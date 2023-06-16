Тодд Говард рассказал в интервью об отсрочке выхода Starfield и как было использовано это время

Тодд Говард рассказал в интервью об отсрочке выхода Starfield и своих словах о дате выхода 11 ноября 2022, которые быстро потеряли актуальность из-за решения Microsoft и Bethesda перенести запуск игры на 2023 год.
"Мы вложили столько сил в разработку этой игры, которая является нашей первой новой интеллектуальной собственностью за двадцать пять лет, первым крупным релизом за последние восемь лет", - сказал Говард. "С нашей точки зрения, мы сделали все возможное, чтобы создать лучшую игру, на которую мы способны, и мы надеемся, что она будет оценена по достоинству".
На этом этапе кажется, что последняя презентация сработала как заклинание, поскольку Starfield, похоже, убедила многих владельцев PS5 взять в руки Xbox, и Говард знает о проделанной до сих пор хорошей работе. "Мы думаем, что находимся на правильном пути, и нам повезло, что мы привлекли внимание пользователей".
Как тогда, когда Говард был точно уверен в сроках выхода Starfield? Директор игры признал свои ошибки, сказав, что в то время он действовал безрассудно.
"Это такая большая игра, и в таких случаях ты делаешь все возможное, чтобы установить даты и сделать прогнозы, но из-за таких масштабов достаточно лишь одного отклонения от запланированного, чтобы весь проект сорвался и затянулся", - объяснил он.
Тем не менее, мы провели большую часть этого года, играя снова и снова, чтобы убедиться, что игра будет максимально сбалансированной и увлекательной, дорабатывая системы и интерфейс, а также устраняя ошибки и заботясь о производительности, чтобы весь пакет был действительно надежным в первый день.
Выйдет - увидим как было использовано время. Слушать рекламщика смысла нет.
Пока она выйдет у них ещё все 100 раз изменится. Она же в сентябре вроде выходит
я б сказал про старситезен
Лучше бы взяли клавиатуру и мышь. Чтоб хоть раз в жизни ощутить как играют белые люди. Ибо красивой графики, поддержки модов, удобной стрельбы и 60 fps на соснолях нет и не предвидится.
А где упоминание о покупке Скайрима?
Тодд Говард рассказал как было проведено это время
а также устраняя ошибки и заботясь о производительности
Ага, 30 фпс на Xbox X.)))
то колесо ещё еспеет сделать ходу
Он еще не за лся оправдываться? Всем понятно, что это хавно в 30 кадров никому не интересно
да да
Потом dlc на 60 кадров завезут, но платно разумеется
ты=все. ок
60кадров на пк сразу будет без длс
Для распила игрв на десяток ДЛС на старте?
хоть в одной игре беседки такое было?
и всё равно даже сталкер 2 так не оправдываеться
За сколько сюжетка хоть проходится, не знаю кому захочется гриндом заниматься на пустынных планетах, основной сюжет пройти да и удалить нафиг, всякими принеси-подай скрафти пусть задроты занимаются.
ни в одной из игр беседки основной сюжет никогда не был главным. это 10% от игры. весь смысл в открытом мире. если тебе не нравится бегать по миру, то что ты забыл в играх серии тес и фолаут? играй во что то на прохождение.
никак, судя по тому, что мы видели
Ты дежуришь, чтоли? Лол))
Что с Землей, Starfield? Скрытые детали из презентации Starfield Direct (ч.1)