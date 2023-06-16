Тодд Говард рассказал в интервью об отсрочке выхода Starfield и как было использовано это время ©

Тодд Говард рассказал в интервью об отсрочке выхода Starfield и своих словах о дате выхода 11 ноября 2022, которые быстро потеряли актуальность из-за решения Microsoft и Bethesda перенести запуск игры на 2023 год.

"Мы вложили столько сил в разработку этой игры, которая является нашей первой новой интеллектуальной собственностью за двадцать пять лет, первым крупным релизом за последние восемь лет", - сказал Говард. "С нашей точки зрения, мы сделали все возможное, чтобы создать лучшую игру, на которую мы способны, и мы надеемся, что она будет оценена по достоинству".

На этом этапе кажется, что последняя презентация сработала как заклинание, поскольку Starfield, похоже, убедила многих владельцев PS5 взять в руки Xbox, и Говард знает о проделанной до сих пор хорошей работе. "Мы думаем, что находимся на правильном пути, и нам повезло, что мы привлекли внимание пользователей".

Как тогда, когда Говард был точно уверен в сроках выхода Starfield? Директор игры признал свои ошибки, сказав, что в то время он действовал безрассудно.

"Это такая большая игра, и в таких случаях ты делаешь все возможное, чтобы установить даты и сделать прогнозы, но из-за таких масштабов достаточно лишь одного отклонения от запланированного, чтобы весь проект сорвался и затянулся", - объяснил он.

Тем не менее, мы провели большую часть этого года, играя снова и снова, чтобы убедиться, что игра будет максимально сбалансированной и увлекательной, дорабатывая системы и интерфейс, а также устраняя ошибки и заботясь о производительности, чтобы весь пакет был действительно надежным в первый день.