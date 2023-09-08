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Starfield 06.09.2023
6.8 1 935 оценок

Тодд Говард расплывчато пояснил, почему в Starfield нет наземной техники

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ltdx
Новости

Многие игроки, приступив к исследованию далеких миров в Starfield, оказались удивлены отсутствием наземного транспорта, который так хорошо зарекомендовал себя, например, в Mass Effect. И пока народные умельцы в поте лица трудятся над решением данной проблемы посредством модификаций, рядовому игроку остается ковылять по поверхности планеты на своих двоих. Ну или перемещаться при помощи джетпака, что бывает не всегда удобно.

Так с чем связано такое упущение со стороны Bethesda? Сказать сложно. И, похоже, ответа на этот вопрос не знают даже сами разработчики. Дело в том, что, когда в интервью Bloomberg журналисты задали Тодду Говарду вопрос касательно отсутствия наземного транспорта в Starfield, тот заметно растерялся. А присутствующий на том же интервью глава Xbox Фил Спенсер и вовсе заржал в голосину.

Немного придя в себя, Говард заявил, что его команда рассматривала идею с управляемой наземной техникой, но потом кто-то решил, что сильно ускорит процесс исследования планеты, и в итоге решили отказаться от этого — мол, пусть игроки растянут удовольствие. Затем Говард решил резко сменить тему разговора, добавив, что в игре для быстрого перемещения предусмотрены джетпаки.

-12
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
TAPAKAH222
Так с чем связано такое упущение со стороны Bethesda? Сказать сложно. И, похоже, ответа на этот вопрос не знают даже сами разработчики.

Движок. Движок! 100 раз уже обсуждали.

12
Юрец Одесса

Та ладно типо мотобайка можно было сделать, не помню в какой игре в текстуру транспорта было сделано из лошади, вроде как, что-то можно было сделать тут. Надуюсь мододелы если не забросят исправят это.

2
TAPAKAH222 Юрец Одесса

Да все видели этот мод... смешно было.

1
PuserG Юрец Одесса

В The Frontier модеры сделали более менее вменяемые машинки)

3
-zotik-

По чесноку я никогда не юзал в обле и в скайриме лошадей. Весь мир пешком проходил, так как транспорт был через жепку в них. Поэтому эти рукожпы и не сделали мако.

8
Mark500

Да я в Скайриме на лошади почти не катался. Там пешком можно бежать от одной точки к другой.

1
FlowingNekton

Могли сделать летающий байк, космические корабли же сделали. Игра выглядит как копипаста Феллаута с улучшенным графоном за счет потери производительности

2
Lucrise

так просто лошадь была не сильно быстрее обычного бега. вот и смысла ее использовать никакого

2
dimon-alfa

Поддерживаю ваше решение. Единственное где нужны лошади-это подъем на скалу под углом почти в 90 градусов.

1
RTYWD

Ты еще в фар край 6 не играл, там управление воздушной техникой адише полное

0
Lunersun

Тодд Говард — человек, который найдёт оправдание для чего угодно.

3
Lvinomord

В игре отсутствует наземная техника, потому,что она планируется в платном длс. Уже есть слитая инфа

Спойлер
2
Ирония Твоя

Тодд Говард обхъяснил, почему вам надо поесть кала.

2
RickeyIMBA

б****ь сделали бы реактивные сапоги как в рэтчете) чтобы транспорт нахер нужен не был) и сделали бы что ими можно пользоваться только ограниченно чтобы ресурсы реально нужно было добывать и пополнять им ботинки. Ну не сделать ничего это жестко))

2
Купи Starfield

Истинное наслаждение наблюдать, как они закапывают себя все глубже и глубже😂

2
Keegan Ross

Изучать в космосе это конечно кайф

1
Юрец Одесса

Если твой скрин, где взял этот шмот, а то богомол так убого выглядит.

0
Keegan Ross Юрец Одесса

Это тебе нужно начать NG+

0
Юрец Одесса Keegan Ross

Быстрый ты не в падлу было начинать нг+

0
Кей Овальд

Лень было делать и хотелось что бы игроки дольше страдали фигнёй.
Растянут удовольствие, блин...

0
luVol

Чтобы изучили тысячу пустых планет. Я думаю найдется кто-то, кто решится заявить о себе, что обошёл каждый метр на этих сгенерированных просторах 😄

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Теперь можно так писать и пост не удалят? Значит и я скоро смогу писать статьи.

0
brutaliskus

ложь пивня говарда которой они окутали этот высер начинает просто трещать по швам. их высокие оценки оказались просто дешевым фуфлом . пивень говард мошенник !

0
brutaliskus

если это игра 2023 года .которая происходит в 2330 году . то я Наполеон Бонапарт !

0
ЕвгенийНе

Вот только если просмотреть видео, то и Тодд не растерялся и спенсер не засмеялся, а в остальном автор прав, он отговорку транспорт на планете поменяет геймплей.

0
LoKKi_SKY
мол, пусть игроки растянут удовольствие

Ну да, удовольствием в этой игре и не пахнет. Ну хоть так, особо садомазеры подольше посидят в игре... Логично.

0