Bethesda Game Studios планирует ежегодно выпускать дополнения к сюжету для Starfield. Это будет первый случай для компании и объясняет, почему они заявили, что Shattered Space будет «первым» дополнением к сюжету для игры, когда оно было впервые анонсировано.
Скайрим вышел 13 ЛЕТ НАЗАД
У тех кто покупал платные моды для Скайрима просто закончились деньги, поэтому не на что было апгрейдить пк под Старфилд. )
А какой смысл это делать? Бегать по сгенерированный ИИ планетам и открытому миру прямиком из 2010 года?
Мне мощный ПК не помог. Игра скучная до нельзя. даже опен ворлды от юби с вышками в разы интереснее. От скамфилда веет тоской и унынием. До скайрима ему далеко, а уж до скайрима с модами вообще как до луны прыжками на попе.
да они еле-еле один старфилд склепали за столько лет, а терь втирает, что они каждый год будут что-то путное выпускать?
тод говард принял решение издеваться над игроками дальше, купившеми его утреннюю кучу кала. Ничего тод земля круглая, рано или позндо тебе тоже на голову насрут
Starfield легендарная игра,стоить ее удалить,чем добавлять обновлением.
Столько сил потратили 1000 Планет какой кайф Спасибо Тодд Говард за прекрасную игру!!!
А мододелам Здоровье.
Пусть 60 Fps добавит на Xbox Series S
Уже добавили как мод - Uncap FPS for Series S. И к нему еще желательно пару модов от того же автора для повышения производительности. Почти всегда 60 судя по тестам на ютубе.
здорово
Не ловко получится , когда фанатский длс будет круче этих официалов !Ах да забыл , они потом возьмут топовые моды , и продадут как обновлённую версию !Ой я ошибся , ещё годы не прошли , а они обещали каждый год выпускать дополнения.Так что ждём обновлённые версии штук три или четыре .А говорящая то голова филя был прав , игра то на десятелетия* ,во какие планы грандиозные !
По картинке сперва решил что Ori новый анонсировали