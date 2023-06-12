Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2 ©

Тодд Говард из Bethesda сравнил геймплей Starfield с Red Dead Redemption 2 от Rockstar.



Starfield позиционируется как флагманский релиз Xbox в 2023 году. В то время как во время Xbox Games Showcase был показан короткий трейлер, игра также получила свою собственную презентацию Starfield Direct, которая позволила геймерам получить наилучшее представление о том, что Starfield принесет с собой в сентябре. Тодд Говард продолжал продвигать Starfield в различных интервью после Starfield Direct, недавно сравнив игровой процесс с Red Dead Redemption 2.

В интервью IGN Говард сказал: "Как поток, это, вероятно, больше похоже на Red Dead 2. Например, я живу в жанре вестерна. А в этой игре вы живете фантазией исследователя-фантаста. И иногда это нахождение на бесплодной планете, где ничего не происходит". Говард продолжил: "Для меня это игры, в которых я чувствую, что я укоренен в реальности этой вселенной игры, а все остальное как бы исчезает". Это не означает, что Starfield будет похожа на Red Dead Redemption 2 в космосе, но заявления Говарда, похоже, указывают на то, что вестерн Rockstar с открытым миром послужил своего рода вдохновением для геймплея Starfield.

Судя по тому, что было показано до сих пор, Starfield будет похожа на Skyrim в космосе, но при этом будет обладать собственной уникальной индивидуальностью. Но хотя игра не будет буквально похожа на космическую версию Red Dead Redemption 2, в ней будут присутствовать элементы Дикого Запада. В Starfield даже есть город в в этом стиле, который игроки смогут посетить, как было показано на презентации Starfield Direct.

Один из персонажей, которых игроки встретят в своих приключениях в Starfield, похоже, в буквальном смысле космический ковбой. Во время презентации Starfield Direct игрокам представили больше персонажей-компаньонов Starfield, в том числе мужчину по имени Сэм Коу, который одет как ковбой.



После официального выхода Starfield будет интересно посмотреть, есть ли какие-либо очевидные способы, которыми Red Dead Redemption 2 повлияла на нее.