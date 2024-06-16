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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 122 оценки

Тодд Говард подтвердил, что Starfield продолжит получать обновления и дополнения после выхода Shattered Space

monk70
Новости

Во время часового интервью на канале MrMattyPlays глава Bethesda Game Studios Тодд Говард затронул несколько тем. Среди них были Starfield и планы студии относительно их новейшей ИС. Было предоставлено несколько сочных кусочков информации о Shattered Space, «первом» сюжетном расширении игры, и планах на 2025 год и далее.

Shattered Space, в отличие от большей части основной кампании, разворачивается в одном городе. Говард сказал, что дополнение будет похоже по масштабу на DLC Far Harbor для Fallout 4. Это DLC длилось примерно от 7 до 10 часов основного сюжета, или около 20 часов, чтобы пройти его на 100%.

Вторым пунктом было подтверждение того, что на данный момент Bethesda Game Studios планирует ежегодно выпускать дополнения к сюжету для Starfield. Это будет первый случай для компании и объясняет, почему они заявили, что Shattered Space будет «первым» дополнением к сюжету для игры, когда оно было впервые анонсировано.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Без негатива
Тодд Говард подтвердил, что Starfield продолжит получать обновления и дополнения после выхода Shattered Space

Скайрим вышел 13 ЛЕТ НАЗАД

7
Usurper

У тех кто покупал платные моды для Скайрима просто закончились деньги, поэтому не на что было апгрейдить пк под Старфилд. )

1
Без негатива Usurper
поэтому не на что было апгрейдить пк под Старфилд.

А какой смысл это делать? Бегать по сгенерированный ИИ планетам и открытому миру прямиком из 2010 года?

5
Raphtallia Usurper

Мне мощный ПК не помог. Игра скучная до нельзя. даже опен ворлды от юби с вышками в разы интереснее. От скамфилда веет тоской и унынием. До скайрима ему далеко, а уж до скайрима с модами вообще как до луны прыжками на попе.

3
Gridon

да они еле-еле один старфилд склепали за столько лет, а терь втирает, что они каждый год будут что-то путное выпускать?

2
Слава Фриден

тод говард принял решение издеваться над игроками дальше, купившеми его утреннюю кучу кала. Ничего тод земля круглая, рано или позндо тебе тоже на голову насрут

2
Да не важно

Starfield легендарная игра,стоить ее удалить,чем добавлять обновлением.

Столько сил потратили 1000 Планет какой кайф Спасибо Тодд Говард за прекрасную игру!!!

А мододелам Здоровье.

1
Алан Битаров

Пусть 60 Fps добавит на Xbox Series S

0
Krizzer1

Уже добавили как мод - Uncap FPS for Series S. И к нему еще желательно пару модов от того же автора для повышения производительности. Почти всегда 60 судя по тестам на ютубе.

1
макс 1111

здорово

0
Nervios
планирует ежегодно выпускать дополнения к сюжету для Starfield

Не ловко получится , когда фанатский длс будет круче этих официалов !Ах да забыл , они потом возьмут топовые моды , и продадут как обновлённую версию !Ой я ошибся , ещё годы не прошли , а они обещали каждый год выпускать дополнения.Так что ждём обновлённые версии штук три или четыре .А говорящая то голова филя был прав , игра то на десятелетия* ,во какие планы грандиозные !

0
Unicorling

По картинке сперва решил что Ori новый анонсировали

0