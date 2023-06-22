Тодд Говард: В Starfield не будет наземных транспортных средств и рыбалки ©

Тодд Говард только что появился в 143-м эпизоде Kinda Funny XCast, чтобы поговорить о Starfield. Хотя Bethesda посвятила 15 минут в прошлом году и 45 минут в этом году только демонстрации Starfield, оставалось еще много вопросов без ответов, и игровой директор ответил на некоторые из них.

Пожалуй, одним из самых обсуждаемых в сообществе был вопрос о том, будут ли в игре наземные транспортные средства для исследования. К сожалению, ответ отрицательный.

Нет. Знаете, мы разрабатываем игру, я уверен, вы видели это в других наших играх, где мы хотим разработать ее так, чтобы она хорошо чувствовала себя в пешем режиме, но у нас есть набор усиления. Вы видели некоторые из них в видео, и у вас есть навыки для пакета ускорения, так что комплект ускорения действует почти как транспортное средство, на котором вы можете летать. Это очень весело. А планеты с низкой гравитацией - это просто очень, очень особенная вещь в игре.

Хотя реактивный ранец и снимет некоторые из этих опасений, все же, признаться, немного ошеломляет тот факт, что мы не сможем исследовать планеты с помощью соответствующего транспортного средства. Даже первый Mass Effect, выпущенный для старой консоли Xbox 360, позволял это делать, хотя и со многими ограничениями. С другой стороны, Bethesda Game Studios никогда не выпускала игру с поддержкой наземных транспортных средств.

Еще одна отсутствующая функция, подтвержденная во время интервью, — рыбалка. Skyrim со временем получил рыбалку, так что, возможно, это произойдет и со Starfield в течение предположительно длительного времени после запуска игры, поскольку сюжетное расширение уже подтверждено.

Starfield выходит 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X.