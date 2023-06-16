Starfield 06.09.2023
8.1 541 оценка

Тодд Говард рассказал в интервью об отсрочке выхода Starfield и как было использовано это время

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butcher69
Новости

Тодд Говард рассказал в интервью об отсрочке выхода Starfield и своих словах о дате выхода 11 ноября 2022, которые быстро потеряли актуальность из-за решения Microsoft и Bethesda перенести запуск игры на 2023 год.

"Мы вложили столько сил в разработку этой игры, которая является нашей первой новой интеллектуальной собственностью за двадцать пять лет, первым крупным релизом за последние восемь лет", - сказал Говард. "С нашей точки зрения, мы сделали все возможное, чтобы создать лучшую игру, на которую мы способны, и мы надеемся, что она будет оценена по достоинству".

На этом этапе кажется, что последняя презентация сработала как заклинание, поскольку Starfield, похоже, убедила многих владельцев PS5 взять в руки Xbox, и Говард знает о проделанной до сих пор хорошей работе. "Мы думаем, что находимся на правильном пути, и нам повезло, что мы привлекли внимание пользователей".

Как тогда, когда Говард был точно уверен в сроках выхода Starfield? Директор игры признал свои ошибки, сказав, что в то время он действовал безрассудно.

"Это такая большая игра, и в таких случаях ты делаешь все возможное, чтобы установить даты и сделать прогнозы, но из-за таких масштабов достаточно лишь одного отклонения от запланированного, чтобы весь проект сорвался и затянулся", - объяснил он.

Тем не менее, мы провели большую часть этого года, играя снова и снова, чтобы убедиться, что игра будет максимально сбалансированной и увлекательной, дорабатывая системы и интерфейс, а также устраняя ошибки и заботясь о производительности, чтобы весь пакет был действительно надежным в первый день.
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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Кей Овальд

Выйдет - увидим как было использовано время. Слушать рекламщика смысла нет.

9
zjkjt
2
Sneaky Pete

Пока она выйдет у них ещё все 100 раз изменится. Она же в сентябре вроде выходит

1
comendant zjkjt

я б сказал про старситезен

0
0ncnjqybr
Starfield, похоже, убедила многих владельцев PS5 взять в руки Xbox

Лучше бы взяли клавиатуру и мышь. Чтоб хоть раз в жизни ощутить как играют белые люди. Ибо красивой графики, поддержки модов, удобной стрельбы и 60 fps на соснолях нет и не предвидится.

4
Fantom_legend

А где упоминание о покупке Скайрима?

2
zjkjt

Тодд Говард рассказал как было проведено это время

2
Max P

а также устраняя ошибки и заботясь о производительности

Ага, 30 фпс на Xbox X.)))

1
comendant

то колесо ещё еспеет сделать ходу

0
Дядя Бoгдан

Он еще не за лся оправдываться? Всем понятно, что это хавно в 30 кадров никому не интересно

-1
1341Jd

да да

0
Sneaky Pete

Потом dlc на 60 кадров завезут, но платно разумеется

0
Fenharell

ты=все. ок

0
Fenharell Sneaky Pete

60кадров на пк сразу будет без длс

0
AndreySolovyov

Для распила игрв на десяток ДЛС на старте?

-2
Fenharell

хоть в одной игре беседки такое было?

0
comendant

и всё равно даже сталкер 2 так не оправдываеться

-2
tvorog8088

За сколько сюжетка хоть проходится, не знаю кому захочется гриндом заниматься на пустынных планетах, основной сюжет пройти да и удалить нафиг, всякими принеси-подай скрафти пусть задроты занимаются.

-5
Fenharell

ни в одной из игр беседки основной сюжет никогда не был главным. это 10% от игры. весь смысл в открытом мире. если тебе не нравится бегать по миру, то что ты забыл в играх серии тес и фолаут? играй во что то на прохождение.

0
JohnTornton

никак, судя по тому, что мы видели

-7
digitalkid

Ты дежуришь, чтоли? Лол))

Что с Землей, Starfield? Скрытые детали из презентации Starfield Direct (ч.1)

0