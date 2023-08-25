После анонса на E3 2018 многие сразу же купились на Starfield. Естественно, нетерпеливые геймеры, желающие заполучить в свои руки ролевую игру, тут же принялись умолять разработчиков о ее выпуске. Однако вместо скорого релиза поклонников ждала целая череда задержек - непростых производственных решений, которые, возможно, были и к лучшему, поскольку, по словам директора игры Тодда Говарда, игра стала интересной только в прошлом году.
В интервью GQ Говард признался, что Starfield "стала приносить удовольствие от игры только в прошлом году", поэтому постоянные переносы сроков запуска были необходимым злом, чтобы избежать очередного фиаско Fallout 76. "Я думал, что мы быстрее найдем ответы", - сказал он, после чего сообщил, что большая часть задержек была связана с улучшением "игрового процесса". "Мы размалываем эти комки глины и делаем их лучше. Но в этом есть своя магия".
Несмотря на то, что конечный продукт наконец-то готов, и уже названа дата выхода Starfield, подготовка к долгожданному запуску потребовала от разработчиков много крови, пота и слез, чтобы сделать игру такой, какой она является сейчас. По словам директора по дизайну Эмиля Пальяруло, Bethesda пришлось начинать с нуля, чтобы создать весь контент игры, и прошло несколько лет, прежде чем Starfield начала обретать реальную форму. "Когда вы создаете много контента и не видите его на экране, это очень сложно", - добавил Говард.
Тодд Говард признался, что Starfield "стала приносить удовольствие от игры только в прошлом году"©
После анонса на E3 2018 многие сразу же купились на Starfield. Естественно, нетерпеливые геймеры, желающие заполучить в свои руки ролевую игру, тут же принялись умолять разработчиков о ее выпуске. Однако вместо скорого релиза поклонников ждала целая череда задержек - непростых производственных решений, которые, возможно, были и к лучшему, поскольку, по словам директора игры Тодда Говарда, игра стала интересной только в прошлом году.
я вот хоть убей не понимаю "людей" которые ставят оценки до выхода игры, не пощупав, не попробовав как там что да как... идите на******** вот что я могу вам сказать! 707 **** которые так сделали.
Ну так напиши в поддержку сайта, пусть уберут такую возможность, правда естественно они пошлют лесом)
я писал не в адрес сайта, читай внимательней.