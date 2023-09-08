Тодд Говард расплывчато пояснил, почему в Starfield нет наземной техники

Многие игроки, приступив к исследованию далеких миров в Starfield, оказались удивлены отсутствием наземного транспорта, который так хорошо зарекомендовал себя, например, в Mass Effect. И пока народные умельцы в поте лица трудятся над решением данной проблемы посредством модификаций, рядовому игроку остается ковылять по поверхности планеты на своих двоих. Ну или перемещаться при помощи джетпака, что бывает не всегда удобно.
Так с чем связано такое упущение со стороны Bethesda? Сказать сложно. И, похоже, ответа на этот вопрос не знают даже сами разработчики. Дело в том, что, когда в интервью Bloomberg журналисты задали Тодду Говарду вопрос касательно отсутствия наземного транспорта в Starfield, тот заметно растерялся. А присутствующий на том же интервью глава Xbox Фил Спенсер и вовсе заржал в голосину.
Немного придя в себя, Говард заявил, что его команда рассматривала идею с управляемой наземной техникой, но потом кто-то решил, что сильно ускорит процесс исследования планеты, и в итоге решили отказаться от этого — мол, пусть игроки растянут удовольствие. Затем Говард решил резко сменить тему разговора, добавив, что в игре для быстрого перемещения предусмотрены джетпаки.
Движок. Движок! 100 раз уже обсуждали.
Та ладно типо мотобайка можно было сделать, не помню в какой игре в текстуру транспорта было сделано из лошади, вроде как, что-то можно было сделать тут. Надуюсь мододелы если не забросят исправят это.
Да все видели этот мод... смешно было.
В The Frontier модеры сделали более менее вменяемые машинки)
По чесноку я никогда не юзал в обле и в скайриме лошадей. Весь мир пешком проходил, так как транспорт был через жепку в них. Поэтому эти рукожпы и не сделали мако.
Да я в Скайриме на лошади почти не катался. Там пешком можно бежать от одной точки к другой.
Могли сделать летающий байк, космические корабли же сделали. Игра выглядит как копипаста Феллаута с улучшенным графоном за счет потери производительности
так просто лошадь была не сильно быстрее обычного бега. вот и смысла ее использовать никакого
Поддерживаю ваше решение. Единственное где нужны лошади-это подъем на скалу под углом почти в 90 градусов.
Ты еще в фар край 6 не играл, там управление воздушной техникой адише полное
Тодд Говард — человек, который найдёт оправдание для чего угодно.
В игре отсутствует наземная техника, потому,что она планируется в платном длс. Уже есть слитая инфа
Тодд Говард обхъяснил, почему вам надо поесть кала.
б****ь сделали бы реактивные сапоги как в рэтчете) чтобы транспорт нахер нужен не был) и сделали бы что ими можно пользоваться только ограниченно чтобы ресурсы реально нужно было добывать и пополнять им ботинки. Ну не сделать ничего это жестко))
Истинное наслаждение наблюдать, как они закапывают себя все глубже и глубже😂
Изучать в космосе это конечно кайф
Если твой скрин, где взял этот шмот, а то богомол так убого выглядит.
Это тебе нужно начать NG+
Быстрый ты не в падлу было начинать нг+
Лень было делать и хотелось что бы игроки дольше страдали фигнёй.
Растянут удовольствие, блин...
Чтобы изучили тысячу пустых планет. Я думаю найдется кто-то, кто решится заявить о себе, что обошёл каждый метр на этих сгенерированных просторах 😄
Теперь можно так писать и пост не удалят? Значит и я скоро смогу писать статьи.
ложь пивня говарда которой они окутали этот высер начинает просто трещать по швам. их высокие оценки оказались просто дешевым фуфлом . пивень говард мошенник !
если это игра 2023 года .которая происходит в 2330 году . то я Наполеон Бонапарт !
Вот только если просмотреть видео, то и Тодд не растерялся и спенсер не засмеялся, а в остальном автор прав, он отговорку транспорт на планете поменяет геймплей.
Ну да, удовольствием в этой игре и не пахнет. Ну хоть так, особо садомазеры подольше посидят в игре... Логично.