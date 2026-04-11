Тодд Говард считает, что многие игроки не поняли их задумку с "Новой Игрой+" в Starfield

С выходом обновления Free Lanes в Starfield произошло множество изменений - от мелких улучшений кастомизации и исследования до настоящей глубокой космической навигации. Однако самый радикальный апдейт затронул систему "Новая игра +", которая с момента релиза вызывала споры среди игроков.

В финале сюжета, после миссии "Один гигантский прыжок", игроку предлагалось войти в Единство. Персонаж становился Звездорожденным, попадал в новую вселенную, сохраняя силы, навыки и уровень, но терял буквально все: прогресс по заданиям, аванпосты, отношения с NPC, корабли, карты и все нажитое имущество - оружие, броню и ресурсы. В интервью GamesRadar Тодд Говорд сообщил, что многие игроки, похоже, не поняли смысла, который они заложили.

Единство было нашей версией "Новой игры +". Мы задавали игрокам странный и глубокий вопрос, который многие, кажется, не поняли. А вопрос был такой: ты просто жаждешь большей силы или действительно готов оставить этот мир позади? Как ты относился к своим решениям - смог бы ты все бросить и начать с нуля? Та боль, когда ты теряешь все нажитое, когда теряешь любовь Сары Морган и так далее - все это как раз и должно было заставить тебя прочувствовать все это.

Говард сказал, что вдохновлялся фильмом "Грань будущего" при создании финальной сюжетной линии Starfield. Но, похоже, большинство игроков эту боль потери не оценили.

Мы пытались вызвать у игрока ощущение: "Тебе придется бросить все, чего ты достиг". Но геймеры, похоже, просто думали: "Я хочу просто пройти через эти волшебные врата и стать еще круче".

В итоге команда Bethesda пересмотрела подход. В обновлении Free Lanes появилось квантовое устройство запутывания вместимостью 50 слотов. Оно позволило забрать с собой в Единство большинство предметов инвентаря - любимое оружие, костюмы и ключевые ресурсы - и найти их уже в Ложе в другой вселенной.

Привязанность игроков к накопленным вещам оказалась слишком сильной, - поясняет ведущий креативный продюсер Тим Лэмб. - Эта жертва была слишком значимой.

Говард немного расстроился тем, что Bethesda пришлось внести такие правки в Starfield, ведь это практически разрушило романтику истории и смысл финального выбора. Тем не менее, Говард признает: дорабатывать игру, чтобы она была интересна для реиграбельности, было критически важно. И они будут продолжать это делать.