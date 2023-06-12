Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2

Тодд Говард из Bethesda сравнил геймплей Starfield с Red Dead Redemption 2 от Rockstar.
Starfield позиционируется как флагманский релиз Xbox в 2023 году. В то время как во время Xbox Games Showcase был показан короткий трейлер, игра также получила свою собственную презентацию Starfield Direct, которая позволила геймерам получить наилучшее представление о том, что Starfield принесет с собой в сентябре. Тодд Говард продолжал продвигать Starfield в различных интервью после Starfield Direct, недавно сравнив игровой процесс с Red Dead Redemption 2.
В интервью IGN Говард сказал: "Как поток, это, вероятно, больше похоже на Red Dead 2. Например, я живу в жанре вестерна. А в этой игре вы живете фантазией исследователя-фантаста. И иногда это нахождение на бесплодной планете, где ничего не происходит". Говард продолжил: "Для меня это игры, в которых я чувствую, что я укоренен в реальности этой вселенной игры, а все остальное как бы исчезает". Это не означает, что Starfield будет похожа на Red Dead Redemption 2 в космосе, но заявления Говарда, похоже, указывают на то, что вестерн Rockstar с открытым миром послужил своего рода вдохновением для геймплея Starfield.
Судя по тому, что было показано до сих пор, Starfield будет похожа на Skyrim в космосе, но при этом будет обладать собственной уникальной индивидуальностью. Но хотя игра не будет буквально похожа на космическую версию Red Dead Redemption 2, в ней будут присутствовать элементы Дикого Запада. В Starfield даже есть город в в этом стиле, который игроки смогут посетить, как было показано на презентации Starfield Direct.
Один из персонажей, которых игроки встретят в своих приключениях в Starfield, похоже, в буквальном смысле космический ковбой. Во время презентации Starfield Direct игрокам представили больше персонажей-компаньонов Starfield, в том числе мужчину по имени Сэм Коу, который одет как ковбой.
После официального выхода Starfield будет интересно посмотреть, есть ли какие-либо очевидные способы, которыми Red Dead Redemption 2 повлияла на нее.
И там шляпы и тут шляпа?)) Ладно,, может и вправду хорошая игра выйдет. Ну, когда русик появится само собой.
Вот сделали бы ручные взлёт и приземление, тогда бы я понял сравнение. А так...
Сравнение с чем ты понял? С elite dangerous если только.
Ну в статье только одно сравнение и оно прямо в названии)
RDR2 - это проработка до мельчайших деталей, где нет незначительных нюансов. Все же игры от Беседки дают куда больше возможностей, но реализовано это от великолепно до ужасного. Чтобы выдержать сравнение с RDR2, необходимо выравнять эту синусоиду.
Ну так выровнят, правда мододелы, а не разрабы)))
Да он скромничает так, он имел ввиду СКАЙРИМ!!!
Чем ближе к релизу тем кринжовей реклама.
частототу кадров лучше пускай сравнит у двух проектов
Ну так смотря на чем будут сравнивать, если на консолях, то не будет смысла...
Графон Тодд забыл....
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА он там кукухой поехал? он видел хотя бы то, что показывал? чокнутый
Чё сравнивать то с всякими короткими сюжетками другого сетинга и уровня, каждая игра по своему хороша, просто старфилд это песочница где теперь есть всё что многие хотели, это по сути фаллаут в космосе, после презентации стало понятно что из себя представляет игра и что по сути всё устраивает. Всё что показано то и есть, придумывать и фантазировать ничего не нужно чтоб потом разачароватся после выхода, с этой игрой всё сразу было показано и понятно что покупаешь, насчёт некоторых игор порой не понять что там будет и ожидания противоречат фактам после выхода, как нам обещали ноу мен скай а в итоге совсем не то что получилось и уже никогда не будет тем чем задумывалось, или например форспокен который тож показывали как т оне понятно что и в итоге ожидания не поравдались и по итогу ток разачарование одно, а тут по старфилду всё ясно, это фалалут в космосе с кучей разнообразных механник из разных игор сочетающихся гамонично во вселенной старфилда.
Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2
Starfield хуже Red Dead Redemption 2 - сказал Тодд Говард
Мне просто интересно, реально ли все схавают так спокойно все эти сказки от Говарда, или будет хоть какое то негодование от того, что Тодд буквально изо всех сил пытается нам доказать, что это игра нового уровня. RDR 2 даже при всех своих фишках, которые делали в игре по большей части мнимый реализм, вот даже с ними, вот поиграв чуть чуть и изучив как в игре работают механики, ты всё равно понимал, что перед тобой обычная игра, с кучей всяких деталей, но так или иначе это не какой то прорыв виртуальной симуляции, когда ты словно в какой то матрице находишься и каждая песчинка живёт своей жизнью в реальном времени. Когда люди прознали в мошенничестве по отношению к аудитории Юбиков с их трейлерами презентаций, где они буквально показывали игры на порядок круче, чем те, которые выходили на релизе. Так вот Юбики то учли это и теперь презентации у них более приземлённые. За Говардом уже давно заметили, что он складно пудрит людям головы с каждой новой игрой. В каждой новой игре обещает, что тамошний мир будет жить своей жизнью, а выходит всё всегда как и прежде, без каких либо изменений. И в том же самом Старфилде глупо надеяться, что перед нами будет что то невообразимое. Но как воспримут это игроки, когда на свет выйдет очередной TES/Фаллаут в космосе? Неужели всё опять спокойно схавается за обе щеки?
Лично я схаваю, понимая что не всё будет настолько фантастик
Красава по жизни.
Если ридоров не будет, то как минимум скачаю, когда появится в нашем магазине и попробую поиграть.