Starfield 06.09.2023
8 565 оценок

Тодд Говард: В Starfield не будет наземных транспортных средств и рыбалки

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butcher69
Новости

Тодд Говард только что появился в 143-м эпизоде Kinda Funny XCast, чтобы поговорить о Starfield. Хотя Bethesda посвятила 15 минут в прошлом году и 45 минут в этом году только демонстрации Starfield, оставалось еще много вопросов без ответов, и игровой директор ответил на некоторые из них.

Пожалуй, одним из самых обсуждаемых в сообществе был вопрос о том, будут ли в игре наземные транспортные средства для исследования. К сожалению, ответ отрицательный.

Нет. Знаете, мы разрабатываем игру, я уверен, вы видели это в других наших играх, где мы хотим разработать ее так, чтобы она хорошо чувствовала себя в пешем режиме, но у нас есть набор усиления. Вы видели некоторые из них в видео, и у вас есть навыки для пакета ускорения, так что комплект ускорения действует почти как транспортное средство, на котором вы можете летать. Это очень весело. А планеты с низкой гравитацией - это просто очень, очень особенная вещь в игре.

Хотя реактивный ранец и снимет некоторые из этих опасений, все же, признаться, немного ошеломляет тот факт, что мы не сможем исследовать планеты с помощью соответствующего транспортного средства. Даже первый Mass Effect, выпущенный для старой консоли Xbox 360, позволял это делать, хотя и со многими ограничениями. С другой стороны, Bethesda Game Studios никогда не выпускала игру с поддержкой наземных транспортных средств.

Еще одна отсутствующая функция, подтвержденная во время интервью, — рыбалка. Skyrim со временем получил рыбалку, так что, возможно, это произойдет и со Starfield в течение предположительно длительного времени после запуска игры, поскольку сюжетное расширение уже подтверждено.

Starfield выходит 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X.

4
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Freund Benno

Когда он закончит перечислять минусы игры?

16
Goodvini

Это скорее отсутствие плюсов)

5
Ивасик

Готовит людей к предстоящему инфаркту. Шутка.

0
caramba1999

Будут, так моддеры говорят, после чего настанет новая эра.

НАКОНЕЦ-ТО ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК СКАЙРИМУ-ДА прозвучат новые слова новой эрвы

СЛЫШ купи Старфиилд

0
0ncnjqybr

Исследования планет без транспорта? Очень весело.

13
Lvinomord

С другой стороны, Bethesda Game Studios никогда не выпускала игру с поддержкой наземных транспортных средств - что за чушь.А лошади в Скайрим?;) Причём как обычные,так и мистические.

7
Andrey Nikiforov

Лошади и в Обле были. Не помню, были ли они в Морре, или там только гигантские блохи.
Лошадь это не транспорт для исследования. С неё неудобно собирать алхимические ингредиенты и биться с врагом. Лошадь это аналог быстрого перемещения, но не привязанный к контрольным точкам.

0
Lvinomord Andrey Nikiforov

На лошади неудобно биться,но тем не менее можно...и скакать по горам ища пасхалки секреты и просто добираясь до локаций,к которым лень эти горы оббегать тоже очень удобно.Для быстрого перемещения только повозки.В 4 Фолле они вообще всё убрали,пока модеры винтокрыл Тодду не сделали.

1
0ncnjqybr

Лошади были, но они были крайне коряво исполнены. Вот в Darksiders, вышедших годом ранее, бой на лошади был лютым эпиком.

1
Марат Халимов Andrey Nikiforov

Я думаю если бы был транспорт с него тоже бы было неудобно собирать алхимические ингредиенты и биться с врагом, да и на скалистую гору не залезть это все таки не лошадь.)

0
jax baron

тодд в машины так и не смог.

6
Лицо со шрамом

что то засунуть В машины не смог?

3
AT_Sagor

Машины — это шапки.

3
Парамон Ильич
3
Andrey Nikiforov

В Скайриме не рыбалка, а верстак.
Не понимаю, сложно им что ли простейшую реалистичную рыбалку добавить? Чтобы не только у верстаков, а по всему миру, где хочешь. Чтобы снасти и наживки менять. Чтобы силу натяжения лески чувствовать. Чтобы вес рыбы был различный.

3
Абабков Денис

Да и фиг с ними, печаль что у радио ток одна станция будет

2
Andrey Nikiforov

А модмэйкеры на что? Запилят какую-нибудь тему из ГТА через пару недель после релиза.

0
Artery Kaulitz

Тем временем фанатский мод на FNV в несколько десятков МБ, который добавляет нормальную машину с более-менее адекватной физикой поведения:

1
Atomicbarrel

Интересные у них города намечаются. Без автомобилей) Человечество воссоздает жизнь спустя столько времени, а инфраструктуры даже как у нас не наблюдается. А как же грузы перевозить по городу? Не думаю, что сил роботов хватит -_-

1
Avel_N

Тодд Говард: В Starfield не будет наземных транспортных средств и рыбалки.
Мододелы: АХАХАХАХА

1
warp 37

Если планеты будут иметь огромные пустые территории - это будет провал.

0
Baniyak

Так и будет, посадка и взлет = скрипт шляпа.

0
Baniyak

Ага и полеты заскриптованы на планету, наверное самое главное, что нужно было добавить. Вот вам куча планет, но сами летать по ним вы не сможете.

0
Ден Калашников

Ну рыбалку добавят в anniversary edition, транспорт в special

0
I I I I I

Они и нафиг не нужны. Всегда лучше ходить пешком, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое.

-1